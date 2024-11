Dvojac zapalio gliser u Omišu: Policija otkrila kako su to izveli, kod mlađeg pronašli drogu i pištolje

Požar glisera koji se dogodio u Omišu prije devet dana bio je namjerno izazvan, potvrdila je to splitsko-dalmatinska policija koja je uhitila 27-godišnjaka i 52-godišnjaka. Oni su, sumnja se, u noći 20. studenog oko 1.45 sati zajedno polili gliser zapaljivom tekućinom, zapalili ga i pustili da izgori do kraja. Policija otkriva što je sve prethodilo tome.



- Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 52-godišnjak na području Splita u vremenskom periodu od 15. do 20. studenog 2024.g. s drugog vozila otuđio registarsku oznaku koju je s ciljem prikrivanja kaznenog djela Oštećenja tuđe stvari, stavio na svoje vozilo kada je istog koristio tijekom počinjenja kaznenog djela - izvijestila je policija koja je formirala i radnu skupinu kako bi razrješila ovaj slučaj. Što se tiče same štete, ona iznosi po procjeni oko 50 tisuća eura.

Kada je pak policija upala u dom 27-godišnjaka, službenici su mu pronašli 110 tableta ecstasyja težine oko 45,5 grama, vrećicu speeda od 73 grama, kao i uređaj za vakumiranje. Zbog toga je on prijavljen i za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Također, tijekom pretrage stana 27-godišnjaka pronađena su i dva ilegalna pištolja s pripadajućim spremnicima i osam komada streljiva radi čega će biti prijavljen zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, izvijestila je policija.



- Konačno, kada su policijski službenici pronašli 27-godišnjaka na području Splita utvrđeno je da upravlja osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje vozilom bilo koje kategorije i odbio se na zahtjev policijskog službenika podvrgnuti ispitivanju prisutnosti droge u organizmu, iako je bio upoznat da time čini prekršaj radi čega je protiv njega podnesen i optužni prijedlog nadležnom sudu zbog počinjenja prometnih prekršaja - dodali su, dok su obojica u konačnici uhićena i predana u istražni zatvor.

