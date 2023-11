Hrvatsku trese afera o trovanju gaziranim pićima. Ovo je 10 temeljnih pitanja i odgovora

Kad se i gdje dogodio prvi slučaj trovanja gaziranim pićem?

U ponedjeljak na večer se društvenim mrežama proširila vijest o trovanju gaziranom vodom. Gost riječkog kafića koji je popio mineralnu vodu zaprimljen je u KBC-u Rijeka koji je u utorak potvrdio slučaj trovanja. Proizvođač Coca-Cola pak je potvrdio da znaju za jedan slučaj povezan s staklenom bočicom gazirane vode Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate. No, mediji su prošlog mjeseca izvijestili da je u svibnju ove godine bračni par u jednom riječkom restoranu naručio sumnjivu mineralnu vodu. Stanko Laković je za RTL rekao da je popio gutljaj i odmah ispljunuo jer su mu "usta izgorjela", kao je u bočici bila "neka kiselina ili korozivno sredstvo". Dalmatinski portal objavio je da se u splitskom KBC-u istražuje moguće trovanje gaziranim pićem 20. listopada, kad je u bolnicu zbog boli u ustima javio muškarac koji je rekao da je popio mineralnu vodu koju je odmah ispljunuo, pa nije došlo do većih zdravstvenih problema. Istražuje se jesu li svi ti slučajevi povezani i kad se zapravo dogodio prvi.

Koliko je evidentiranih slučajeva sumnji na trovanje pićima?

Ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je da su se nakon riječkog novi sumnjivi slučajevi pojavili u Zagrebu i Varaždinu te da se u jednom radilo o Coca-Coli u plastičnoj ambalaži kupljenoj u automatu na PMF-u. U utorak i srijedu do podneva liječničku pomoć je zatražilo ukupno šest osoba, što s onim slučajem u Rijeci znači da se radi o ukupno sedam osoba koje su u nekoliko dana zatražile pomoć. Muškarac iz Pule koji je ozlijeđen u svibnju bio bi osmi, no nije isključeno da će se javiti još osoba. Ravnatelj Opće bolnice Varaždin Damir Poljak potvrdio je novinarima da je u objedinjeni hitni prijem u utorak oko 20.30 sati primljen pacijent koji se žalio na pečenje u grlu i ždrijelu. Uočeno je i crvenilo. Rekao je da je prije toga popio gaziranu vodu Römerquelle.

Muškarac je star oko 50 godina i dolazi s područja Varaždinske županije, a radi kao prijevoznik. Gaziranu vodu popio je na putu iz Zagreba prema Varaždinu. - Nakon obrade naših liječnika, utvrđeno je da se radi o lakšim oštećenjima sluznice grla i usne šupljine i nakon dijagnostičkih pretraga pušten je kući - kazao je Poljak i dodao da je slučaj prijavljen Ministarstvu unutarnjih poslova zbog sumnje na ozljedu kemijskim reagensima. Zagrebačka policija je izvijestila da je svih šest osoba koje su se 7. i 8 studenog do podneva javile u bolnicu pod sumnjom na trovanje pićima, pušteno na kućnu njegu. Liječničku pomoć zatražili su zbog određenih nuspojava koje bi se mogle dovesti u vezu s konzumacijom bezalkoholnog pića. Nakon pružene liječničke pomoći u zdravstvenim ustanovama, svih šest osoba je pušteno na kućnu njegu. Policijski službenici proveli su očevid, izuzeli određene predmete, obavili razgovore s više osoba te su o svim dosadašnjim saznanjima obavijestili nadležne institucije kako bi poduzele mjere iz svoje nadležnosti.

Što kaže proizvođač gaziranih pića i koje poteze je povukao?

U Coca-Coli koja vodu Römerquelle puni u Austriji, a Coca-Colu u plastičnoj ambalaži u Hrvatskoj, tvrde da djeluju u skladu s najvišim standardima kvalitete i sigurnosti hrane, koje redovito provjeravaju nadležna tijela. "Paralelno smo proveli temeljitu internu istragu koja nije pokazala probleme u našoj proizvodnji. Osim toga, poslali smo uzorke u nezavisni, akreditirani laboratorij na daljnje testiranje", rekli su u austrijskoj Coca-Coli koja ističe da nastavlja surađivati s nadležnim tijelima i poduzimati konkretne aktivnosti kako bi zaštitila svoje potrošače. Ta kompanija privremeno povlači određene proizvode do završetka službene istrage iako, napominje, interna analiza nije pokazala nepravilnosti u proizvodnji ili u proizvodima.

O kojim se povučenim proizvodima radi?

Riječ je o jednoj seriji Coca-Cola Original Taste 500 ml u plastičnoj ambalaži te dvije ograničene serije Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate. Učinjeno je to prema usmenom rješenju Državnog inspektorata Republike Hrvatske. Privremeno se, dakle, povlači serija proizvoda Coca-Coca Original Taste proizvedenog 11. listopada 2023. s rokom trajanja do 11. travnja 2024. te dvije ograničene serije Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 ml u staklenoj ambalaži. Riječ je o serijama proizvedenim 27. svibnja 2023. s rokom trajanja do veljače 2024. i 22. lipnja 2023. s rokom trajanja do ožujka 2024. - Ukoliko imate proizvod s navedenim datumima proizvodnje ljubazno vas molimo da kontaktirate naš Centar za potrošače putem e-mail adrese info.hr@cchellenic.com ili pozivom na 0800 0455 – poručuju u Coca-Coli.

