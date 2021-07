Donesene odluke o olakšavanju prelaska granice RH i BiH

Mješovito povjerenstvo za praćenje provedbe Ugovora između RH i BiH o graničnim prijelazima na posljednjem je sastanku donijelo odluke kojima će se olakšati svakodnevni prelasci granice lokalnog stanovništva, izvijestio je MUP.

Radi se o međuresornom povjerenstvu kojeg čine članovi različitih državnih tijela dviju država koji u svojoj nadležnosti imaju nadzor nad prometom putnika i roba preko graničnih prijelaza, odnosno osiguranje infrastrukturnih uvjeta za siguran i brzi prelazak granice.

Cilj povjerenstva, koje je posljednji sastanak održalo u Kozarskoj Dubici 5. srpnja, jest razmotriti sve zahtjeve jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave te unutar zakonskih mogućnosti iznaći mogućnosti kojima će se olakšati prelazak državne granice, posebice lokalnom stanovništvu.

Posljednjim odlukama povjerenstva na području Splitsko-dalmatinske županije privremeno je prekategoriziran granični prijelaz za pogranični promet Bili Brig-Vaganj u prijelaz za međunarodni promet putnika. Također, za vrijeme trajanja turističke sezone, privremeno su prekategorizirani granični prijelazi za pogranični promet Jovića Most-Čitluk i Slivno-Drinovačko Brdo u međunarodne.

Produljeno je i radno vrijeme pograničnih graničnih prijelaza Aržano Pazar-Vinica, Dvorine-Subašići i Podprolog-Prolog u 24-satno radno vrijeme. Na dubrovačko-neretvanskom području privremeno su prekategorizirani granični prijelazi za pogranični promet Gabela Polje I - Gabela, Slano-Orahov Do i Imotica - Duži u granične prijelaze za međunarodni promet putnika.

Na sisačko-moslavačkom području privremeno je prekategoriziran granični prijelaz za pogranični promet Hrvatska Dubica - Kozarska Dubica u granični prijelaz za međunarodni promet putnika, kao i pogranični prijelaz Bogovolja – Hadžin Potok u Karlovačkoj županiji. Uz privremenu prekategorizaciju produljeno je i radno vrijeme pograničnih graničnih prijelaza Kordunski Ljeskovac – Tržačka Raštela i Pašin Potok - Zagrad u 24-satno radno vrijeme. U Zadarskoj županiji privremeno je produženo radno vrijeme graničnog prijelaza za pogranični promet Lička Kaldrma – Kaldrma na 24-satno radno vrijeme.

Navedene odluke o privremenoj prekategorizaciji graničnih prijelaza ili privremenom produžetku radnog vremena donesene su na rok od tri mjeseca odnosno do održavanja iduće sjednice povjerenstva, osim za granične prijelaze Slivno i Jovića Most kod kojih se privremena prekategorizacija odnosi za vrijeme trajanja turističke sezone, odnosno od 12. srpnja do 12. rujna 2021.

Također, mješovito povjerenstvo je podržalo inicijativu da se prekategorizira i GP Vukov Klanac-Radež kada se stvore infrastrukturni uvjeti, priopćio je MUP.