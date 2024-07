Mijić: Pokušaj atentata će samo učvrstiti nepovjerenje u sastav; Bagić: Moguća potpuna promjena narativa

Pokušaj ubojstva Donalda Trumpa glavna je tema diljem svijeta, a osude ovog čina stižu sa svih strana svijeta. I Večernjakovi politički analitičari smatraju kako je riječ o događaju koji će imati velikog utjecaja na američko društvo, ali pogotovo na predstojeće američke predsjedničke izbore.

"Ovo je katastrofalan razvoj događaja za Ameriku. Prema prvim vijestima, riječ je o pojedincu i sličnom obrascu pucnjave kakav, na žalost, gledamo u američkim školama. To ponovno na dnevni red stavlja problem naoružavanja u Americi. Drugo, ovo će dodatno pojačati animozitet između ionako polariziranog stanovništva. Treće, nakon ovog groznog događaja, Trump do kraja izbora može igrati golf u Mar-a-Lagou i, ako se nešto ne promijeni u Demokratskoj stranci, prošetat će do pobjede kroz otvorena vrata.“, smatra Večernjakova analitičarka Marijana Grbeša.

Pokušaj ubojstva Donalda Trumpa dovest će do daljnjeg antagonizma među Amerikancima, smatra Dragan Bagić. "Ovaj događaj mijenja okolnosti izbora u SAD-u te otvara prostore za promjene narativa. Jedna od promjena koja bi se mogla dogoditi jest promjena narativa tko predstavlja prijetnju demokraciji. Nakon 6. siječnja dominantan je narativ da Trump i njegove pristaše predstavljaju prijetnju demokraciji i stabilnosti. Ovaj događaj omogućava potpuni zaokret u tom narativu, koji je inače jako važan za mobilizaciju birača protiv Trumpa. Nažalost, nisam optimističan da će ovaj događaj voditi ka katarzi u američkom društvu i politici. Vjerojatnije je da će produbiti podjele i antagonizme", napominje Bagić.

Mate Mijić ističe kako će ovaj događaj samo pojačati nepovjerenje koje dio Amerikanaca ima u sustav. "Pokušaj atentata na Trumpa od teorije zavjere postao je realnost, što će samo učvrstiti nepovjerenje velikog dijela birača u sustav. Ne znamo još uvijek sve detalje, ali konstantno nazivanje Trumpa Hitlerom i diktatorom te najavljivanje "kraja demokracije" u slučaju njegove pobjede na izborima sasvim sigurno nije pomoglo. Dodamo li tome očigledne sigurnosne propuste, pokušaj demokrata da Trumpu nakon posljednje presude uskrate sigurnosnu pratnju Tajne službe te korištenje pravosuđa za politički progon u izbornoj godini, ogroman broj ljudi ove će izbore shvatiti kao "biti ili ne biti". Ne vidim kako druga strana može nadmašiti tu energiju s kandidatom kao što je Biden ili njegova potpredsjednica Harris koja bi ga eventualno naslijedila.“, smatra Mijić dodavši kako će fotografija Donalda Trumpa raskrvarenog lica, koji s visoko podignutom šakom poručuje svojim pristašama da se bore tek nekoliko trenutaka nakon što je doživio i preživio pokušaj atentata, ostati dugo upamćena.

FOTO Trumpov skup prekinut pucnjavom: Krvavog ga micali s pozornice, pogledajte dramatične prizore

„Ta fotografija pokazuje sve ono što već znamo - Trump je borac, izdržljiv je, uporan i vjeruje u ono što radi. Uživa ogromno povjerenje svojih pristaša jer oni u njemu vide Ameriku kakva je nekoć bila i kakva bi opet trebala biti. Ovaj pokušaj atentata samo će im učvrstiti "vjeru", dok će drugu stranu - koja ga jednako strastveno ne podnosi - barem u određenoj mjeri pacificirati. Demokratska oštrica prema Trumpu sad mora malo otupjeti, a kad tome dodamo da su entuzijazam i energija oko Bidena na vrlo niskim granama, pitanje je što će to birače Demokratske stranke izvući na birališta. Treba vidjeti kako će Trump odigrati u sljedećim tjednima, ali postavi li se državnički nakon ovoga i pokuša smiriti tenzije koliko je to moguće, mogao bi pomesti Bidena na izborima", napominje Mate Mijić.

