DP-ovci o 700 eura zbog HOS-ove zastave: 'Za onu jugoslavensku na Zagreb Pride nije bilo kazne'

"Zastave u Vukovaru u prošloj Koloni sjećanja su se vijorile svima, tamo su bili i predsjednik i premijer i nikome nije napisana kazna. Što se promijenilo od onda do danas? U centru Zagreba prije 15 dana, na Prideu pojavila se jugoslavenska zastava. Je li ta osoba dobila kaznu od 700 eura? Nije. Milorad Pupovac je rekao u Saboru da četnička kokarda nije zabranjena pa tako ni jugoslavenska zastava", kazao je Stipo Mlinarić Ćipe na konferenciji za medije Domovinskog pokreta. Pita se kako je to moguće s obzirom da je pod jugoslavenskom zastavom napravljen niz zločina. "Zašto bi netko zbog HOS-a dobio kaznu od 700 eura? Pitao sam je li puštao neke pjesme, je li bilo galame. Rekao je da je ne, da je samo gledao utakmicu pa mu je policija pokucala na vrata", dodao je Mlinarić Ćipe.

Na pitanje je li ovo odvlačenje pažnje zbog današnjeg imenovanja Milorada Pupovca na čelo Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, odgovorio je da oni neće glasati za to. "Naš je stav od početka bio jasan. To ćemo vam danas pokaziti u sabornici. Naši koalicijski partneri neka rade po svom. To je nije prijedlog HDZ-a nego prijedlog nacionalnih manjina. Odbor koji je u biti nebitan. Ovo je samo malo sitna trgovina", rekao je. Kazao je da se sve to radi zbog naknade od 300 eura. "Sitna trgovina zbog povećanja plaće od 300 eura", ponovio je.

Rekao je da je za njih najvažnije to što je SDSS u oporbi te da ga je DP izbacio iz vlasti. Kaže da je riječ o saborskim igricama koje njih ne zanimaju. "Ključno je da SDSS ne participira u Vladi gdje se donose ključne odluke", kazao je Ćipe. Smatra da ovdje nije riječ o ustupku, kako je sve nazvao Ivan Penava jer su saborski odbori bitni samo zbog 300 eura naknade koja se dobije. "Odobr nije izvršna vlast koja ni o čemu ne odlučuje. biti predsjednik Odobra ne znači ništa, osim 300 eura za malog trgovca Milorada Pupovca", dodao je.

VEZANI ČLANCI:

Domovinski pokret sazvao je konferenciju za medije u Saboru zbog slučaja muškarca iz Splita koji je kažnjen sa 700 eura i 70 eura sudskih troškova za narušavanje javnog reda i mira jer je na balkonskoj ogradi prvog kata svoje kuće vidno istakao zastavu HOS-a.

FOTOGALERIJA Pogledajte kakva je atmosfera bila na raskošnom vjenčanju vlasnika Sokol Marića i 45 godina mlađe Kolumbijke