Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
INCIDENT U ZRAKU

Helikopter Donalda i Melanije Trump prisilno sletio u Engleskoj, oglasila se Bijela kuća

Foto: Reuters
1/5
Autor
Lorena Posavec
18.09.2025.
u 23:45

Trumpovi su u srijedu boravili u Windsoru, gdje ih je kraljevska obitelj dočekala s raskošnim ceremonijama, a navečer su nazočili svečanoj večeri

Predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump bili su prisiljeni promijeniti helikopter na putu prema londonskoj zračnoj luci u četvrtak zbog manjeg "hidrauličkog kvara", priopćila je Bijela kuća. Na povratku iz Chequersa, seoske rezidencije premijera Keira Starmera, prema zračnoj luci Stansted, helikopter u kojem su se nalazili Trumpovi imao je manji problem s hidraulikom. Piloti su odlučili prizemljiti Marine One na lokalnom aerodromu "iz predostrožnosti", rekla je novinarima glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

Trump i supruga zatim su se sigurno prebacili u rezervni helikopter prije nego što su nastavili put prema zračnoj luci, zbog čega je njihov dolazak u Stansted kasnio nekoliko minuta, piše Independent. Nije bilo ozlijeđenih. Predsjednik i prva dama vraćaju se u SAD nakon dvodnevnog državnog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu. Trumpovi su u srijedu boravili u Windsoru, gdje ih je kraljevska obitelj dočekala s raskošnim ceremonijama, a navečer su nazočili svečanoj večeri. U četvrtak je Trump održao sastanak s premijerom, na kojem su potpisali sporazum o tehnološkom partnerstvu te održali zajedničku tiskovnu konferenciju na kojoj su odgovarali na pitanja novinara.

Iako su dvojica čelnika na konferenciji za novinare istaknula "posebni odnos" između SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva, Trump je kasnije novinarima u zrakoplovu Air Force One rekao da se ne slaže sa Starmerom po pitanju imigracije i energetike. Trump se također distancirao od Starmerova stajališta o priznavanju Palestine kao neovisne države. Nakon konferencije za novinare Trump se pripremao za odlazak iz Ujedinjenog Kraljevstva i povratak u SAD. Nije jasno o kakvom je točno "manjem" hidrauličkom problemu riječ te Bijela kuća nije pružila dodatna objašnjenja.

Ključne riječi
helikopter Melania Trump Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još