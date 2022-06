Dobitnici Večernjakove domovnice iz Irske: 'Doživjeli smo erupciju oduševljenja'

Udruga Croatia Fermoy iz Irske, najuspješnija je hrvatska udruga prema odluci čitatelja 16. po redu Večernjakova izbora najpopularnijih Hrvata u iseljeništvu. Predstavnici udruge su svoju Večernjakovu domovnicu primili na dodjeli nagrada u Bad Homburgu i ne skrivaju koliko su ponosni na nagradu koju su im dodijelili čitatelji Večernjeg lista i Fenix-magazina zajedno sa čitateljima partnerskih portala iz Njemačke, Austrije i Švicarske.

Na dodjelu nagrada iz Irske su došli predsjednik Udruge Alen Miholić i potpredsjednica Anđela Motušić, a cijeli svoj put u Bad Homburg, sudjelovanje na Domovnici i povratak u Irsku zabilježili su video zapisom kako bi i ostali članovi Fermoya doživjeli djelić svega što su proživjeli.

U udruzi se nadaju kako će im Večernjakova domovnica otvoriti put prema drugim udrugama iz hrvatskoga iseljeništva, a posebno bi se radovali kada bi ih ostali hrvatski nogometni klubovi u iseljeništvu zvali na turnire i nogometna druženja.

Velika je to čast

- Kad smo doznali da smo pobijedili, doživjeli smo erupciju oduševljenja, jer velika je ovo stvar za nekoga tko postoji godinu dana. Nismo mogli dočekati dan kad ćemo krenuti na dodjelu nagrada u Njemačku. Ta večer u Bad Homburgu je nešto što ćemo ja i Anđela pamtiti do kraja života. Osjećaš da radiš nešto dobro kad si pozvan među sve te divne ljude. Velika je čast bila biti prisutan, upoznati ostale dobitnike nagrada i stvoriti pozitivni kontakt za možda neku suradnju u budućnosti. S nama za stolom na dodjeli nagrada je sjedio i dobitnik nagrade za najpopularnijeg glumca u iseljeništvu Ante Brekalo iz Münchena s kojim sam se baš jako sprijateljio, čak smo pričali da bi možda organizirali predstavu u kojoj bi on gostovao kod nas u Irskoj, a posebno nam je drago jer je s nama sjedio i gospodin Čedo Paić, koji je dobio nagradu za "Osobu godine" i koji je veliki humanitarac iz Nizozemske, rekao je Alen Miholić te istaknuo kako im je bilo predivno kad je voditelj programa Večernjakove domovnice Ognjen Golubić naglasio kako su oni prvi Hrvati iz Irske ikad na Večernjakovoj domovnici.

- Nagradu nam je dodijelio Ivan Tepeš, zamjenik ravnatelja Hrvatske matice iseljenika i baš je bio sretan jer nas je upoznao i ostvario kontakt s nama te ćemo zajedno pokušati realizirati neke projekte. Nadam se da nam ovo nije bio prvi i zadnji put na dodjeli nagrada jer toliko je dobro i lijepo bilo da bih mogao svaki vikend tamo ići. Čista uživancija među vrijednim iseljenicima, odličnim organizatorima cijele priredbe i uvaženim gostima, kaže Alen Miholić.

Mame glume u predstavama dok očevi čuvaju djecu

Ideja o formiranju udruge Croatia Fermoy nastala je u lipnju 2021. godine kada je nekolicina Hrvata počeka igrati na malonogometnim turnirima u Irskoj te su organizirano u grupama gledali utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije na Europskom prvenstvu.

