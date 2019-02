Zračna luka Franjo Tuđman očekuje poraste, a nastavljaju i s modernizacijom

Međunarodna zračna luka Zagreb (MZLZ) i u ovoj godini očekuje uspješno poslovanje s porastom prometa putnika u odnosu na lanjskih 3,3 milijuna, a nastavlja i s projektima modernizacije operativnih procesa i proširenja kapaciteta, ističu iz MZLZ-a.

Napominjući kako se za ovu sezonu pripremaju kroz različite projekte dodatne modernizacije sukladno planiranim godišnjim aktivnostima, iznose da u ožujku ove godine planiraju otvaranje novih traka za sortiranje prtljage u prostoru tzv. sortirnice te dodatne četvrte trake za izdavanje prtljage u prizemlju putničkog terminala.

To će biti posebice važno jer zadnjeg vikenda u ožujku, odnosno 31. ožujka počinje i ljetni red letenja, koji će trajati do zadnje nedjelje u listopadu ili do 27. listopada, u kojemu se očekuje i glavnina godišnjeg prometa.

Od ostalih aktivnosti i radova na Zračnoj luci Franjo Tuđman otkrivaju da je u tijeku izgradnja parkirališta za aerodromsku opremu na tzv. zračnoj strani zračne luke ukupne površine 6.000 metara četvornih, pripremi radovi na dodatnih 15 šaltera za registraciju putnika na drugom katu terminala, kao i radovi na implementaciji sustava automatske kontrole ukrcajnih propusnica i implementaciji uređaja za automatsku kontrolu putovnica na ulazu i izlazu iz RH.

Pripremni radovi za satelitsku vatrogasnu poziciju u blizini istočne stajanke su gotovi, a podsjećaju da su 2017. izvedeni i pripremni radovi za ulazak RH u Schengen prema zahtjevu MUP-a te je izrađena i odobrena studija za prilagodbu putničkog terminala novim procesima.

Promet putnika u pet godina porastao 36 posto

Na pitanje o očekivanjima od ove godine, kažu da očekuju porast broja putnika, ističući da je promet putnika u posljednjih pet godina na zračnoj luci porastao ukupno 36 posto, te da je u istom razdoblju došlo 15 novih zrakoplovnih kompanija.

"Danas u redovnom prometu zračne luke leti ukupno 30 zrakoplovnih kompanija koje Zagreb povezuju sa 50 destinacija u Hrvatskoj, Europi i svijetu, a MZLZ je i u intenzivnim pregovorima sa velikim brojem zrakoplovnih prijevoznika na otvaranju novih destinacija, međutim radi povjerljivosti tijeka pregovora u ovom trenutku ne možemo dati više informacija", kažu iz MZLZ-a, tvrtke-koncesionara zagrebačke zračne luke.

Nakon rekordnog broja putnika u 2017. i 2018,. i u 2019. očekuju nastavak pozitivnog trenda, dodajući i da Zračna luka Franjo Tuđman čini ukupno više od 90 posto prometa tereta u zrakoplovnom prijevozu u Hrvatskoj, koji je kod njih prošle godine porastao za 16,7 posto u odnosu na 2017., sa ukupno gotovo 14 tisuća tona.

"Ove su godine pojedine zrakoplovne kompanije povećale kapacitete svojih zrakoplova u Zagrebu i dolaze s većim zrakoplovima, nudeći i više sjedala, a neke su povećale i frekvenciju letova s kojima dolaze u Zagreb ili produljile razdoblje letenja u sezoni. Među tim kompanijama su Air Transat (Toronto), Iberia (Madrid), Vueling (Barcelona), Aegean Airlines (Atena), Air Serbia (Beograd), LOT (Varšava), Eurowings (Dusseldorf) te Croatia Airlines (Dublin), koja ove godine sa sezonskim linijama u ljetnom redu letenja kreće 15 dana ranije nego lani", otkrivaju iz MZLZ-a.

Za financijske rezultate za 2018. kažu da će biti objavljeni u konsolidiranom godišnjem izvješću, a ističu i da je MZLZ u proteklih šest godina platila gotovo 200 milijuna kuna koncesijske naknade u državni proračun i svoje ugovorne obveze izvršila uredno.

"Završni izvještaj bit će u skladu s očekivanjima i planovima rasta i uspješnog poslovanja, a ono što sada možemo reći je da smo uz povećanje prometa u 2018. povećali i broj zaposlenih, za njih 48 novih, te ih je sada ukupno više od 820", kažu iz te tvrtke, podsjećajući i da nakon Jacquesa Ferona od kraja prosinca MZLZ ima novog predsjednika Uprave Huseyina Bahadir Bedir, koji zajedno s Davidom Gabelicom kao drugim članom uprave nastavlja upravljati MZLZ-om.

Prema njihovim podacima, 2018. su završili sa ukupno 3,3 milijuna putnika, što je bilo njih 244,2 tisuće ili 7,7 posto više nego u 2017., dok je letova ukupno bilo gotovo 43,6 tisuća ili 5 posto više, a tereta gotovo 14 tisuća tona ili 16,7 posto više.

Samo u siječnju ove godine na toj je luci bilo gotovo 191,2 tisuće putnika, što je gotovo isto kao u siječnju 2018., dok je letova bilo 3.045 ili 0,2 posto, odnosno 6 više, a tereta 924 tone ili 2,3 posto manje.

Video: Zračna luka Franjo Tuđman