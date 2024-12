Četiri ključna pitanja i odgovora u slučaju Kekin

"Danas mi se dogodila najbizarnija stvar u životu..." Tako je glazbenik Mile Kekin započeo objavu od koje je sve krenulo. Danima se vrte teorije o pozadini njegova susreta s Nikicom Jelavićem, a s kafića na Britancu priča se proširila na stan u Zagrebu i sve do vile u Istri, čiji su vlasnici on i supruga Ivana, predsjednička kandidatkinja Možemo!, koja političke protivnike, zajedno s GONG-om, proziva za difamaciju. Analiziramo što se to događa i je li to zapravo zauzimanje što boljih pozicija za lokalne izbore u Zagrebu 2025.?

1. Zašto je susret Mile Kekina i Nikice Jelavića odjednom u drugom planu, a nije do kraja razjašnjen? Nekretnine supružnika Kekin bacile su neobičnu epizodu o susretu Mile Kekina s kontroverznim Nikicom Jelavićem u drugi plan, iako je ta priča od koje je sve počelo ostala nerazjašnjena. Jelavić tvrdi da tu ima nečeg više od onog što je sam Kekin prepričao u svojoj objavi na Facebooku i poziva Kekine neka kaže istinu. - Taj susret je komunikacijski gledano mogao biti puno bolje riješen. Problem je što su počeli petljati i bilo je vidljivo da petljaju - kaže analitičarka Ankica Mamić. I analitičar Krešimir Macan smatra da su se Kekini sami zapetljali i ljudi ne vjeruju da su rekli svu istinu.

- Mile je bio naivan i uletio je u tu priču, ali način na koji su je ispričali nije bio dovoljno uvjerljiv. Najgore je kad gradite kriznu komunikaciju, a ljudi imaju dojam da niste sve rekli do kraja, a trebalo bi biti obratno. Ljudi trebaju imati dojam da ste rekli sve što ste trebali reći – ističe Macan. Društvene mreže preplavili su šaljivi memeovi s Kekinom, ali njegovoj supruzi predsjedničkoj kandidatkinji nije do šale. - Vjerujem da je to bio neplaniran susret, no komunikacija je zbunjujuća. Prvo je Kekin objavio post u relaksirajućem tonu, prepričavajući bizarnost koja mu se dogodila, gotovo se šaleći s tom situacijom, da bismo naknadno doznali da su poslije toga otišli na policiju i prijavili kao potencijalno kazneno djelo. Nakon toga su uslijedile pressice na kojima se agresivno napadalo sve druge. On se nakon tog svog posta više ne oglašava – kaže politički analitičar Jerko Trogrlić.

2. Koliko će cijela ta priča o susretu s Jelavićem i vili u Istri naštetiti Ivani Kekin i Možemo? U anketama i istraživanjima koja su dosad provođena Ivana Kekin kao kandidatkinja dobila je manje od deset posto glasova i vrti se oko trećeg i četvrtog mjesta, kao i Marija Selak Raspudić. Više nego njoj, aktualne medijske objave mogu štetiti stranci Možemo, čija je kandidatkinja. - Sam susret s Jelavićem je trebalo potpuno drugačije komunicirati. Sastanak s Jelavićem je mogao biti iz sto razloga. Vidjet ćemo što će sam Jelavić reći o tome jer je, koliko sam shvatila, zatražio ispriku na koju oni ne pristaju i čut ćemo njegovu stranu o čemu se radilo na sastanku. Što god će reći, sigurno neće ići u prilog obitelji Kekin, a onda posljedično i platformi Možemo – smatra Ankica Mamić.

3. Ima li što sporno u kupnji zemljišta u Istri? Neki su mediji jučer objavili da državno odvjetništvo provodi izvide vezano uz cijenu manje parcele u istarskom Momjanu, koje su od grada kupili Ivana Kekin i njezin suprug Mile Kekin. Parcela graniči sa zemljištem na kojem je sagrađena vila Kekinovih vrijedna oko 400.000 eura, o kojoj se pisalo ovih dana. Grad Buje je 2018. godine Mili Kekinu prodao gradsko zemljište od oko 350 kvadrata za 25.000 kuna. Kekin je jučer rekla da su kupnja zemljišta i gradnja kuće u Istri provedeni prema zakonu. I stranka Možemo opovrgavala je jučer optužbe da im je IDS-ov gradonačelnik Fabrizio Vižintin pogodovao prodajom zemljišta po znatno nižoj cijeni od tržišne.

Radi se, kažu u Možemo, o 358 četvornih metara zemljišta za koje je cijenu odredio vještak kojeg je angažirao Grad Buje. Cijena zemljišta kojeg je kupio bračni par Kekin bila je, napominju, jednaka cijeni susjedne čestice. Gradnju kuće bračni par Kekin započeo je 2019. godine, nakon podizanja kredita od 190.000 eura, što je Kekin i navela u imovinskoj kartici. - Jedinice lokalne samouprave mogu raspolagati zemljištem isključivo na temelju natječaja i temeljem tržišne cijene dobivene procjenom ovlaštenog sudskog vještaka. Tako se postupilo i ovoga puta. Detaljne informacije o samom natječaju, procjeni vještaka i dodatne informacije možemo vam dati na uvid, transparentno i otvoreno, u radnom vremenu Grada Buja-Buie – odgovorio nam je gradonačelnik Buja F. Vižintin.

4. Je li ovdje zapravo riječ o borbi za što bolje startne pozicije u Zagrebu pred lokalne izbore 2025.? Sociolog i politički analitičar Dragan Bagić smatra da je netko odlučio strateški iskoristiti predsjedničku kampanju kao negativnu pretkampanju za lokalne izbore u Zagrebu, s ciljem slabljenja šansi Tomaševića i Možemo za novi mandat. - Ako je to točno, radi se o jednom od jačih strateških političkih poteza u nazad niz godina. Uspjehu te strategije pomažu panične, a stoga i loše, reakcije Možemo i Ivane Kekin – kaže Bagić. Analitičarka Ankica Mamić kaže da sve ovo što se događa s Ivanom Kekin treba staviti u kontekst s lokalnim izborima koji su na rasporedu iduće godine.

- Na predsjedničkim izborima, kolokvijalno rečeno, plijen koji se dijeli nakon izbora jako je mali. To je svega nekoliko savjetničkih mjesta. Lokalni izboru u Zagrebu, s uvjerljivo najvećim proračunom u Hrvatskoj, sigurno su ono oko čega već počinju ove zakulisne bitke. Stranka Možemo i Nova ljevica kojoj je Ivana Kekin na čelu u protekle četiri godine vladanja Zagrebom nisu dali rezultat koji su građani očekivali i nisu se pokazali pretjerano kompetentnima. Kao neku svoju ključnu razliku isticali su poštenje.

"Ok, možda nismo pretjerani sposobni, ali za razliku od prošle vlasti i gradonačelnika Bandića mi smo pošteni", poručivali su. S ovom cijelom aferom to je došlo u pitanje. Iako je očito da ih njihovi pristaše brane bez ikakve zadrške i rezerve, treba uzeti u obzor da Možemo nije izbore u Zagrebu dobilo samo na stranačkim glasovima, nego je velik dio građana htio promjenu, smatrajući da će u Zagrebu krenuti na bolje. To se nije dogodilo, nisu se pokazali kompetentnima, ali su stalno naglašavali da se barem ne krade. Ne impliciram da se u slučaju Ivane Kekin nešto kralo, ali ta aura poštenih je u ovoj aferi sigurno izgubila na snazi. To je sigurno priča koja će otežati situaciju za Novu ljevicu i Možemo – zaključuje Mamić.

