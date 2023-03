Grmoja: Pružio sam otpor, ali sam sačuvao dostojanstvo. Nitko me nije iznosio iz sabornice

To što govori Hrvoje Zekanović mene apsolutno ne zanima. On ima svoje zadatke i neka ih nastavi izvršavati. A ja sam jučer cijeli dan bio u Saboru jer sam želio sudjelovati u raspravi o izvješćima Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2019., 2020. i 2021. Znate li zašto sve ove godine nismo raspravljali o izvješćima tijela koje se bori protiv korupcije i služi prevenciji korupcije jer je sukob interesa predvorje korupcije? Zato što je na čelu Povjerenstva bila osoba koju je postavio HDZ ali koja je bila neovisna - Nataša Novaković.

I zato što se premijer Andrej Plenković našao u niz afera, od afere Borg koju je Povjerentsvo istraživalo, preko afere Finska, gdje se stranački dernek platio državnim novcem i HDZ je odbio o tome dostaviti Povjerenstvu dokumentaciju, do afera o zapošljavanju cijelog niza Plenkovićevih rođaka, rodica, kumova i prijatelja na razno raznim pozicijma u državi. I rasprava o izvješću rada tako bitnog tijela za borbu protiv korupcije, što je jedna od najbitnijih stvari u hrvatskom društvu, i to o radu toga tijela za 2019., na dnevni red Sabora stavlja se tek 2023., i to u 22 sata.

I na toj raspravi u replici sam pitao sadašnju predsjednicu Povjerenstva Aleksandru Jozić Ileković: "Što mislite o dužnosnicima koji Povjerenstvu ne dostavljaju dokumentaciju, jer ste vi zbog pozicije na kojoj se nalazite i borbe protiv korupcije ipak neka moralna vertikala? Što biste rekli o meni da vam nisam dostavio dokumentaciju? Imate li kakvu javnu poruku takvim dužnosnicima jer ste moralna vertikala?", a ona mi je rekla: "Pa to nije u redu. Zakon se mijenjao i sad će biti kazna za to". Znači, ona praktično abolira Plenkovića jer ju je on sad i postavio - ovim je riječima Mostov Nikola Grmoja danas pred novinarima u saboru uzvratio na izjave Hrvoja Zekanovića da ga je saborska straža sinoć silom iznosila iz sabornice.

- HDZ-ovci su krenuli na mene s replikama i povredama Poslovnika, na što sam i sam uzvratio povredom Poslovnika: No nte Sanader je kazao da mi je to četvrta povreda Poslovnika te da gubim pravo riječi. Dakle, zbrojio mi je povrede Poslovnika od cijelog dana jer sam nakon predsjednice Povjerenstva ja trebao imati raspravu u kojoj bih otvorio afere Borg, Finska i sva ona prije navedena zapošljavanja. A prije više od dva mjeseca saborska je oporba od Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav zatražila da konačno zauzme stav o tome zbrajaju li se povrede Poslovnika tijekom cijelog dana ili samo vezano uz jednu točku dnevnog reda. Odbor se treba sastati u roku 24 sata, a još se nije sastao. Čemu onda služi ovakvo ponašanje vladajućih? Služi tome kako bi se najartikuliranije kritičare HDZ-a i Plenkovićeve Vlade te oporbenjake isključivalo iz rasprave o ovako bitnim točkama. Odbio sam izaći iz sabornice, stao sam uz govornicu rekavši kako tražim sastanak Odbora za Ustav i kada oni o navedenom pitanju zauzmu stav ja ću ga poštovati.

Oni na to nisu pristali te su naložili saborskoj straži da me isprati. Pružio sam otpor kako bih im poslao poruku da tako dalje ne može. No nitko me nije nosio jer poštujem i svoje i dostojanstvo ovog visokog doma. Čujem kako neki kažu da su dobili upalu mišića, što samo dokazuje da sam u solidnoj formi kada me trojica nisu uspjela maknuti od govornice. Nastavit ćemo se i dalje odupirati ovoj samovolji i kršenju Poslovnika. Zahvaljujem se onim zastupnicima oporbe koji su tada bili u sabornici i stali su uz mene te su također nakon mene bili isključeni iz rasprave. A rasprava o izvješćima o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za tri godine - 2019., 2020. i 2021. - trajala je ukupno sat vremena, od 22 do 23 sata. Znači, objedinjena rasprava o radu tako važnog tijela trajala je samo sat vremena. Ako to nije sramota i ako protiv toga ne trebna snažno ustati, ne znam onda protiv čega u ovom društvu treba ustati. To ne mogu gledati. To nije samo ponižavanje mene kao saborskog zastupnika, što je najmanje bitno, to je ponižavanje svih naših birača, svih onih koji su glasali za oporbu, a njih je više od onih koji su glasali za vladajuće. I to je kršenje Poslovnika Sabora - nastavio je Grmoja.

