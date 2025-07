Bivši načelnik PP Sisak osuđen na godinu dana zatvora zbog trgovanja utjecajem

Marijan Detelić, bivši načelnik PP Sisak, na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno je osuđen na godinu dana zatvora zbog trgovanja utjecajem. Osim toga izrečena mu je i petogodišnja zabrana obavljanja policijskog zvanja.

Prema optužnici, USKOK ga je teretio da je u listopadu 2022. od svog podređenog tražio da Ervinu Mehinoviću, sisačkom lokalnom poduzetniku i Detelićevom poznaniku vrati mobitel koji mu je oduzet tijekom kriminalističkog istraživanja. Isto tako teretio se i da je od podređenog tražio da izbriše sve poruke koje su Detelić i Mehinović međusobno izmijenili. Podređeni policajac je to odbio i svog šefa je prijavio USKOK-u. Zbog tih optužbi Detelić je bio uhićen u veljači 2023., nakon čega je jedno kratko vrijeme bio u istražnom zatvoru. Na početku suđenja u listopadu lani, Detelić je kazao i da je još suspendiran s mjesta načelnika PP Sisak, a u spis je tada predao i rješenje disciplinskog suda MUP-a od 10. srpnja 2023. u kojemu je oslobođen za jednu težu povredu službene dužnosti.

Detelić je tijekom suđenja nijekao krivnju te se branio da je od ranije u sukobu s policajcem koji ga je prijavio. Tvrdio je i da mu taj policajac podmeće jer mu je 2020. bio protukandidat za mjesto načelnika sisačke postaje te ga je više puta upozoravao da kasni na posao. Potvrdio je da poznaje Mehinovića no tvrdio je da nikada nije za njega napravio ništa protivno zakonu i pravilima struke. No u pretragama je u Mehinovićevom mobitelu nađena komunikacija iz koje proizlazi da je od on Detelića tražio da mu u policijskom informacijskom sustavu provjerava neke podatke o prometnom prekršaju, ali i da provjeri podatke što se događa u jednom upravnom postupku.

Sud Detelićevoj obrani nije povjerovao, već smatra da iz izvedenih dokaza proizlazi da je počinio ono za što ga je USKOK teretio.

- Iako postoji nesuglasje između točnoga vremena poziva koje je okrivljeni obavljao s podređenim policajcem, iz izlista poziva jasno je da su ti razgovori vođeni. Olakotnim je optuženiku cijenjena ranija neosuđivanost i uredan obiteljski život, a otegotnim mu je cijenjena upornost pri činjenju kaznenoga djela, odnosno višestruko nazivanje podređenoga policajca, ali i činjenica da je djelo počinio kao policijski načelnik. Načelnici u policiji su osobe za koje se očekuje da postupaju s visokim stupnjem etičnosti te da uživaju veliko povjerenje - rekla je u obrazloženju presude sutkinja Mirjana Horvat.

Tijekom suđenja je bio saslušan i policajac koji je prijavio Detelića.

- Detelić me po dolasku u postaju pitao jesam li svjestan da Ervinu mobitel služi za obavljanje posla na što sam mu odgovorio da mene to nije briga. Nakon 15-ak minuta načelnik me nazvao i pitao što ima s Ervinovim mobitelom i da on dolje čeka. Ponovio mi je opet da mu mobitel treba za posao i da ga informiram o ishodu. Kada sam mu odgovorio da mobitel ide na državno odvjetništvo zvao je još nekoliko puta. Pitao me gdje je mobitel, je li otključan ima li PIN. Kazao je i da je s Ervinom ranije možda komunicirao oko kupoprodaje auta, ali i da mu nikada nije sredio kaznu. I onda mi je nakon svega toga rekao: Odi i obriši to. Odgovorio sam mu da nema šanse, pitao ga je li lud. Rekao sam mu da zaboravi pa mi je na kraju rekao da to onda napravim kad bude pretraga mobitela - svjedočio je Detelićev podređeni tijekom suđenja.