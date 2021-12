Dosad neispričana priča otkriva pravu istinu o Černobilu: Skrivali su da se 14 ljudi živo skuhalo

Kada se prije nekih dvije i pol godine na HBO-u počela prikazivati miniserija “Černobil”, bila je to instant-senzacija. Publicitet i gledanost bili su neočekivani, no očito se tragedija koja se dogodila prije sad već 35 godina tako duboko usjekla u svjetsku memoriju da je autentičniji prikaz događaja koji smo i mi ovdje proživljavali vrlo živo privukao golemu pozornost. Pišemo ‘autentičniji’ jer serija ipak nije do kraja vjerodostojna, što je i opravdano i očekivano, a k tome je potaknula niz priča o događaju, izvlačeći na svjetlo dana i neke legende i mitove.