Na novinarsku zamolbu može li malo jasnije reći što znači to da je sinoć saborskoj straži "pružio otpor", Grmoja je odgovorio:

- Čuvao sam dostojanstvo i Sabora i sebe, što znači da me nitko iz sabornice nije iznosio. Otpor sam pružio u smislu da me se odmakne od govornice. Kada su me tri čovjeka odmaknula od govornice naravno da sam izašao iz sabornice, ali nisam tek tako izašao jer sam htio poslati poruku da se ovako dalje ne može. Malo sam se uhvatio za govornicu, ali nikakav saborski inventar pritom nije nastradao niti se govornica zbog toga pomaknula.

Što učiniti da se u idućih godinu dana do parlamentarnih izbora opet ne bi događalo to na što on upozorava, pitali su novinari. - Često se stječe dojam da oporba samo kritizira i napada vladajuće, no Marija Selak Raspudić napravila je i predložila cjelovitu reformu Sabora kroz izmjene saborskog Poslovnika. A što su vladajući na to napravili? Tvrde da zastupnik ili zastupnica ne mogu predložiti Poslovnik.

Pazite, zastupnik može predložiti izmjene zakona i bilo što u Saboru, ali ne može predložiti ono što se tiče našeg rada. Prema njihovim tumačenju, ako samo odbor za Ustav može predložiti izmjene Poslovnika, to znači da cijela oporba ne može predložiti izmjene Poslovnika jer to ne bi prošlo na Odboru zbog tamošnje većine vladajućih u tom tijelu. To praktično znači da se ukida parlamentarna demokracija jer oporba nema mogućnost predlaganja uređenja rada Hrvatskog sabora. I o čemu mi onda dalje možemo uopće govoriti?!

Možemo se mi ovdje truditi, predlagati zakone i izmjene Poslovnika, no sve je to uzalud kada se netko ponaša diktatorski, divljački i ovako kako su se vladajući jučer ponašali. To ne mogu gledati. Previše mi je stalo do ove zemlje i previše odgovorno shvaćam svoj posao da bih šutke gledao kako vladajući šutke gaze i nas i naše birače i saborski Poslovnik. Kako je toj presici nazočio i Mostov Zvonimir Troskot, novinari su postavili i pitanje vezano uz jučerašnju izjavu predsjednika Zorana Milanovića kako je Zakon o državnom odvjetništvu kao staljinizam na steroidima s obzirom da se DORH-u ne može ništa prigovoriti jer sve smatra pritiskom na DORH. Tko bi po vama trebao odgovorati za propalo vještanje u slučaju Agrokora, zanimalo je novinare.

- Tražimo ostavku glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek zato što se i dokapitalizacija HEP-a, o kojoj se već govorilo, događa kroz DORH jer su anagažirane strane revizorske kompanije koje su lažno vještavale. To je ono što se događa i u HEP-u gdje sad traje pravni spor jer se novac izvlačio iz HEP-a, a financirali su se odvjetnici i odvjetnička društva iz kojih je potekao glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić da bi se time financirali privatni detektivi. Slična je situacija i u Agrokoru. DORH bi trebao biti nadstranački, no on je sve ovo vrijeme bio vezan uz vladajuće strukture. Primjerice, Dinko Cvitan je, kada je bio glavni državni odvjetnik, zaustavio Uskok u procesu pritiv Agrokora zato što mu je sin bio zaposlen u Agrokoru. Da ne govorimo o masonu Draženu Jeliniću i sada o Zlati Hrvoj Šipek koja se javlja na pozive Andreju Plenkoviću i jedino njemu odgovara. Stoga je naš apel da glavna državna odvjetnica podnese ostavku ako ima još imalo srama i da se time skine ta ljaga s jedne od najvažnijih institucija u Republici Hrvatskoj - poručio je Zvonimir Troskot.

>> VIDEO Burno u saboru: Selak Raspudić Zekanoviću: Sram vas bilo, ovo je ispod svake razine