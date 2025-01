Nitko ne može naći Felixa i Koku: Do udomitelja nikad nisu stigli, a inspekcija ne može utvrditi gdje su

Kad smo prije nešto više od pola godine pisali o tri psa koja su živjela u boksu u Šaškovečkoj 8 u Dugom Selu, punom smeća i fekalija, komunalno redarstvo Grada Dugog Sela tada je zaključilo da psi žive u dobrim uvjetima, zbrinuti su i uhranjeni, a prostor je očišćen. Nakon toga psi su sve češće hodali ulicama grada, živjeli u još gorem prostoru i više puta mijenjali su i vlasnike. Nitko od vlasnika nije se brinuo o njima, u nekoliko mjeseci vidno su smršavili, a jedan od njih imao je i tumor. Na kraju su nestali, zapisano je tako u evidenciji pasa, a isto je potvrdila i veterinarska inspekcija.

Kako su informacije o svemu stigle i do nas, od početka listopada 2024. pokušavali smo doznati što je komunalno redarstvo napravilo kako bi zaštitilo pse o kojima vlasnik, odnosno vlasnici ne vode brigu, kako su zaštitili građane Dugog Sela te jesu li o svemu obavijestili veterinarsku inspekciju. Na mailove nisu odgovarali, a odgovor je stigao tek kad smo uz zahtjev za pristup informacijama u priču uključili i povjerenicu za informiranje. Na upite iz Grada su šturo odgovorili da je komunalno redarstvo imalo brojna postupanja, da je istina kako su psi promijenili vlasnika i da je obaviještena i veterinarska inspekcija. Umjesto suvislog odgovora poslali su opsežnu dokumentaciju, zapisnike, izjave, dopise komunalnom redarstvu u Ogulinu i veterinarskoj inspekciji, dokaze o vlasništvu.

Iz svega vidljivo je da je komunalno redarstvo još prvoj vlasnici P. I. nalagalo da popravi uvjete u kojima psi žive, da su izdani i prekršajni nalozi i kazne zbog toga što su psi bili bez nadzora. Novčane kazne vjerojatno nikad nisu naplaćene jer se P. I. na njih i žalila. Poslali su nam i rješenja o izricanju kazne A. P., drugom vlasniku, a on je kazne i platio. Kad su psi prema dokumentaciji treći put promijenili vlasnika, za pomoć su tražili i komunalno redarstvo Ogulina jer B. K., treći vlasnik Felixa i Koka, stanuje u mjestu koje pripada gradu Ogulinu. No, on je rekao da su psi kod njegova prijatelja u Dugom Selu, ali prijateljevu adresu nije znao. Vlasnik trećeg psa postao je M. P., suprug prve vlasnice, a kako je sam izjavio Blacky nije s njima već živi s djedom na drugoj adresi.

Grad Dugo Selo o svemu je obavijestio i veterinarsku inspekciju. Što su utvrdili, u kojim veterinarskim ambulantama su obavljeni prijenosi vlasništva, postoje li izjave o odricanju i gdje su sada psi, upitali smo ih.

Foto: Privatna arhiva

– Veterinarska inspekcija u listopadu je obavila inspekcijski nadzor na temelju pisanih prijava o zanemarivanju i zlostavljanju pasa. Utvrđeno je da nisu osigurani uvjeti kako bi se kućnim ljubimcima spriječilo njihovo nekontrolirano i učestalo kretanje koje ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice djece te životinja. Pokrenut je optužni prijedlog pri nadležnom općinskom sudu i predmet je u postupku. Tijekom inspekcijskog nadzora posjednik pasa je izjavio da su dva psa udomljena i na drugoj lokaciji. Navedeni psi upisani su u Upisnik, a promjena vlasništva za oba psa provedena je u listopadu 2024. u Specijalističkoj veterinarskoj praksi za male životinje (jedna takva je u Ogulinu, op. a.). Kod promjene su bili prisutni stari i novi vlasnik, a kao dokaz vlasništva predočene su putovnice pasa i osobni dokumenti, potpisane su izjave o odricanju vlasništva, novi vlasnik dao je svoj OIB i sve je uredno provedeno u bazi Lysacan – ističu iz DIRH-a. Dodaju da su i u Veterinarskoj ambulanti Dugo Selo obavljeni prijenosi vlasništva za dva psa.

– Pri prvoj promjeni vlasništva za dva psa početkom listopada bili su stari i novi vlasnik, a nakon tjedan dana ponovno je izvršen prijenos na novog vlasnika. Kao dokaz vlasništva predočili su putovnice pasa i svoje osobne dokumente i sve je provedeno u bazi Lysacan – odgovaraju na upit. Ističu da inspekcija nadzorom kod starih posjednika pasa u Dugom Selu i kod novog posjednika nije mogla točno utvrditi gdje se sada nalaze psi jer je u bazi evidentiran njihov nestanak. Zbog toga provode daljnje istražne radnje kako bi utvrdili gdje su psi.

I dok u svom odgovoru inspekcija ne spominje ni imena ni brojeve čipova, zbog čega je teško pratiti ove promjene vlasništva, Grad Dugo Selo uz isprike što je prošlo toliko vremena za povratne informacije na upite (odgovori su stigli u zakonskom roku tek nakon uključenja povjerenice za informiranje, op. a.) otkriva sve - u poslanoj dokumentaciji su vidljiva imena, adrese, brojevi telefona i OIB-i svih aktera ove priče, kao i njihove izjave u nadzorima. Doznajemo tako da je prva vlasnica izjavila da su psi nezahvalna đubrad. Zahvalni su očito trebali biti za život u boksu, na kiši, na lancu, za glad i bol. Iako je njezin suprug M. P. rekao da je pas Blacky kod djeda, a prema službenim dokumentima to bi trebao biti mužjak, u djedovom dvorištu, doznajemo, živi ženka koja je nedavno na svijet donijela i mlade. Udomitelj Felixa i Koka iz okolice Ogulina, koji nema pojma gdje su njegovi psi, nije nepoznat obitelji. Kažu nam da je jedno vrijeme i živio s njima u istoj kući. Je li namjerno izabran kao udomitelj jer više nije u Dugom Selu, tako da 'nezahvalna đubrad' samo nestanu? Doznat će to, nadamo se, veterinarska inspekcija.