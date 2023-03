VIDEO Pale opomene: Bauk pustio Stublićev 'Chicago' u Saboru, pridružile mu se Ahmetović i Radolović

Tijekom sinoćnje rasprave u Saboru o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa nastao je pravi kaos nakon što je Mostov Nikola Grmoja bio udaljen sa sjednice jer je htio govoriti, unatoč tome što mu je oduzeta riječ.

- Neću se odavde pomaknuti, možete zvati stražu jer dva mjeseca čekam očitovanje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav vezano u samovolju koju radite. Ovo je više nepodnošljivo - poručio je Grmoja, a kolega iz SDP-a Arsen Bauk potom se htio solidarizirati s njim, i to puštanjem pjesme Jure Stublića 'Chicago'.

- Naravno da nakon ovoga što se dogodilo nema smisla sudjelovati u raspravi o izvješću Povjerenstva za sukob interesa. Stoga ću ostalo vrijeme koje imam na raspolaganju provesti šuteći za govornicom protiv gušenja demokracije i silovanja procedure, ne odgovora odbora za ustav na veći broj zahtjeva za tumačenje kada se oduzima riječ nakon tri ili četiri opomene. A kako ne bi bilo dosadno, ja ću to začiniti muzičkom brojem da se svi koji trebaju prepoznaju, Juro Stublić ''Chicago'' - poručio je Bauk s govornice, a uz njega su stale i saborske kolegice Mirela Ahmetović te Sanja Radolović.

- One me ne ometaju - poručio je Bauk presjedavajućem Anti Sanaderu, no on je ipak kolegicama podijelio opomene. - Izvolite sjesti na svoje mjesto - poručio im je, no one su ustrajno ostale stajati uz Bauka. Sanader je na poslijetku poručio kolegicama da će biti udaljene sa sjednice, a nakon toga zatražio i pauzu od pet minuta te otišao iz sabornice dok su oni još ostali stajati.

- Dali ste opomenu kolegicama koje su mene ometale, a nisu me ometale. Smatram da morate povući opomenu i vratiti ih u sabornicu - nastavio je Bauk i nakon pauze. - Tko vam je dao riječ? Jeste opet tražili povredu poslovnika? - upitao je Sanader Bauka. - Ne, ja sam rekao da tražim provedbu poslovnika, nisam zadovoljan vašim objašnjenjem - poručio mu je Bauk, no Sanader mu je odgovorio da se može zbog toga žaliti - Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav.