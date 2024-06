Ruski hakeri tvrde da stoje iza napada na hrvatske institucije: 'Prošlo je dosta vremena otkako nismo posjetili Hrvatsku'

Ruska skupina hakera NoName057(16) preuzela je odgovornost za kibernetičke napade na hrvatske financijske institucije, među kojima su Ministarstvo financija, Porezna uprava, HNB, Zagrebačka burza, koji su se dogodili u srijedu. No, na popisu njihovih meta nije i KBC Zagreb koji je u četvrtak bio meta kibernetičkog napada.

"Došlo je do kibernetičkog napada na dio državne informatičke infrastrukture. Uslijed toga je zapravo došlo do nedostupnosti stranica Porezne uprave. Službe su odmah reagirale i to je sanirano i normalno funkcionira. Sada će na forenzici biti da odredi koje su eventualne posljedice", izjavio je u srijedu Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Klinički bolnički centar Zagreb u četvrtak ujutro objavio kako su napadnuti i njihovi sustavi, te su bili prisiljeni ugasiti ih. No, oni nisu na popisu ruskih hakera i moguće je kako se nisu još pohvalili. Uz objavljeni popis meta u RH napisali su 'dead on ping' što bi značilo da su pod hakerskim 'DDoS napadom'. piše Tportal.

"Prošlo je dosta vremena otkako nismo posjetili Hrvatsku i odlučili smo se "podsjetiti", piše na Telegram profilu NoName057 koji pak tvrde kako su upravo oni odgovorni na hakerski napad na Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Zagrebačku burzu. Napomenjemo, u ovom trenutku nisu priznali odgovornost na napad na KBC Zagreb niti se zna jesu li ta dva napada povezana.

Što su DDos napadi?

Stručnjak za informacijske znanosti Gordan Akrap objasnio je za Hinu da su DDoS napadi jedan od najčešćih i najraširenijih napada."To je skripta, kao virus. Kad ga pošaljete, zarazite veći broj računala koja se pokušavaju sva spojiti na tu web stranicu i tako zagušite promet i onemogućite njenu aktivnost", objasnio je Akrap.

Kaže kako "ima načina da se spriječe ti napadi, a to se radi putem Cloudflarea, koji provjerava tko ste kada se pokušate spojiti na neku stranicu i tako sprječava tu vrstu napada. Ako je ovo istina, oni to nisu poštovali", objasnio je. Cilj ovakvih napada je onemogućavanje pristupa korisnicima napadnutih stranica.

Napad na KBC Zagreb

Hakerski napad na KBC Zagreb izveden je dan nakon što su hakeri u srijedu popodne izveli napad na nekoliko internetskih stranica hrvatskih institucija, uključujući Ministarstvo financija, Poreznu upravu, HNB i Zagrebačku burzu. U KBC-u Zagreb jučer su bili primorani isključiti sustave, no iz bolnice su poručili da ta situacija neće ugroziti bolesnike, da se pregledi obavljaju sporije, ali i da će svi pacijenti biti primljeni. Informatički sustavi KBC-a Zagreb proradili su u petak ujutro nakon što su otklonjene posljedice jučerašnjeg hakerskog napada, izvijestili su iz bolnice. Bolnički, laboratorijski i radiološki sustavi (BIS, LIS i RIS) ponovno su u funkciji, priopćio je KBC Zagreb.

"Proradilo je praktički sve, bit će još sitnih problema koji će se riješiti tijekom jutra, ali bolnica funkcionira normalno i mislim da malo lakše dišemo svi skupa", rekao je pomoćnik ravnatelja za kvalitetu Milivoj Novak u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog". Poručio je da sigurnost bolesnika nije bila ugrožena.

KBC Zagreb o hakerskom napadu: 'Sigurnost bolesnika nije ugrožena ni u jednom trenutku'

"Svi zahvati, kirurški zahvati koji su bili planirani za jučer, uredno su obavljeni, rekao je Novak, te dodao da će tako biti i danas. Zbog hakerskog napada u KBC-u Zagreb jučer su bili primorani isključiti sustave, no iz bolnice su poručili da ta situacija neće ugroziti bolesnike, da se pregledi obavljaju sporije, ali i da će svi pacijenti biti primljeni.

Ministarstvo unutarnjih poslova jučer je izvijestilo da je policija po zaprimanju prijave o kibernetičkom napadu na informacijski sustav KBC-a Zagreb počela kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti napada. No ističu da zbog tajnosti izvida nisu u mogućnosti otkriti više informacija.