Poznata hakerska skupina preuzela odgovornost za napad na KBC Zagreb: Traže da se plati otkupnina?

Na Twitter profilu HackManac objavljeno je da hakerska skupina LockBit 3.0 stoji iza napada na KBC Zagreb. Tvrde da su bolnicu napali zlonamjernim ransomware virusom, koji blokira pristup podacima ili sustavima, a zatim zahtijeva otkupninu kako bi se povratio pristup. Tu informaciju objavila je na svojemu blogu i sama hakerska grupa.

Prema objavi, KBC Zagreb ima rok do 18. srpnja da plati nepoznati iznos otkupnine. Twitter profil HackManac, tvrtke koja ima više od 20 godina praktičnog iskustva u upravljanju kibernetičkom sigurnošću i analizi kibernetičkih prijetnji, navela je da su hakeri ukrali razne podatke. To se odnosi na medicinske kartone, informacije o pregledima, liječničke radove i istraživanja, podatke o operacijama, donacijama organa i donorima, podatke iz banke tkiva, podatke o zaposlenicima, poslovne odnose s privatnim tvrtkama te zalihe lijekova.

🚨🚨 #CyberAttack #Healthcare🚨🚨



🇭🇷#Croatia: University Hospital Centre Zagreb (KBC Zagreb) has been listed as a victim by the LockBit 3.0 ransomware group.



The hackers allegedly exfiltrated:

- Medical records;

- Patient exams and studies;

- Doctors' research papers;

-… pic.twitter.com/EjnFWDKVAm