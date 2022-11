Ekstremne poplave i oluje sve više prijete Europi: Nova studija EU otkriva zabrinjavajuće posljedice rasta temperatura

Temperature u Europi povećale su se dvostruko u odnosu na svjetski prosjek od 1991. godine, što je više od bilo kojeg drugog kontinenta, stoji u studiji objavljenoj netom prije početka klimatske konferencije COP27. U tom se izvještaju pod nazivom ‘State of Climate in Europe’ procjenjuju lanjski podaci o klimi koji ukazuju na to kako su u Europi temperature od 1991. godine rasle za 0,5 stupnjeva Celzijevih svakog desetljeća. Ekstremno vrijeme izravno je pogodilo najmanje pola milijuna ljudi, a prošlogodišnja materijalna šteta procjenjuje se na više od 50 milijardi eura. Oko 84 posto događaja koji su za to odgovorni odnosilo se na poplave i oluje.