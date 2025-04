FOTO Pogledajte razorne posljedice odrona na Pasjači: Prilaz ljepotici Jadrana zatrpan golemim stijenama

Ogromne kamene gromade odlomile su se i zatrpale prilaz Pasjači, koja je u izboru Forbesa proglašena aktualnom najljepšom tajnom plažom u Europi, smještenoj podno ogromnih litica Konavoskih stijena ispod sela Popovići u Konavlima. Zaljubljenici u Pasjaču očajavaju na društvenim mrežama, međutim lokalno stanovništvo nije iznenađeno. Odroni na Pasjači tijekom dugotrajnih kiša nisu rijetkost, u moru su vidljive ogromne kamene gromade, a do sezone kupanja, prilaz Pasjači će biti očišćen pa će joj se opet moći prići i s kopna i s mora. Potvrdio nam je to Frano Herendija, direktor Turističke zajednice Konavala.

– Još ne znam detalje, stijene su tek pale, moramo utvrditi što se dogodilo i kako ćemo napraviti sanaciju. U svakom slučaju, riješit ćemo to – izjavio nam je Frano Herendija. Nije uzalud kultna Pasjača ponijela epitet tajne plaže, mnogi su se namjernici namučili dok su je pronašli, a prilaz bajkovitoj plaži i do sada je bio prava avantura.

- Idući od Popovića sporednom prometnicom prema jugu, dolazimo do rubnih dijelova Konavoskih stijena, na visini oko 220 metara nad morem i od tog početnog mjesta i lijepog vidikovca spuštamo se dobro uređenom stazom do razine mora gdje se nalazi mala i ubava plaža Pasjača. Stazom prolazimo pored impresivnih vertikalnih i mjestimice nadnesenih, nadsvođenih vapnenačkih litica, koje zbog željeznih spojeva u svom sastavu, imaju dijelom stijene obojene u smeđe-crveno.Taj kutak Konavala jedinstven je u Hrvatskoj... Stijene su pri dnu podlokane snažnim abrazivnim djelovanjem i grade u doticaju s morem još nekoliko minijaturnih žala - opisao je dr. sc. Radovan Kranjčev fenomen Konavoskih stijena koje u jednom kutku svoga podnožja skrivaju pravi biser – nevjerojatnu Pasjaču.

Silazak do Pasjače nije jednostavan, zbog velike visinske razlike, odnosno strmine staze. Silazak putem sa stubama, usječenim u liticu, koji se provlači i kroz izdubljene tunele, također je dio šarma Pasjače, omiljene plaže domaćeg stanovništva, koju su zahvaljujući brojnim svjetskim priznanjima, otkrili i brojni turisti.

Vogue ju je uvrstio među 11 najljepših europskih plaža, bila je i na prestižnom popisu World Travel Awards kao jedna od najljepših svjetskih plaža, Times i Telegraph su je uvrstili među 25 najboljih plaža u Europi, a 2019. godine ju je specijalizirani portal European Best Destinations proglasio najboljom europskom plažom.

Zanimljivost Pasjače je što je nastala u skladu djelovanja čovjeka i prirode. Kada su se 1955. godine probijali tuneli do mora za oticanje vode, iskopani uglavnom kameni materijal pobacan je na obali. More je učinilo svoje, valovi su svojim djelovanjem mješavinu zemlje, i kamenja u nekoliko godina pretvorili u žalo i sitni pijesak. Pasjača tako predstavlja sklad djelovanja čovjeka i prirode, ali u stalnoj je opasnosti da je more jednostavno ne prekrije.

Međutim, vrijedni domaći stanovnici, koji su svojim radom i napravili prilaz kojega održavaju, paze da se to ne bi dogodilo. – Stijene su po Pasjači i oko nje i ranije padale. Sreća je što se takve stvari događaju zimi, kad nikoga nema, jer bi se jednom mogla dogoditi tragedija – govore mještani. Pasjaču je nemoguće zaštititi, s obzirom na zemljopisnu konfiguraciju koja je okružuje. – Riječ je o jako visokim stijenama iznad plaže. Sanirati ih i zaštititi nije samo financijski zahtjevno već i tehnički vrlo komplicirano. U ovom trenutku, to nije realno. Uklonit ćemo kamenje koje je palo, oslobodit ćemo put i Pasjača će i ovoga ljeta biti dostupna – poručio je Frano Herendija.

I ove će sezone tako Pasjača ugostiti zaljubljenike u prirodu koji ne prezaju pred avanturom spuštanja do mora, a potom i uspona nazad do parkirališta. Pogled na beskrajno, otvoreno more s jedne strane i surove Konavoske stijene od kojih zastaje dah s druge strane i kristalno čisto more, jedino je što nudi pješčana plažica na kojoj nema ugostiteljskih ni ostalih komercijalnih sadržaja. Mamac za avanturiste, zaljubljenike u netaknutu prirodu, ali i influencere jer Pasjača je jedna od najfotografiranijih plaža na Instagramu. Ne zaboravite, plažu Pasjača posjećujete isključivo na vlastitu odgovornost, zbog opasnosti od odronjavanja stijena! Na to vas podsjeća natpis na početku staze.

