Finska upozorila: Tankeri lažiraju podatke o lokaciji kako bi prikrili svoja putovanja u Rusiju

Finska obalna straža objavila je da uočava stalne smetnje signala satelitske navigacije u Baltičkom moru od travnja, a posljednjih tjedana primijetila je kako tankeri lažiraju podatke o lokaciji kako bi prikrili svoja putovanja u Rusiju. Finska ministrica unutarnjih poslova Lulu Ranne rekla je prošlog tjedna kako Finska vjeruje da Rusija stoji iza poremećaja otkrivenih u Finskoj i regiji oko Baltičkog mora u signalima Globalnog navigacijskog satelitskog sustava (GNSS) i Globalnog položajnog sustava (GPS) koji se koriste u navigaciji.

Obalna straža priopćila je da je ometanje GNSS-a, učestalo od travnja u Finskom zaljevu, dovelo do toga da se brodovi gube na moru ili gube smjer. Finske vlasti morale su upozoriti brodove na to kako bi ih spriječile da se približe otocima ili plitkim vodama. Obalna straža je rekla da su poremećaji doveli do kvarova u sustavima za automatsku identifikaciju plovila (AIS) koji omogućuju elektroničku navigaciju.

"Uočili smo posljednjih tjedana da su (AIS) uređaji namjerno isključeni pa su informacije o lokaciji krivotvorene u online lokacijskim sustavima...na način da se za plovilo prikazuje netočna lokacija", rekao je Reutersu zapovjednik Obalne straže Finskog zaljeva, Pekka Niittyla. Rusija je ranije već demantirala ometanje komunikacijskih i satelitskih mreža.

Niittyla je rekao da je lažiranje lokacije nova pojava koju je obalna straža dosad otkrila oko deset puta na različitim tankerima koji su posjećivali ruske luke oko Sankt Peterburga. "Naša procjena je da je to povezano s izbjegavanjem sankcija ili njihovih posljedica", rekao je. Zapadne zemlje nametnule su ograničenje cijene ruske sirove nafte kako bi smanjile Moskvi prihod od prodaje nafte nakon njezine invazije na Ukrajinu u veljači 2022. "Ako zemlja koja kupuje rusku naftu ne želi vidjeti da je nafta nabavljena iz Rusije, prodavač ili plovilo bi mogli upotrijebiti lažiranje (lokacije) kako bi se činilo da plovilo nije posjetilo Rusiju", rekao je Niittyla.

Obalna straža priopćila je kako vjeruje da Rusija ometa signale kako bi zaštitila svoje naftne luke smještene u istočnom dijelu Finskog zaljeva od ukrajinskih zračnih napada ili dronova. Niittyla je rekao da finske vlasti prate rastuću rusku armadu zastarjelih tankera, često nazivanih "flotom u sjeni". Finska strahuje da bi njihovo loše stanje moglo dovesti do izlijevanja nafte koje bi uništilo krhki ekosustav Baltičkog mora. Nedostatak navigacijskih signala i neidentificirani naftni tankeri koji plove plitkim i relativno uskim rutama Baltičkog mora predstavljaju prijetnju pomorskoj sigurnosti i okolišu, rekao je.