'Fiktivna prebivališta su politički generirana da se utječe na izborne procese'

Fiktivna prebivališta su politički generirana i štićena s ciljem da se utječe na ishode izbornih procesa u Republici Hrvatskoj, ocijenio je danas nezavisni saborski zastupnik Vlaho Orepić pozvavši Vladu, sigurnosne službe i pravosuđe da promptno reagiraju kako bi se taj problem konačno riješio. Nema namjeru, poručuje, osporavati biračka prava državljana koji nemaju prebivalište u RH, kao ni onih koji imaju prebivališta, ali želi da se riješi problem ljudi prijavljenih na fiktivnim prebivalištima jer temeljem toga oni ostvaruju biračka prava, ali i mnoga druga ekonomska prava koja ne zaslužuju.

Uvjeren je da aktualna vlast ne želi riješiti ovaj problem, a kao dokaz navodi podatak da se, čim je smijenjen s dužnosti ministra unutarnjih poslova, stalo s poslom brisanja fiktivnih prebivališta. U samo dva mjeseca njegova mandata, podsjeća, izbrisano je 45 tisuća fiktivnih prebivališta, u nekoliko dodatnih mjeseci ukupno 75 tisuća, a uvjeren je da se trenutno može govoriti o minimalno 150 tisuća fiktivnih prebivališta.

- Politike varaju pomoću tih glasova. Moramo ukinuti ovo stanje kaosa, ovo nezadovoljstvo, vratiti vjeru građanima u interesu za bolju budućnost, moramo vratiti red, moramo vratiti stvari u ravnotežu, prvo i osnovno je prebrojati se, ustanoviti točan broj građana i na osnovu toga dobiti uredne biračke popise, vjerodostojne. Hrvatska realno ima manje od 4 milijuna stanovnika, 3,750.000 po statistikama, no 4.175.000 zdravstvenih osiguranika i 3,746.000 birača. Da je to lažan broj govori statistički podatak iz 2017. godine da imamo skoro 600 tisuća stanovnika do 14 godina, to nas uvjerava u činjenicu da nemamo točan i javno dostupan popis građana, kao ni vjerodostojan popis birača, a ni politiku koja to želi riješiti iako se tako doslovno kontaminira demokracija i ugrožava parlamentarizam – objašnjava Orepić.

Zbog svega toga, dodaje, argumentirano je problematizirati legalnost provedenih izbornih procesa kao i legalnost obnašatelja vlasti na svim razinama.

- Od Vlade, sigurnosnih službi i pravosuđa očekujem da promptno reagiraju kao u slučaju ministra Tolušića, očekujem to i od krovnih braniteljskih udruga, da stanu u zaštitu vjerodostojnosti popisa birača, ako ne stanu, sram vas bilo. Poseban angažman očekujem od Josipa Đakića koji je na čelu HVIDRA-e, Generalskog zbora, predsjednika Sabora, ali i njegovih potpredsjednika Brkića i Petrova, a posebnu potporu očekujem od predsjednice RH kojoj ovo mora biti prvi zadatak - osigurati vjerodostojne popise birača – nabraja Orepić.

Ova politika se ogleda, zaključuje, u banaliziranju procesa dodjele državljanstva, kao i u Zakonu o osobnim iskaznicama, te zbog svega najavljuje i obraćanje tijelima EU.