Tonči Tadić smatra da je, u izuzetno polariziranom američkom društvu, ovo bilo očekivano. "Svako korištenje oružja u politici znači kraj demokracije! Kad metak postane prihvatljiv argument u politici to znači da je politički suparnik postao smrtni neprijatelj. Do te točke uvijek vodi politika polarizacije na "nas“ i "njih“, na "pravedne“ i na "korumpirane“. U izuzetno polariziranom američkom društvu, kojeg već osam godina polarizira Donald Trump ovo bilo je za očekivati da će netko potegnuti oružje bilo protiv Trumpa, bilo za njega. Ovo će samo homogenizirati republikanske birače i okrenuti ih prema Trumpu, dok će svi Trumpovi sljedbenici nastojati dokazati kako je ovo napad dogovoren od vodstva Demokratske stranke, a ne bezumni čin pojedinca.“ – napominje Tonči Tadić koji je i podsjetio na stoljetnu "tradiciju“ atentata na američke predsjednike – ubijeni su Lincoln i Kennedy, a brojni su i pokušaji atentata na predsjedničke kandidate i izabrane predsjednike.

Tadić smatra da će Republikanci sada nastojati iskoristiti ovaj događaj u političke svrhe. "Nemojmo zaboraviti ni to da Trumpovo krilo Republikanske stranke odavno doživljava Trumpa kao "Mesiju“ i zovu ga od milja „narančasti Isus Krist“. Trump, inače, prikazuje četiri sudska spora sa 94 točke optužnice protiv sebe radi seksualnih prijestupa, utaje poreza, krađe tajnih dokumenata i poticanja napada svojih sljedbenika na američki Kongres kao "žrtvu koju podnosi za američki narod“, pa će tako i ovaj pokušaj atentata biti živi dokaz da je on „izabranik i žrtva“. Američki Evangelici su još 2016. lansirali tezu o "Evanđelju blagostanja“, po kojem "Trump ima na sebi Božju milost zato jer mu je Bog omogućio da je bogat“, iako je tri puta bankrotirao i na sudu u New Yorku je osuđen radi utaje poreza. Govorimo dakle o Trumpu koji je pretvorio čitavu stranku u svoj kult, stranku kojoj je on guru i jedni program, o Trumpu koji uživa otvoreno povjerenje vođe Ku-Klux-Klana. Trump stoji iza tzv. Projekta 2025 koji bi mu nakon izbora trebao dati ovlasti kakve je imao Francisco Franco, a i sam je javno priznao da želi biti diktator makar na jedan dan ako ga opet izaberu. Radi svega toga ga nisu podržala 40 od 43 člana bivše Trumpove administracije, a njegovi bivši savjetnici smatraju da je nesposoban za predsjednički mandat.“, dodaje Tadić za kojega nema sumnje da je Trump spreman odvesti SAD u građanski rat ako i ovaj put izgubi izbore.

VIDEO Američki bivši predsjednik Trump upucan u desno uho tijekom skupa

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Baš kao što je poticao 2021. svoje sljedbenike da napadnu i zauzmu Kongres SAD nakon što je izgubio izbore, pri čemu je poginulo 10 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, nemam sumnje da će ga u tome slijediti "Proud Boys“, "Oath Keepers“ i druge paravojne skupine koje su predvodile napad na Kongres 6. siječnja 2021. No ovaj događaj pokazuje nešto jednako strašno - da su u međuvremenu i Trumpovi protivnici do te mjere radikalizirani da je i njima postalo normalno korištenje oružja i nasilja u politici", napominje Tonči Tadić koji smatra i kako će sada sve druge teme na ovim izborima pasti na dno interesa.

Napad na Trumpa komentirala je i politička analitičarka Ankica Mamić. "Pokušaj atentata na Donalda Trumpa zasigurno je događaj koji će donijeti brojne nove izazove za američku demokraciju, od moguće daljnje polarizacije društva, do vala nasilja i pada povjerenja u institucije. U kontekstu kampanje za predsjedničke izbore, već sada je jasno da će fotografija krvavog Donalda Trumpa s uzdignutom rukom koju masovno dijele njegove pristaše u potpunosti obilježiti daljnji tijek kampanje. Osim što će dodatno mobilizirati njegove birače, ovaj događaj dodatno će osnažiti Trumpovu poziciju žrtve. Naime, do sada je bio žrtva pravosudnog sustava, sa sada je i žrtva atentata. To će biti snažan adut njegove daljnje kampanje i uvelike odrediti ishod izbora", navodi.

FOTO Ovo je američki Ghostrider, smrtonosna letjelica koja nosi najveći američki top na nebu