Đukanović zabija zadnji čavao u lijes velike Srbije

Đukanović hoće Crnu Goru bez Srpske pravoslavne crkve i Srba”, vrištalo je jučer s naslovnice beogradskog dnevnika Blic. “Stvara se nova nacija crnogorska, koja treba potpuno istisnuti sve što se zove srpsko, kaže patrijarh Irinej”, pojačava Blic u svojoj analizi najnovijih poruka crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića.

Već 14 godina neovisni

Crna Gora jučer je obilježila 14 godina neovisnosti stečene nakon odvajanja od Srbije. Donedavno su činili jednu državu, nazivali se braćom i neraskidivim prijateljima koje nitko nikada neće moći razdvojiti, da bi danas imali nikad lošije odnose, koji se iz dana u dan i sa svakom novom izjavom pogoršavaju. Odnosi Srbije i Crne Gore danas su na rubu većih nemira. Atmosfera je dovedena do usijanja kada je crnogorska policija, zbog održanog vjerskog okupljanja u Nikšiću, privela episkopa Joanikija i nekoliko svećenika SPC-a u Crnoj Gori. Sve je dodatno potpalio predsjednik Crne Gore Milo Đukanović koji je rekao da ne odustaje od obnove Crnogorske pravoslavne crkve ni od vraćanja dijela crkvenih objekata u državno vlasništvo, i to na način kako to predviđa zakon o slobodi vjeroispovijesti.

Đukanović je vladikama SPC-a u Crnoj Gori poručio da ne mogu imati veća prava nego što to imaju ostale vjerske zajednice, ali i istaknuo da je Crna Gora zemlja vladavine prava u kojoj nema privilegiranih, pa ni kada nose svećeničke mantije. S obzirom na stalan sukob i to što SPC odbija ponuđeni model obnove samostalne pravoslavne crkve, Đukanović je ponovno spomenuo mogućnost da se u Crnoj Gori formira pravoslavna crkva nacionalnih Crnogoraca.

– Ponudili smo rješenje da postoji pravoslavna crkva koja će okupiti sve pravoslavne vjernike. Ako SPC to odbija, onda je to crkva nacionalnih Srba u Crnoj Gori. Ali onda ćemo mi stvarati crkvu nacionalnih Crnogoraca, iako ne mislim da je to najbolje rješenje. Potrudit ćemo se da takva crkva bude autokefalna i priznata – Đukanovićeve su riječi koje su snažno odjeknule u Beogradu.

Na popisu stanovništva 2011. Crnogorcima se izjasnilo 44,98 posto građana Crne Gore, a njih 28,73 posto izasnili su se kao Srbi.

– Sljedeći popis bit će pokušaj da se “spusti” broj Srba u Crnoj Gori – prenosi Blic riječi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Novi popis stanovništva u Crnoj Gori održat će se sljedeće godine.

– Građani Crne Gore trebaju prepoznati namjere svih drugih struktura koje su ovih dana pozivale na ekstremizam i nasilje, jer to nije ništa drugo nego nastavak događaja koje smo imali prilike vidjeti na našim ulicama i 2015. i 2016. i u posljednjim danima 2019. – rekao je premijer Duško Marković.

'Gori od Turaka i komunista'

U povodu najnovijeg istupa Mila Đukanovića razgovarali su i patrijarh SPC-a Irinej i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji su zaključili da je „stanje u Crnoj Gori za Srbe teže nego ikad u povijesti“.

– To što se danas događa u Crnoj Gori nije bilo ni za vrijeme Otomanskog Carstva, čak ni za vrijeme komunizma. Cilj je da se protjera srpski narod, kao što su to radile ustaše u Hrvatskoj, i da se uništi Srpska pravoslavna crkva (SPC). Apeliram i s bolom u duši pozivam Đukanovića da razmisli o tome što čini. Ne čini dobro ni svojoj obitelji, ni svome narodu ni crkvi svojoj. Ono što je čudno jest da čovjek koji nije kršten, koji je ateist, hoće da stvori crkvu. To se nije dogodilo u povijesti kršćanstva – rekao je Irinej, dodajući da je dosta ljudi iz Crkve koji kumuju ovom stanju.

Govoreći o situaciji u Crnoj Gori, Vučić je rekao da je riječ o nečemu što je za srpski narod veoma teško.

– Svim pravnim i demokratskim sredstvima borit ćemo se da upozorimo međunarodnu javnost što se tu događa. Sve to događa se zato što neki ljudi u regiji smatraju da je i Srpsku crkvu i srpski narod potrebno ograničiti na središnju Srbiju i možda Vojvodinu, a da sve ostalo trebaju biti neki drugi pravoslavni ljudi koji nemaju veze sa Srbima. Ovo je početak, poslije ovoga imat ćete pokušaj stvaranja pravoslavne crkve na Kosovu, zatim početak pravoslavne crkve u BiH, pravoslavne crkve u Hrvatskoj – rekao je Vučić.

Mnogi smatraju da je Đukanović sada zakucao zadnji čavao u lijes velike Srbije.