Kako su reagirali trgovci?

Članice Fortenova grupe - Konzum, Velpro, Tisak i Roto Dinamic prve su preventivno iz svojih dućana povlače sva bezalkoholna pića Coca-Cole. "S osnovnim ciljem zaštite zdravlja naših kupaca i svih ostalih dionika te odgovornog pristupa ukupnom poslovanju, članice Fortenova grupe – Konzum, Velpro, Tisak i Roto Dinamic, samoinicijativno i preventivno iz svoje maloprodajne i veleprodajne mreže povlače sav asortiman bezalkoholnih pića proizvođača Coca-Cola. Ta privremena odluka Fortenova grupe vrijedit će sve dok od relevantnih institucija i proizvođača ne dobijemo službene informacije o sigurnosti proizvoda i upute o postupanju", navodi se u priopćenju. Očekuje se da će se na isti potez odlučiti i neke druge trgovačke kuće.

Kako je uopće moglo doći do kontaminacije boca s gaziranim pićima?

Nije još razjašnjeno je li do kontaminacije boca došlo u punionici ili negdje drugdje. To će se utvrditi istragom. Dekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Anto Jukić smatra da je teško isključiti jedan i drugi uzrok. - Potrebno je napraviti analize i slijediti inspekcijske nalaze. Potrebno je, s obzirom na to da sve međunarodne ozbiljne industrije nemaju izbora, nego moraju primjenjivati najstrože međunarodne standarde za sigurnost hrane, dobiti uvid u serije pića koje bi mogle biti opasne. Napraviti analize i onda se ravnati rezultatima tih analiza. To treba napraviti što je prije moguće jer je riječ o zdravstvenoj ugrozi. Mjerenje kiselosti ili lužnatosti može se obaviti vrlo brzo - rekao je za HRT Anto Jukić. Kada se radi ispiranje proizvodnih linija, to se provodi vodenom otopinom kiseline, a nakon toga se neutralizira vodenom otopinom lužine i sve se ispire do neutralnosti, što se i provjerava. Potrebno je dobiti uvid u serije pića koje bi mogle biti opasne. Prema riječima prof. Ernesta Meštrovića, prodekana Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, koji je gostovao u HRT-ovoj emisiji Otvoreno, radi se o dvije različite linije i dvije različite tehnologije. - Nakon što se pogon očisti, mora se raditi analiza i ponavljati sve dok se ne utvrdi neutralan ispir. To se moralo napraviti. Kontrola proizvodnje morala je dati zeleno svjetlo da se idu puniti boce. Teško mi je vjerovati da se radi o sustavnom previdu – rekao je Meštrović. Stručnjaci tvrde da do kontaminacije ne može doći slučajno.

Zašto o svemu odmah nije obaviještena javnost?

Na pitanje zašto nadležne institucije odmah nisu obavijestile javnost o trovanju, već se čekalo nekoliko dana, ministar zdravstva Vili Beroš rekao je da su čekali nalazi.

- Izašli smo s informacijama kad smo utvrdili da postoji opasnost – kazao je i dodao da su informacije iz poruka koje su se širile društvenim mrežama, poput izjava navodnih liječnika, fotografija ozljeda i slično, lažne vijesti. - Utvrdit ćemo tko je pustio te krivotvorene izjave u javnost. Sve institucije rade svoj posao, zdravstveni sustav je spreman, postupamo prema protokolu, pravodobno su obaviješteni policija i sva tijela – istaknuo je ministar Beroš. Stručnjaci ističu da je trebalo brže reagirati.

Zašto je zakazalo krizno komuniciranje u kompaniji Coca-Cola?

Stručnjaci za marketing smatraju da je kompanija pogriješila što nije odmah izvijestila javnost i objavila o čemu se radi, čime bi preuzela inicijativu u daljnjem razvoju događaja.

Koji znakovi mogu upućivati na trovanje nakon gutanja sumnjive tekućine?

U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo kažu da su mogući znakovi promijenjeni okus napitka, naglo nastala bol i pečenje usne šupljine te krvarenje iz sluznice usne šupljine.

Što učiniti u slučaju sumnje na trovanje?

Preporuka HZJZ-a je da se odmah ispljune ostatak tekućine iz usta i prekine daljnji unos. - Ne izazivajte namjerno povraćanje. Ne uzimajte ništa na usta. Sačuvajte ostatak napitka i originalnu ambalažu iz koje ste pili radi mogućnosti provedbe daljnjih analiza. Odmah se javite u najbližu hitnu medicinsku službu ili nazovite broj 194 – kažu u HZJZ-u. Ne smije se ispiratu usta vodom, mlijekom ili sodom bikarbonom jer bi se stanje time moglo pogoršati.