- U Fermoyu između 200 i 400 Hrvata, ali nisu svi baš voljni za domaća druženja. Puno ljudi dođe pa se začas vrati u Hrvatsku, nisu svi kao ja koji sam ovdje našao svoju sreću i sigurno se ne vraćam tako skoro u domovinu. Organizirati nešto ovdje nije baš lagano, problem je u tome jer je iseljavanje Hrvata u Irsku relativno svježe jer su ljudi ovdje počeli dolaziti zadnjih 7 godina. Borimo se kako znamo da našoj djeci omogućimo barem malo domaće atmosfere daleko od doma i rastemo iz dana u dan. Ljudima smo poznati ovdje po organiziranju predstava za djecu u kojoj su roditelji glumci (većinom mame) i cijela postava je amaterska dok tate čuvaju djecu za vrijeme proba. Malonogometnu ekipu zna cijela država jer svaki tjedan igramo ligu i putujemo po Irskoj i sve to snimamo i stavljamo na YouTube pa smo ljudima zanimljivi a i rezultati su odlični. Baš smo ovih dana dogovorili suradnju s Hrvatskim Socca malonogometnim savezom, pa će naši najbolji igrači ići na selekcije za Hrvatsku Socca reprezentaciju, otkriva Alen.

Socca je inače organizacija koja okuplja malonogometne amatere i svake godine organizira Svjetsko prvenstvo i Ligu prvaka.

Udruga Croatia Fermoy je već organizirala brojne predstave za djecu, radionice, zajednička gledanja utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije, a najaktivnija je njihova malonogometna momčad. Sjedište im je u Fermoyu, malom gradiću od 7.000 stanovnika koji se nalazi blizu drugog po veličini najvećeg irskog grada Corka.

Foto: Željko Tutnjević

Veliko hvala Draganu Vujici

- Veselimo se 2. Hrvatskom malonogometnom turniru u gradu Waterfordu, gdje će sljedeći tjedan naš veliki prijatelj Dragan Vujica sa svojom momčadi Croatia Waterford sve organizirati a naravno i ja ću mu pomoći. Draganu veliko hvala jer nam je pomogao oko nominacija za Večernjakovu domovnicu te je stalno objavljivao novosti o radu udruge. Stvarno veliki čovjek koji cijeni našu kulturu i voljan pomoć. Kad mi je Dragan javio u veljači da smo nominirani za Večernjakovu domovnicu, nisam mogao vjerovati i bio sam oduševljen. Velika je to bila vijest za nas koji smo tada postojali samo 6 mjeseci ali takvi smo vam mi, uporni i jako aktivni po društvenim mrežama pa brzo upadnemo ljudima u oči. Nakon toga uslijedilo je ludilo oko glasanja u dva kruga, dijelilo se po hrvatskim i irskim grupama samo da ljudi glasuju. Hvala svakom čovjeku koji je odvojio malo vremena da nam pomogne svojim glasom iz koje god države bio, poručuje Alen Miholić.

Udruga priprema Božićne priče, koji im je najveći projekt, a kojeg iz Fermoya "sele" u veći grad. U koji, još nisu odlučili. No, ono što sigurno znaju jest da će u Corku, gdje se njihova malonogometna momčad bori za prvaka malonogometne lige, organizirati veliku feštu.

- U pripremi je jedan ogromni projekt koji nam je u cilju pokrenut u rujnu sljedeće godine, a to je Hrvatski vikend u Irskoj. Događaj u koji bi uključili sve aktivne hrvatske organizacije u Irskoj. Vikend u kojem bi bila razna sportska natjecanja za obitelji te razne radionice. Uz veliki malonogometni turnir gdje bih pozvali ostale iseljeničke klubove da nam se pridruže i stvorili jednu lijepu tradiciju koja će se odvijati iz godine u godinu. Plan je u tom vikendu predstaviti hrvatsku kulturu Ircima, preko hrane i pića do narodnih nošnji i video isječcima prikazati naše predivne gradove. Završili bi taj vikend nekim poznatim hrvatskim pjevačem, pjevačicom ili grupom da događaj bude potpun.Veliki je to zalogaj ali spremni smo dati sve od sebe da on zaživi i uspije, zaključio je Alen Miholić.