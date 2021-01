Grbeša: Trump je izvukao na površinu podjele koje su već postojale u Americi

Bidenova inauguracija i činjenica da postaje predsjednik usprkos svemu što se događalo, pokazatelj da uz sve probleme Amerika ima jake institucije i zasad pobjeđuje demokracija. Mislim da zbog toga je sama inauguracija izuzetan događaj, ocijenila je profesorica s Fakulteta političkih znanosti Marijana Grbeša, gostujući u studiju Večernjeg lista, gdje je s našom novinarkom Petrom Maretić Žonja pretresla aktualno stanje na američkoj političkoj sceni.

VEČERNJI TV Grbeša: Ako Trumpa i onemoguće, a ne sanira se sadašnja klima, pojavit će se neki novi Trump

Imali smo vrlo neizvjesne izbore, potom nikad viđeno ponašanje bivšeg predsjednika, a sada imamo vrlo zanimljivu inauguraciju. Po čemu je ona specifična?

Po mnogo čemu. Prije svega što na njoj neće biti bivšeg predsjednika, zatim po izvanrednim mjerama osiguranja koje su neviđene u novijoj povijesti. Isto tako sam događaj će biti vrlo zanimljiv s obzirom na izvođače koji će nastupiti, a srčano podržavaju politiku Joe Bidena. Na puno razina ovo će biti interesantan događaj.

Što reći o Trumpu s obzirom na sve što je napravio, ali i ovo zadnje kršenje tradicije?

S obzirom na ono što se događalo na Capitolu prije nekoliko dana, sama činjenica da neće doći je samorazumljiva i manje bitna. Pokazuje se točnim isticanje velikog dijela analitičara već tada da je važno da Trump prizna poraz jer njegov narativ da nije istina da je izgubio izbore pokazao se izuzetno važnim i zapravo dramatičnim u cijeloj ovoj situaciji.

Zapravo još nije došlo do toga jer on još uvijek ne priznaje poraz.

Tako je, on je rekao da pristaje na miran prijenos vlasti, ali nikada nije priznao poraz. Zanimljivo da najnovija istraživanja pokazuju da 60% republikanskih birača misli da je Trump dobio izbore i da je pokraden. To je ogromna brojka.

Može li se nakon toga svega očekivati da će Joe Biden vratiti normalnost?

To će biti jedan mukotrpan proces zato što u ovom trenutku možemo govoriti o krateru, o zaista dvije gotovo nepomirljive Amerika. 56 posto Amerikanaca misli da im najveću prijetnju predstavljaju drugi Amerikanci. To vam pokazuje koliko one druge vide kao neprijatelje i prijetnju svom načinu života. To što zapravo oduvijek postoji u Americi, te razlike na vjerskoj, rasnoj i ideološkoj osnovi on je normalizirao. Za puno stvari koje su bile tabu je rekao da su u redu i to je izvuklo puno stvari na površinu koje postoje. Amerika je sve to.

Je li to njegova najveća ostavština?

U smislu društvene i kulturološke ostavštine da. Postoji cijeli niz ostavština u smislu politika, loših, ali i dobrih.

Što bi Joe Biden trebao napraviti? Ne može ignorirati činjenicu da postoje milijuni koji i dalje podržavaju Trumpa i razmišljaju drugačije.

Tu će ključnu ulogu imati republikanska stranka. Ponovno zanimljivo je da veći dio birača republikance koji su okrenuli leđa Trumpu prozvao nelojalnima. Pitanje je kako će se republikanska stranka sama postaviti prema tome.

Čini li vam se da je moguće da uspije u svemu tome Biden?

Mislim da je, ali problem su ti narativi koje je Trump posijao. Oni su ubacili u prostor narativ socijalizma i komunizma, recimo reforme u zdravstvu su socijalističke, zazivaju uvođenje komunizma. To su nekakve stvari s kojima će biti jako teško boriti se. Biden će zbog toga morati razočarati dio svojih pristaša koji očekuju radikalnije promjene.

Koliko bi opasne bile radikalnije promjene?

To bi stvorilo dodatne promjene. Mora inzistirati na stvarima kao što su tolerancija, antirasizam i stvari koje su se prestrašno zakuhale, ali isto tako sigurno će morati biti umjeren u nekim politika koje su nama u Europi normalne, a za Ameriku su radikalne.

Postoji li opasnost da se pojavi novi Trump?

Ta šansa uvijek postoji. Imate dio republikanskih političara poput Tea Cruza koji je kompletno na Trumpovoj liniji u smislu retorike. Puno prosvjednika na Capitolu su rekli da su došli zbog Cruza. Tu se nazire dio ljudi koji su spremni nastaviti s tim narativom.

U tom kontekstu su važna sad ova nastojanja oko postupka opoziva kojima se ide prema tome da se Trumpu onemogući da se kandidira za državnu funkciju. Ako njega i onemoguće, a ne sanira se sadašnja klima, pojavit će se neki novi Trump.

Kakva može biti Trumpova budućnost ako ga se ne uspije onemogućiti?

Svi se boje da će nastaviti, ali bitno je znati da čovjek kad se makne s vlasti, s tim odlazi velik dio njegove moći i karizme. Pitanje je što će biti kada Trump ne bude na toj poziciji u smislu utjecaja koji mi ne vidimo. Suprotno pretpostavkama da će Trump ostati moćan i jak iz sjene, mislim da će njegova moć ipak progresivno slabiti.

Kako gledate na brisanje Trumpovih računa s društvenih mreža?

Puno ih divlja na mrežama pa se ništa ne događa. Ovo sve ima veze s tajmingom, s tim što njegov mandat ističe i sigurno ima veze s eskalacijom nasilja. S jedne strane taj je potez opravdan, ali s druge strane otvara povlači niz pitanja. Ključna pitanja koja otvara su što je sa svim ostalim liderima koji posežu za nedemokratskim metodama poput Bolsonara. Drugo i najveće pitanje, riječ je o privatnim kompanijama. Moć tih korporacija je tako velika da mogu ograničiti pristup javnom prostoru bilo kojem akteru na svijetu kada oni odluče. To je zastrašujuće i tu se postavlja pitanje regulacije i nevjerojatne sporosti i inertnosti.