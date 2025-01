Mirovinski fondovi objavili koliko su zaradili u 23 godine i koliko prosječni radnik ima štednje

Obvezni mirovinski fondovi su krajem 2024. godine pod upravljanjem imali imovinu ukupne vrijednosti 23,22 milijarde eura, što predstavlja povećanje od tri milijarde eura ili 14,8 % u odnosu na prethodnu godinu, objavili su predstavnici Udruženja obaveznih mirovinskih fondova. Od njihova osnivanja fondovi drugog mirovinskog stupa, ukupno su svojim članovima zaradili 9,3 milijardi eura dodane vrijednosti.

Tijekom 23 godine mirovinske štednje u fondu kategorije B, uzimajući u obzir da je član cijelo vrijeme imao plaću jednaku prosječnoj plaći u Republici Hrvatskoj, član je ukupno uplatio 14.911 eura doprinosa, dok je fond u prosjeku zaradio dodatnih 11.275 eura. Nakon 23 godine štednje, član fonda kategorije B imao je krajem 2024 godine na svom računu ukupno 26.186 eura, pri čemu zarada ostvarena ulaganjima mirovinskog fonda čini 43 % ukupne vrijednosti stanja na računu, naveo je Gordan Šumanović, predsjednik UMFO-a .

Nakon rekordnih prinosa u 2023. godini, mirovinski fondovi su i tijekom prošle godine ostvarili dobre prinose na uložena sredstva. U najliberalnijoj kategoriji A ostvaren je prosječan prinos od 13,27 %, odnosno prosječno 7,74 % od osnivanja, dok je u kategoriji B prinos iznosio 9,68 %, a prosječan prinos od osnivanja je 5,40 %. Za kategoriju C prinos u 2024. godini iznosio je 3,55 %, dok je prosječan prinos od osnivanja 3,36 %. Na kraju 2024. godine svi obvezni mirovinski fondovi zajedno imali su više od 2,33 milijuna članova, što je za 85 tisuća članova više nego krajem 2023. godine. U najbrojnijoj B kategoriji krajem 2024. godine bilo je 1,8 milijuna članova, kategorija A brojala je 430 tisuća, dok je u kategoriji C bilo 95 tisuća članova koji se nalaze pet godina do mirovine.

Još uvijek većina radnika koji odlaze u mirovinu, a bili su članovi drugog stupa, bira povratak u državni mirovinski sustav jer im je to isplativije. Dvostupnu je mirovinu lani izabralo 35 posto novih umirovljenika kojima je dana mogućnost izbora.

Ulaganja svih OMF-ova zajedno u obveznice na kraju prosinca 2024. godine iznosila su 14,1 milijardi eura (60,8 % imovine) te se njihov udio na godišnjoj razini smanjio za 2,2 postotna boda. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova tijekom 2024. godine povećala se za 0,9 postotna boda te su ona na kraju godine iznosila 23,1 % imovine OMF-ova (5,4 milijarde eura). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 14,3 % imovine OMF-ova, a ulaganja u strane dionice 8,9 % imovine. Ulaganja OMF-ova u UCITS i alternativne investicijske fondove krajem 2024. godine iznosila su 2,4 milijarde eura (10,5 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini tijekom 2024. godine smanjio za 0,2 postotna boda.

Međutim, udio alternativnih investicijskih fondova se krajem 2024. godine blago povećao u odnosu na kraj prethodne godine, za 0,5 postotnih bodova, te je krajem godine iznosio 2,2 % imovine OMF-ova ili 511 milijuna eura. Novac i depoziti činili su na kraju 2024. godine 4,1 % imovine, odnosno 955 milijuna. eura, što na godišnjoj razini predstavlja rast od 0,8 postotnih bodova. Također, primjetno je smanjenje ulaganja OMF-ova na godišnjoj razini, gledano u postotku imovine, u domaće dionice, obveznice i ostale financijske instrumente i to za 5,5 postotnih bodova, iako nije bilo značajnih promjena u nominalnom iznosu tih ulaganja koja su krajem 2024. godine iznosila 14,7 milijarde eura. Ukupna neto imovina dobrovoljnih fondova krajem 2024. godine iznosila je 1,45 milijardi eura, dok je na godišnjoj razini povećanje neto imovine DMF-ova iznosilo 14,8%.

