HAC traži trojac koji će danonoćno nadzirati Krčki most, platit će ih ukupno 850.000 kn

Dalekozor, megafon, voki-toki ili mobitel i pravac – Krčki most! Zašto? Pa na dežurstvo! Ono ondje traje 365 dana u godini, 24 sata dnevno, naravno, ne za istu osobu, već za nekoliko njih, kojima je posao upravo čuvanje spoja kopna i našeg najvećeg otoka. Zaštitare koji će 12 mjeseci paziti da sve bude u redu na potezu od kućica na kojima se do lanjskog lipnja plaćala cestarina do “druge strane” upravo traže Hrvatske autoceste (HAC), a “gaža” koja će se platiti 850 tisuća kuna počinje od travnja.

Čak 26.280 sati predviđa se da će odraditi ekipa koji će činiti trojica ljudi, koji će svoje dolaske i odlaske s radnog mjesta evidentirati elektronički, kako bi se poslodavac osigurao da se navedeni radni sati zaista i odrađuju, a tvrtka iz koje će zaštitari stići mora osigurati i digitalni nadzor obilaznih ruta zaštitara u ophodnji, i to u realnom vremenu. Zašto? Pa da bi se “potencijalni incidenti” mogli prijaviti isti tren, a o njima stići i slika. Sve što se odradi, HAC-u se mora dostaviti u izvješću do svakog 5. u mjesecu, a Autoceste će “čuvarima” mosta dugog nešto manje od kilometar i pol “osigurati opremljenu radnu prostoriju s grijanjem, strujom, telefonom, sanitarnim čvorom te prostorom za presvlačenje”. A je li uobičajena praksa da se mostovi štite fizički, pitali smo HAC. Nije baš, kažu nam.

– Krčki most štićeni je objekt od nacionalne važnosti, koji je potrebno štititi radi sprečavanja protupravnih radnji usmjerenih prema štićenom objektu – objašnjavaju u HAC-u. Kažu nam i da na Krčkome mostu “nisu postavljeni uređaji i oprema tehničke zaštite” pa je “potrebno osigurati fizičku, koja podrazumijeva nazočnost osoba koje obavljaju poslove zaštite i zaštitne aktivnosti”. Ili, drugim riječima, most nema kamere pa se nadzor radi očima.

– Budući da HAC nema vlastitih kapaciteta za obavljanje fizičke zaštite, potrebno ju je osigurati izvana, uz poštivanje propisa (Zakon o privatnoj zaštiti i Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite) – dodaju iz HAC-a.

