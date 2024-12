GONG je buduća Udba za društvene mreže, kampanja je blijeda, Kekin iza sebe ima sektu, a dva su problema oko izbora

U emisiji Večernji TV-a gost je bio komunikacijski stručnjak i politički analitičar Krešimir Macan. On je s novinarkom Petrom Balijom komentirao političke kampanje za predsjedničke izbore koji su na rasporedu 29. prosinca.

- Kampanje nema, svi su jedva dočekali da se ispucaju, to sve ide prema drugom krugu. Možda ćemo tada imati kampanju. Ova dva tjedna su bitna, ali teško da mogu puno promijeniti. To kako su svi ušli je mlako, nekako su rovovske pozicije. Potencijal ima Primorac da možda uhvati rejting. Ne bih očekivao druge velike promjene. Ne možete u tri tjedna stvoriti uzlazni trend ako ga nemate. Neće to biti ništa značajno. Pitanje je može li Marija Selak Raspudić doći blizu Primorcu, ali mislim da ne može. Trebala bi jako puno skočiti, a zato joj trebaju novci i ljudi, a nema podršku stranke. S druge strane je HDZ koji se mobilizirao. Čuli ste izjave birača - ne znamo o Primorcu, ali šefovi su rekli da moramo glasati za njega. Milanović je lukavo odlučio šutjeti. Bila je komunikacija da će ići na jedno sučeljavanje barem, to bi bilo pristojno i normalno da ispoštuje proces. On puno priča, a kada je bio u prilici, nije napravio ništa - kaže Macan pa dodaje: - Uletjeli smo u blijedu kampanju. Možemo očekivati slabu izlaznost, prvo zbog datuma, a onda nema ni mobilizacije. Ne vidimo da možemo što odlučiti. Nitko se ne obraća mladima, sve su to vicevi na društvenim mrežama.

Nekako se čini da je kampanju preuzela afera Jelavić - Kekin, kako to komentirate?

- Kažu da je sve napravljeno po pravila, osim što nisu rekli sve. Možda je Mile naivno otišao na sastanak i nema ništa, a možda postoji priča koju ne znamo. On je umjetnik, mislio je da ne zna tko je Jelavić, ali mislim da hrvatska javnost u to ne vjeruje. Jelavić je dobro poentirao - Znate tko sam ja. On ih dobro trola. Kada su činjenica i dojam u sukobu, obično stradaju činjenice. Što god da se dogodi u ovom trenutku, dojam je da nisu rekli sve, da nisu rekli cijelu istinu i čim mislimo da postoji nešto više, evo što se dogodi. Tema je apsolutno viralna. Da pitate kome vjerovati, javnost se smije i čeka nove epizode. Problem bračnog para Kekin je što se stječe dojam da ima tu nešto više. OK išli su van sa svime, kao rekli sve, ali nema dojma da su rekli sve, da nema ništa više. Tema su sad i kuće, DORH se uključio, tu ima puno manipulacija, 25.000 kuna je bila cijena za dio zemljišta, ali to ne stoji u priči, ljudi zapamte da je vila te cijene.

Zašto se ta priča provlači u medijima?

- Netko je s razlogom to plasirao. Prijavljeno je svima, neka se istražuje.

Jesu li te dvije priče povezane?

- Mogle bi biti. Samo kažu da je sve zakonito. Treba reći do kraja je li sve kako je. Dio je parcele, nije sve, a to ne vidimo u medijima, da je sve, to bi bilo skandalozno. Onda je tu pitanje financija, novaca, ovo ono... Zato postoje imovinske kartice pa se vidi jesu li mogli to kupiti ili ne. Ako nisu, tu imamo problem. Ne znam je li GONG to provjerio.

Kako komentirati upliv GONG-a?

