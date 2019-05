Dr. Miran Cvitković iz KBC-a Zagreb predlaže: Rehabilitirajte osuđene doktore iz “hipokrata”

Kandidate za predsjednika Hrvatske liječničke komore ta će strukovna organizacija objaviti 3. svibnja, a dosad je poznato da se kandidiralo petero liječnika, među kojima i dr. Miran Cvitković, inače zaposlenik HLK. Ovaj liječnik s intenzivne pedijatrije KBC-a Zagreb jedan je od čak tri člana, da tako kažemo, vladajuće garniture Komore koji ide u izbornu utrku. Ovi svibanjski izbori aktualna su tema u liječničkim krugovima, a pokazali su i očit razdor među dojučerašnjim suradnicima.

Što vam je glavni motiv za kandidaturu za predsjednika HLK?

Tijekom mog aktivnog rada u Komori u posljednje vrijeme u direktnim kontaktima s liječnicima svih razina zdravstvene zaštite i segmenata liječničke profesije uočio sam veliko nezadovoljstvo smjerom razvoja Komore, posebno u proteklih godinu dana, kada je Komora izložena dnevnopolitičkim negativnim utjecajima i osobnim interesima pojedinaca i pojedinih interesnih skupina. Vjerujem u ljude i vjerujem u liječnike i znam da možemo bolje. Namjera mi je usmjeriti razvoj Komore u smjeru isključivo liječništva i uloge koju Komora mora imati u društvu, bez bilo kakvog utjecaja politike ili politikantstva. Ovdje naglašavam da Komora sigurno neće postati dio političke arene.

Zaposlenik ste i dio vladajuće garniture HLK, što znači ova kandidatura?

Umjesto da se bavimo zaštitom, unapređenjem i prosperitetom profesije, Komora se okrenula u nekom drugom smjeru, zašla u sferu svakodnevnih politikantskih igara i političkog folklora, postala maćeha liječnicima, a to najbolje dokazuju i svima dobro poznati medijski eksponirani slučajevi koji uključuju razne javne i političke osobe, slučaj Metković i slično. Komora nije tu zbog čelništva i njegova položaja, već zbog članova.

Što su glavne poruke vašeg programa?

Kako bi Komora mogla odgovoriti potrebama društva, liječništva i razvoja medicine, mora se modernizirati, pružiti mogućnosti liječnicima oblikovanja svojih stavova kao i potreba, svih dijelova liječništva. Mislim tu prvenstveno, ali ne i samo, na segmente odnosno stupove poput primarne zdravstvene zaštite, hitne medicine, javnog zdravstva te bolničku specijalistiku. Još bitnije, s obzirom na specifičnosti dijelova Hrvatske, Komora se mora decentralizirati i omogućiti svim područjima Hrvatske jednak pristup.

Kakav je vaš stav spram Časnog suda Komore, drugi kandidati već su u svojem programu najavili njegovo ukidanje?

Ne ukidanje, ali reorganizacija apsolutno da. Tijekom rada u Komori zalagao sam se i pripremio prijedlog promjene načina rada Časnog suda, odnosno Pravilnika o disciplinskom postupku sukladno Zakonu o liječništvu. Promjena načina rada Časnog suda koji sam pripremio osigurat će svima kojima je zakon dao to pravo isto pravo i ostvariti na ustavan i zakonit način. Nije to samo moja želja, već je to i uputa Europskog suda, koja je namjerno zanemarena. Da je moj prijedlog prihvaćen, pitanja iz područja disciplinske odgovornosti liječnika potpuno bi se drugačije rješavala, pa čak i ona koja su svojedobno bila obuhvaćena u poznatoj aferi Hipokrat ili iz slučaja Metković. Namjeravam zato ne samo uvesti potrebne promjene u radu i ulozi Časnog suda već omogućiti i rehabilitaciju pred Komorom osuđenih članova iz afere Hipokrat. To je veliki broj kolegica i kolega koji i danas pošteno rade svoj posao noseći pred svojom profesijom teret krivnje, a onaj mali broj pravih ”krivaca” za svoju krivnju je odgovarao.

Kakav vam je stav spram dosadašnjeg tržišnog orijentiranja HLK, osnivanja firme i sl.?

Mislim da se previše buke diglo oko Komorine tvrtke Aorta. Malo je tko objasnio kako je osnivanje tvrtke bila preporuka financijske revizije s obzirom na to da je Komora neprofitna organizacija te je upitno bilo čak i izdavanje Liječničkih novina, kao i provođenje stručnih edukacija. Glavno je pitanje kome smeta što Komorina tvrtka Aorta, koja je u sustavu PDV-a i plaća porez, a za Komoru izdaje Liječničke novine, organizira skupove te druge poslove za potrebe članova i Komore? Držim samo kako poslovanje Aorte mora biti i bit će ograničeno isključivo na poslove za Komoru i za potrebe članova.

Pojedini kandidati za ovu funkciju žale se na način izbora?

Ne znaju se osnovne postavke provedbe izbora, nema podataka koliko Komora ima članova, koliko članova ima pravo glasa, koliko ima iskaznicu kojom će glasovati kao i koliko je nepodijeljenih iskaznica i gdje se one nalaze te može li tko njima manipulirati. Proširile su se glasine da postoje nepodijeljene iskaznice te postoji bojazan od njihove potencijalne zloupotrebe, što je već kao glasina skandalozno, a ako je istina, onda i tragično. Također, uz sad već svima jasnu činjenicu da su mnogi članovi ostali bez prava glasa jer nemaju iskaznicu i nisu stigli do 19. travnja predati zahtjev za dopisno glasovanje, nije poznato koliko je članova uopće dobilo mogućnost dopisnog glasovanja te hoće li biti moguće dvostruko glasovanje, iskaznicom i dopisno.