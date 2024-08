Hajdaš Dončić predao kandidaturu za šefa SDP-a: 'Prvi put kad izgubim nacionalne izbore prestajem s politikom'

Siniša Hajdaš Dončić, kandidat za predsjednika SDP-a, službeno je danas predao svoju kandidaturu u stranci, pa se obratio medijima. Spomenuo je kako će njegov glavni fokus biti ekonomske politike.

- Što se tiče programa koji je namijenjen članovima i članicama, to ću komunicirati s njima, što i radim u zadnjih mjesec dana. Ono što će biti moj naglasak ako me SDP izabere su zapravo ekonomske politike. Prava manjina su duboko u našem krvožilnom sustavu i to branimo, tu nema popuštanja. No, moj glavni fokus su umirovljenici, poljoprivreda, energetika i promet. Tako vidim SDP u iduće četiri godine - poručio je pa dalje obrazložio svoj program.

- Ovdje se otvara i pitanje poreza na nekretnine i ekstraprofit. Toga se ne sramim i o tome ću govoriti. Međutim, to se ne odnosi na prvi ili drugi objekt, ali će se treće, četvrte i pete nekretnine oporezivati progresivno. Porez na ekstraprofit da, ali velikim korporacijama - banke, telekomi... No, to bi bilo vezano uz politiku boljih plaća i bolje kontribucije lokalnoj zajednici. Živite li u Konavlama, Čakovcu ili Varaždinu, svima je bitno kako naša lokalna zajednica funkcionira. Neću bježati niti od tema legalnih migranata jer bez njih ekonomija ne može funkcionirati. Međutim, moj fokus bila bi lokalizacija migrantske politike.

''Prvi, a ne drugi'', naziv je kampanje Hajdaša Dončića, koji je ispričao svoj karijerni put. Spomenuo je svoj angažman kao župan u Krapinsko-zagorskoj županiji pa poručio: ''Prvi put kad izgubim nacionalne izbore neću se više baviti nacionalnom politikom''.