- GONG je pouzdani doušnik. Oni su buduća Udba za društvene mreže. Tu je bitan Zakonu o digitalnim uslugama, na koji se pozivaju, ali nije još usvojen. Poanta njega je da se spriječe lažne informacije. Sve za što bih vas mogao tužiti, da to primijenimo na online. Mreže su bile neodgovorne do sada. Jedan od kandidata za pouzdanog prijavitelja za sve to je GONG, a nešto su i radili.Negativna kampanja nije regulirana. Ne smije u eter, ali smije na plakate i društvene mreže. Na videu kod GONG-a je problem bio neprijavljena vila. Sto i jedan upitnik je sada tu, pitanje je koliko je to dio negative. Što bismo sada trebali - prijaviti sve novine koje su prenijele vijest o vili da rade protiv Kekin? GONG ima pravo raditi pa i pogriješiti, a sada se treba procijeniti jesu li oni pouzdani prijavitelji. Ako postanu lijevi prijavitelji, onda će se pojaviti desni pa će nastati dar mar. Znanstveno je dokazano da postoji sklonost novinara u Hrvatskoj, postoji sklonost lijevima, a ovisi i o uređivačkoj politici. Fact checkeri su uvijek lijevi i ići će kontra. Faktograf vam pak skida rejting. Primjerice to se dogodilo Bakiću i Laocu za vrijeme korone. Oni su napravili puno dobrog svojim komentarima, ali nisu se slagali sa službenom politikom Mete, zamjerili su se faktografima i on su im 'ubili' profile. Dobit ćemo mogućnost da se cinka, tu je pouzdani prijavitelji, što je OK, ali što ako je on pristran. Vjerujem da je GONG bio potreba u Hrvatskoj, napravio je dobe stvari, ali šteta da se ta reputacija uništi. Znalo se da su lijevi, ali su nastojali biti profesionalni i držati ravnotežu. Ako to ode u krivo, neće biti dobro, treba ravnoteža. Lijevi i desni pogled na svijet danas i prije 10 godina se razlikuje. Teško je danas uvidjeti što je točno. Moramo izdefinirati, pred Ustavom moramo biti svi isti. Zakon nije stupio na snagu, ali GONG igra kao da je Zakon stupio na snagu jer su izbori, to su izvanredne okolnosti - pojašnjava naš analitičar.

- Vratimo se na slučaj gdje nisam bio sretan s reakcijom Factcheckera kada se prijetilo predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, onda su ljudi privođeni. Prijetilo se smrću preko društvenih mreža. Nakon toga prijetnji nije bilo, tada nije bilo podrške jer je kao Plenković privodio ljude zbog Facebook komentara. Meni isto prijete, a nakon tih slučajeva, ja im kažem da imaju 24 sata da to maknu, inače sam sve snimio i oni idu na policiju. Pravila moraju biti jednaka za sve, prijetio netko Kekinki, Selak Raspudić, Primorcu ili, Milanoviću... nebitno je jer budala ima na sve strane i lijevih i desnih.

Kako su po vama pouzdani prijavitelji trebali reagirati?

- Ako smatraju da je ovo po kriterijima veliko kršenje, OK. Reagirali su za Kekin. Ispada da se u ovom trenutku vodi negativna kampanja protiv nje. Na izborima smo, ljudi moji, svako pljuje po svakome. Ako ste reagirali na Kekin, onda to radite i za druge. I Primorca vrijeđaju masovno, HDZ napada Milanovića... Što će sada Možemo biti zaštićen, što će GONG raditi sanitarni kordon oko njih? To nije smisao pouzdanog prijavitelja.

Kako će sve ovo utjecati na rejting Ivane Kekin?

- Vidjet ćemo po istraživanjima. Oni su sekta, njezini birači daju podršku. Išla je na strah obitelji, emocije, ali kada ste javna osoba, to je dio posla. Zato je i išla na policiju. U Americi je svaki kandidat jednako čuvan. Kekin je možda s tim presicama stekla dojam da još nešto mora reći. Izlaze dokumenti, postavljaju se legitimna pitanja. DORH se uključuje, a ako on radi ispite, odmah je nešto sumnjivo.

Kako će po vama predsjednička kampanja utjecati na lokalne izbore?

- Ne vjerujem da će netko od njenih birača odustati, oni su vjerni, čvrsti. Ona je imala dobru kampanju za mlade, ali procjenjujemo da će oni ostati doma, oni to ne razumije. Generacija Z ne razumije ovo oko kuća, zemlje, ne razumiju to. Koja je onda njima motivacija da izađu na izbore? Na izborima će biti osnovno biračko tijelo, oni moraju pokazati da su izrasli u stranku, da imaju ljude. Ivana je ona koju pokazuju kao političkog lidera.

Koja je razlika između klevete i satire?

- U izbornim kampanjama dozvoljavam negativnu kampanju, ali ona ne mora biti prljava. Satiru ne smijemo zaustavljati, ona se mora apsolutno pustiti. Problem je, ne znam je li GONG ikada stao u obranu News bara kojeg je Bujanac tužio za satiru. Sve presude su došle da su ga uvrijedili satirom i prestali su se time baviti. To što su hrvatski sudovi sudili, to je sramota. Satiru treba dozvoliti, ako izgleda kao fake news, to je problem onoga tko čita. Ja bih dozvolio negativnu kampanju. Trumpu je u Americi negativna kampanja glavna. On je pokazao pripadnike LGBT zajednice, iskarikirao ih i rekao: Oni žele njih, ja želim vas. To je meni prihvatljivo. Kampanja je rat s politički protivnicima, ne može biti sterilno, mora se nekoga ošamariti, ali ne ispod pojasa.

