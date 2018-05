HDZ ima najgori rejting od izbora, Živi zid raste već deseti mjesec

Afera Hotmail, odlazak Martine Dalić, ali i oslabljena pozicija Andreja Plenkovića obilježili su svibanj, a redovito istraživanje Crobarometar Dnevnika Nove TV pokazuje daljnji pad HDZ-a - za tu bi stranku u ovom trenutku glasovalo 26,6 posto birača.

Ovo je šesti mjesec u kojem vladajuća stranka gubi potporu i ona je trenutačno najlošija od izbora. SDP pak mjesec završava na 18,2 posto potpore. Ta je stranka nakon četiri mjeseca zaustavila pad. No, zato već deseti mjesec Živom zidu raste potpora birača, a u svibnju su na 14,5 posto. Razlika između Živog zida i SDP-a je najmanja od kada Živi zid postoji, a njihova je razlika unutar statističke pogreške od 3,6 posto. MOST je gotovo postojan na 7,7 posto.

Pametno se već gotovo ustalilo s potporom od 3,7 posto potpore birača kao peta stranka. HSS je mjesec završio s potporom od 3,6 posto, a stranka Milana Bandića je na 3,5 posto. HSU je kraj mjeseca dočekao s potporom od 2,4 posto, IDS je na 2,1 posto, HNS travanj završava s 1,4 posto, a stranka Brune Esih može računati s potporom od 1,1 posto. Ostale stranke su ispod 1 posto i zajedno dobivaju 6,5 posto potpore. Hrast može računati na 0,9 posto, Reformisti Radimira Čačića su na 0,8 posto. GLAS trenutačno ima 0,5 posto potpore, a neodlučnih birača je 8,9 posto.

Vladi građani sve manje vjeruju kada ih se pita što misle o njezinim politikama, pokazuje istraživanje. 63 posto građana ih ne podupire i taj broj raste već četvrti mjesec zaredom. Istodobno, samo 25 posto birača podupire Vladine politike, a njih 12 posto ne zna. Da zemlja ide u pogrešnom smjeru misli 72 posto građana i tu je vidljivo da pesimizam raste već četiri mjeseca. S druge strane, samo 19 posto građana misli da Hrvatska ide u dobrom smjeru, a njih 9 posto ne zna.

70 posto građana misli da Vlada ne može riješiti probleme s kojima se suočava Hrvatska, 24 posto njih misli da hoće, a njih 6 posto ne zna. I dok većina birača oporbe, neodlučni ili apstinentni sumnjaju u Vladinu sposobnost, 55 posto birača HDZ-a misli da Vlada uspješno može riješiti probleme u kojima se nalazi zemlja.

Većina građana (71 posto) misli da će koalicija odraditi mandat do kraja, a samo njih 20 posto misli da ćemo na izbore i prije. Ne zna njih 9 posto. Birači oporbenih stranaka većinom smatraju da će Vlada opstati do kraja. Misli to 67 posto birača SDP-a, 73 posto birača Mosta i 78 posto birača Živog zida.

Istraživanje je za Dnevnik Nove TV provela agencija IPSOS između 1. i 20. u mjesecu na uzorku od 979 punoljetnih građana iz cijele Hrvatske. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3%, a za rejtinge stranaka +/-3,6%.