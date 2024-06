Gantz 'napustio front' i ruši Netanyahua

Izraelski ministar Benny Gantz objavio je da podnosi ostavku i napušta ratnu vladu premijera Benjamina Netanyahua, čime je iz krajnje desne koalicije nestao jedini centristički faktor nakon osmomjesečnog rata u Gazi. Netanyahu je objavio kratko priopćenje kojim poziva Gantza da "ne napušta front". Uz Gantza, ostavku je podnio i ministar Gadi Eisenkot.

"Netanyahu nas sprječava da napredujemo prema istinskoj pobjedi. Zato danas napuštamo ratnu vladu, teška srca, ali samouvjereni", rekao je Gantz na konferenciji za novinare koju je prenosila televizija. Gantzova ostavka bila je očekivana nakon što je konzervativnom premijeru dao rok do 8. lipnja da iznese jasnu strategiju za Gazu nakon rata protiv palestinske militantne skupine Hamasa. Njegovim odlaskom Netanyahu će izgubiti podršku centrističkog bloka koji mu je pomogao proširiti podršku vladi u Izraelu i inozemstvu, u jeku sve većeg diplomatskog i unutarnjeg pritiska nakon osmomjesečnog rata u Gazi.

Gantz i Eisenkot pozvali su na prijevremene izbore "što je prije moguće". Gantz i Eisenkot optužili su Netanyahua da vodi politiku koja služi samo njegovim političkim interesima. Također su ga optužili da nije uspio postići deklarirane ciljeve rata u Gazi, posebno eliminiranje pokreta Hamas i vratiti taoce iz Pojasa Gaze.

Gantz, bivši šef kabineta (od 2011. do 2015.) i najistaknutiji kandidat za sastav sljedeće vlade, optužio je "Netanyahua da sprječava postizanje stvarne pobjede. Politička razmatranja u Netanyahuovoj vladi koče strateške odluke u ratu u Gazi". Netanyahu tvrdi da bi izbori "paralizirali državu" i zamrznuli pregovore o razmjeni talaca i zarobljenika.

Ostavke dvaju ministara neće prouzročiti rušenje vlade Benjamina Netanyahua koji i dalje ima većinu u izraelskom Knessetu, s obzirom na to da su Netanyahua već podržala 64 zastupnika od 120 u Knessetu, što omogućuje njegovoj vladi nastavak rada sve dok uživa povjerenje najmanje 61 zastupnika. Međutim, ono što svijet zabrinjava je da će odlazak dva umjerena ministra otvoriti vrata da Netanyahuova vlada bude još radikalnija.

Izraelski mediji objavili su jučer da su se zapadne zemlje uplašile "sve većeg utjecaja" ekstremne desnice u Netanyahuovoj vladi. Izraelske novine Haaretz citirale su zapadne diplomate koji su rekli da Gantzova ostavka "izaziva veliku zabrinutost među proizraelskim vladama oko sljedećih koraka Tel Aviva u ratu". Diplomati su svoj strah pripisali "sve većem utjecaju ekstremističkih elemenata unutar vlade" nakon Gantzove ostavke. List Haaretz ističe kako "sve važne vlade u zapadnom svijetu nemaju nikakve odnose s ekstremno desničarskim ministrima Bezalelom Smotrichem i Itamarom Ben Gvirom, a većina njih se izrazito ne slaže s Netanyahuom i njemu bliskim ministrom, Ronom Dermerom".

Istodobno, general Avi Rosenfeld, šef divizije za Gazu izraelske vojske podnio je ostavku, rekavši da "nije uspio" zaštititi granično područje oko Gaze i da je to dovelo do terorističkog napada Hamasa 7. listopada 2023. "Svatko mora preuzeti odgovornost za svoju ulogu", rekao je Rosenfeld, dodajući da vojska nekoliko sati nije bila u stanju zaštititi gradove i tisuće stanovnika. Mnogi analitičari Rosenfelda smatraju žrtvenim janjetom koji će platiti za Netanyahuov propust i odgovornost. U nastojanju da što prije dođe do prekida vatre, američki državni tajnik Anthony Blinken počeo je jučer svoju, osmu, turneju Bliskim istokom od napada Hamasa 7. listopada.

