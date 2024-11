DP traži povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a na 60.000 eura: 'Već dulje razgovaramo s koalicijskim partnerima o tome'

U okviru porezne reforme Domovinski pokret zatražio je povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a s najavljenih 50 tisuća eura na 60 tisuća eura. Ovaj prijedlog, kako ističu, ima za cilj dodatno rasteretiti gospodarstvo, smanjiti inflacijske pritiske i podići konkurentnost malih poduzetnika i obrtnika.

"Mi već dulje razgovaramo o ovom prijedlogu s koalicijskim partnerima jer smatramo ga vrlo važnim u sklopu ove reforme", rekao je Ivica Mesić, saborski zastupnik Domovinskog pokreta, u intervjuu za Večernji list. "Prag za ulazak u PDV posljednji je put podignut 1. siječnja 2018., a od tada smo imali značajnu kumulativnu inflaciju i rast prosječne bruto plaće od čak 60 posto. Smatramo da bi podizanje praga na 60 tisuća eura bilo realno i potrebno", dodao je Mesić.

Dok je prijedlog Vlade da prag bude podignut na 50 tisuća eura, Domovinski pokret ističe kako to nije dovoljno. "Pozdravljamo namjeru Vlade da se prag podigne na 50 tisuća eura jer to nam je potvrda da Vlada ispravno razmišlja, ali smatramo da to nije dovoljno i da prag treba podići na 60 tisuća eura", ističe Mesić.

Mesić se osvrnuo i na reakcije koalicijskih partnera. "Raduje nas što postoji razumijevanje među koalicijskim partnerima i očekujemo usvajanje ovog prijedloga, bilo kroz izmjenu konačnog prijedloga zakona, bilo kao amandmana na konačni zakon", poručio je saborski zastupnik za Večernji list.

