FER-ov spin-off jedini iz Hrvatske dobio financiranje iz NATO-ovog programa DIANA

Spin-off poduzeće InEMsens Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER), kao jedino iz Hrvatske, dobilo je financijsku podršku za šestomjesečni projekt u sklopu NATO-ovog akceleracijskog programa DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic), na temu ''Sensing and Surveillance''. Tema projekta su napredne senzorske tehnologije i njihova primjena u civilnom sektoru te sigurnosnim i obrambenim sustavima. FER-ov tim predvođen je istraživačem dr. sc. Davorinom Ambrušem, a čine ga i dr. sc. Marko Šimić, dr. sc. Dorijan Špikić te dekan FER-a, prof. dr. sc. Vedran Bilas, u ulozi tehničkog savjetnika.

„Sudjelovanjem u programu DIANA FER postaje globalno prepoznatljiva istraživačka ustanova u razvoju tehnologija s primjenom u civilnom i sigurnosnom sektoru. Na ovogodišnji je poziv za sudjelovanje pristiglo više od 2600 prijava iz gotovo svih zemalja članica NATO saveza, a FER-ovo se spin-off poduzeće nalazi u 3 posto odabranih. Ovo je i važan korak za Hrvatsku u jačanju konkurentnosti u industrijama koje povezuju ove sektore, a što će ujedno doprinijeti sigurnosti i gospodarskom rastu zemlje“, istaknuo je Bilas.



Tijekom trajanja programa, FER-ov će tim imati priliku unaprijediti razinu tehnološke spremnosti svog sustava za detekciju, testirati tehnička rješenja u NATO ispitnom centru te iskoristiti mentorstvo i umrežavanje s istraživačima, start-up poduzećima, krajnjim korisnicima, kao i potencijalnim investitorima. Najveći dio projektnih aktivnosti provodit će se u jednom od vodećih europskih tehnoloških akceleratora DualTech by Takeoff u Torinu.



„U okviru teme, FER-ov tim InEMsens predložio je rješenje za brzo otkrivanje i prepoznavanje ukopanih metalnih objekata koristeći napredne elektromagnetske senzore i umjetnu inteligenciju. Ovo se rješenje može koristiti za humanitarno razminiranje te pametno mapiranje podzemne infrastrukture, ali i robotskih sustava za brzo otkrivanje eksplozivnih naprava u vojnim misijama, te sustava za potporu odlučivanju“, pojasnio je Davorin Ambruš.

Poduzeće InEMsens osnovali su istraživači „Laboratorija za inteligentne senzorske sustave (LISS)“ s FER-a, s ciljem komercijalizacije rezultata istraživanja ostvarenih u okviru istraživačkog projekta „METASHAPE – Empowering handheld metal detectors with shape-based target discrimination for use in humanitarian demining“. Poduzeće je licenciralo tehnologiju od FER-a te trenutačno radi na njenoj nadogradnji, kao i razradi poslovnog modela.



DIANA kroz NATO-ov tzv. Challenge Programme za inovativna SME poduzeća i start-upove potiče predlaganje tehnoloških rješenja za nacionalne planove i program obrane. Glavni kriteriji za ocjenu bili su inovativnost, jasnoća rješenja u kontekstu sustava dvojne namjene i tehnička izvodljivost.