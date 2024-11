Branka Lozo: Milanović je Hrvatsku unazadio, čak je i štetio ugledu Hrvatske u svijetu

U studiju Večernjeg lista danas je gostovala Branka Lozo, predsjednička kandidatkinja stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO). Prve predizborne ankete joj ne daju preveliku šansu na predsjedničkim izborima, no Lozo je uvjerena kako je taj zaostatak moguće nadoknaditi jer, kaže, ona daje sve od sebe da se predstavi građanima, kako bi uvidjeli da nudi domoljubnu opciju na funkciji predsjednika RH.

Na tvrdnje iz DP-a, njezine bivše stranke, kako svojom kandidaturom razbija desno biračko tijelo, odmaže Draganu Primorcu, a pomaže Zoranu Milanoviću ova kandidatkinja uzvraća kako je osobno ne zanima što misle njezini bivši stranački kolege. "Mene osobno uopće više ne zanima što Stipo Mlinarić-Ćipe. On bi se, po mom mišljenju, trebao izjasniti o tome što misli o jednom četniku koji će sada početi dobivati mirovinu bez hrvatskog proračuna i o stvarima za koje se prije zalagao, a onda ih je, ulaskom u Vladu u vladajuću strukturu, sve pogazio", kaže Lozo.

Tumači kako u "desno krilo" i ne spadaju svi kandidati koje se tamo svrstava, a kao primjer navodi kandidata HDZ-a i DP-a Primorca. "Kada se pojavila ona fotografija u kojoj on gura u kolicima bivšeg predsjednika Mesića, ja sam, iskreno, ignorirala tu fotografiju jer sam bila uvjerena da se radi o nekakvoj lošoj šali i o fotomontaži. Kad sam shvatila da je to njegovo iskreno ponašanje, prema takvom bivšem predsjedniku, postalo mi je potpuno jasno da on nije kandidat koji čini otklon od cijele te linije predsjednika koji redom imaju na neki način doticaj sa bivšom državom i kontinuitet vezivanja na te ideje, dijelom komunističke, dijelom jugoslavenske, nedostatno domoljubne. Za mene je postalo jasno, a vjerujem da su i birači to prepoznali", uvjerena je ova predsjednička kandidatkinja.

Rezervirana je i oko Primorčeve najnovije poruke da je on čovjek bez afera, a u budućnosti i predsjednik bez afera. Lozo kaže kako se nije detaljno bavila pitanjem načina na koji je Primorac stekao niz stanova, pa ni onaj u Splitu koji je dobio na korištenje kao zaslužni znanstvenik, da bi ga kasnije otkupila njegova majka. Ističe, međutim, kako ono što je zakonito ne mora nužno biti i moralno.

"Mi svi koji imamo dovoljno godina i svjedočili smo raznim situacijama znamo da ste za dobiti stan morali biti ili socijalni slučaj ili miljenik Partije. Dakle, to je dio koji mene zanima, budući da dolazim iz obitelji kojoj su stanovi oduzeti, moj djed je gradio peterokatnicu od svojeg novca za svoju starost, a deset stanova oduzeto mu je u nacionalizaciji", govori Branka Lozo. Kad je riječ o stanovima za znanstvenike, kaže kako se kao sveučilišna profesorica, kad je riječ o dodjeljivanju stanova unutar akademske zajednice, sjeća samo natječaja za mlade znanstvenike koji su mogli dobiti stambene kredite po povoljnijim kamatama, a da se s drugim načinima dodjele stanova nije susretala.

Aktualnom predsjedniku Milanoviću zamjera, pak, to što, kako tvrdi, u pet godina predsjedničkog mandata nije napravio gotovo ništa čime bi se mogao pohvaliti, "a kamoli da bi cijela država osjetila da je to baš bio jedan dobar potez kojim nam je svima postalo bolje". "Dapače, mislim da je on je on Hrvatsku unazadio, da je čak i štetio ugledu Hrvatske u svijetu. O njegovoj 'prelijepoj' komunikaciji s predsjednikom Vlade mislim da se više nema što dodati, tako da ispada kako on nema što niti ponuditi da bi radio u narednih pet godina i upravo je zastrašujuće pomisliti da bi on ostao na toj poziciji još tako dugo vremena", kaže Lozo, uvjerena kako se to neće dogoditi.

Kandidatkinja je obrazložila i svoje ranije tvrdnje da je Hrvatska duboko ogrezla u korupciji, ističe kako za to odgovornima smatra sve dosadašnje vlade jer su, kaže, za svake vlade utjecajni moćnici ostali u poziciji da dijele razne privilegije, da uhljebljuju i da si na taj način osiguravaju izbornu mašineriju. Na opasku kako usprkos tomu njezina stranka DOMiNO sve od razlaza s DP-om nastoji dogovoriti suradnju u vladajućoj koaliciji obrazlaže kako je naum stranke vidjeti ima li prostora da u okviru vladajuće koalicije i izvršne vlasti promijeni neke stvari na bolje.

"Dok smo svi zajedno radili u Domovinskom pokretu, mi smo se zalagali da taj DP upravo postane jedan korektiv vladajućoj strukturi i tome smo se nadali. Takav smo i program iznjedrili i na temelju toga smo i dobili tako veliki odaziv i potporu birača. I onda se dogodilo da su trojica od četvorice pregovarača jednostavno počeli pregovarati iza zatvorenih vrata u odnosu na tog četvrtog, koji je danas predsjednik nove stranke, Marija Radića. Počele su se provoditi zakulisne igre za vlastite probitke, za vlastite privilegije. Dakle, oni su se potpuno uklopili u način funkcioniranja vladajuće strukture i, dapače, počeli govoriti da se zalažu za politiku kontinuiteta. Da je netko prije izbora prije 17.trvanja izgovorio tu rečenicu mi ne bismo dobili ni jednog jedinog saborskog zastupnika, to vam garantieam", kazala je predsjednička kandidatkinja DOMiNO-a.

Što je još rekla o funkcioniranju DOMiNO-a u Saboru, položaju Hrvatske nakon izbora Donalda Trumpa za predsjednika SADa i drugim temama, pogledajte u videu.