Helikopter Donalda i Melanije Trump prisilno sletio u Engleskoj, oglasila se Bijela kuća

Predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump bili su prisiljeni promijeniti helikopter na putu prema londonskoj zračnoj luci u četvrtak zbog manjeg "hidrauličkog kvara", priopćila je Bijela kuća. Na povratku iz Chequersa, seoske rezidencije premijera Keira Starmera, prema zračnoj luci Stansted, helikopter u kojem su se nalazili Trumpovi imao je manji problem s hidraulikom. Piloti su odlučili prizemljiti Marine One na lokalnom aerodromu "iz predostrožnosti", rekla je novinarima glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

Trump i supruga zatim su se sigurno prebacili u rezervni helikopter prije nego što su nastavili put prema zračnoj luci, zbog čega je njihov dolazak u Stansted kasnio nekoliko minuta, piše Independent. Nije bilo ozlijeđenih. Predsjednik i prva dama vraćaju se u SAD nakon dvodnevnog državnog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu. Trumpovi su u srijedu boravili u Windsoru, gdje ih je kraljevska obitelj dočekala s raskošnim ceremonijama, a navečer su nazočili svečanoj večeri. U četvrtak je Trump održao sastanak s premijerom, na kojem su potpisali sporazum o tehnološkom partnerstvu te održali zajedničku tiskovnu konferenciju na kojoj su odgovarali na pitanja novinara.

Iako su dvojica čelnika na konferenciji za novinare istaknula "posebni odnos" između SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva, Trump je kasnije novinarima u zrakoplovu Air Force One rekao da se ne slaže sa Starmerom po pitanju imigracije i energetike. Trump se također distancirao od Starmerova stajališta o priznavanju Palestine kao neovisne države. Nakon konferencije za novinare Trump se pripremao za odlazak iz Ujedinjenog Kraljevstva i povratak u SAD. Nije jasno o kakvom je točno "manjem" hidrauličkom problemu riječ te Bijela kuća nije pružila dodatna objašnjenja.