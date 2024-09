Gradonačelnik Otoka Josip Šarić uhićen tjedan dana nakon ostavke u Saboru

Gradonačelnik Otoka i sad već bivši saborski zastupnik Josip Šarić (HDZ) uhićen je u Otoku te prepraćen u USKOK u Osijeku, gdje je ispitan po točkama koje mu se stavljaju na teret. Cijela akcija uhićenja Šarića počela je jučer u jutarnjim satima, kada su djelatnici USKOK-a i policija došli u Otok, gdje su obavili pretres. Ubrzo potom priopćenjem za javnost oglasila se i PU vukovarsko-srijemska navodeći kako kriminalističko istraživanje provodi policija u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Navode kako se kriminalističko istraživanje provodi zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela protiv službene dužnosti.

– Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja osumnjičena osoba bit će predana pritvorskom nadzorniku, a policija će protiv nje podnijeti kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta – izvijestila je kratko policija. Tijekom prijepodneva iz zgrade gradske uprave Otoka djelatnici USKOK-a i policije u više su navrata iznosili papirnate vreće pune raznih dokumenata koje su slagali u policijska vozila. Zasad nisu poznate pojedinosti optužbi koje se Šariću stavljaju na teret, ali smo iz razgovora s mještanima Otoka doznali kako su u sklopu istrage ispitani brojni sadašnji i bivši zaposlenici gradske uprave, među kojima i aktualni ministar poljoprivrede Josip Dabro. Neka od ispitivanja počela su se obavljati početkom godine, a to je intenzivirano poslije godišnjih odmora.

– Ne želim davati nikakve izjave na tu temu – kratko nam je rekao Dabro. Interesantno je kako je i Šarić, kao i donedavni direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić, nešto prije uhićenja dao ostavku na dužnost koju je obnašao. Tako je i Šarić u ponedjeljak, 16. rujna podnio ostavku na mjesto saborskog zastupnika, što je kroz članke na koje se pozvao pojasnio zdravstvenim problemima. Međutim, očigledno je kako je u pozadini svega bila istraga USKOK-a koja mu je bila za vratom. Odmah potom smijenjen je i s mjesta potpredsjednika saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Prema neslužbenim informacijama, Šarić je na sjednici Kluba zastupnika HDZ-a, prije jesenskog zasjedanja, dobio papir s ostavkom, koju je i potpisao. Izvori iz HDZ-a kažu nam kako se može očekivati da će Šarić uskoro podnijeti ostavku i na mjesto gradonačelnika Otoka, što će značiti ili nove izbore ili pak postavljanje Vladina povjerenika do redovitih lokalnih izbora i izbora novoga gradonačelnika. Šarić je inače jedan od viđenijih članova HDZ-a u Vukovarsko-srijemskoj županiji, o čemu govori i to da je 31 godinu na mjestu najprije načelnika, a onda i gradonačelnika Otoka. Redovito se ističe Šarićeva povezanost s Vladimirom Šeksom, koji je i počasni građanin Otoka. Predsjednik HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić najavio je da će nakon uhićenja Šarića prema Časnom sudu HDZ-a ići prijedlog da se njegovo članstvo u stranci stavi u mirovanje.

Privođenje Šarića obilježio je i verbalni napad pojedinaca na okupljene novinare. Jedan je muškarac prolazeći biciklom dovikivao da su novinari lešinari, psovao im majku, govorio da su srpski novinari, prijetio... To je i ponovio nešto kasnije, poslije čega ga je policija udaljila. Došlo je i do verbalnog sukoba Davora Grgića, mještanina Otoka, koji je novinarima rekao kako je pravda napokon došla po svoje i da sada dolazi na vidjelo s kakvim je čovjekom on imao probleme i što je sve on radio. Na te riječi reagirali su neki od mještana optužujući ga da laže i da mu je Grad pomogao na više načina.

