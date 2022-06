Dodijeljene nagrade Večernjakove domovnice: 'Ovo je puno više od same nagrade i ispisanog papira'

U Bad Homburgu, desetak kilometara sjeverozapadno od Frankfurta u petak je održana dodjela nagrada Večernjakova domovnica 2022.

Nakon što su u ožujku proglašeni dobitnici 16. po redu Večernjakova izbora u kategoriji sporta, glazbe, glume i showbizza koje su izabrali čitatelji Večernjeg lista i Fenix-magazina zajedno sa čitateljima partnerskih portala iz Njemačke, Austrije i Švicarske te žirijem novinara i stručnih suradnika, pobjednicima su u petak navečer u prestižnoj dvorani Kurhaus u Bad Homburgu uručena prestižna nagrada.

Ponovno se susrela domovina i njeno iseljeništvo. I ne smo oni, osim Hrvata iz cijelog svijeta stigli su i brojni Nijemci, a dodjelu su osim hrvatskih pratili i njemački mediji koje je u ime Večernjeg lista pozdravio glavni urednik Dražen Klarić.

Foto: Željko Tutnjević Glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić i ministrica poljoprivrede Marija Vučković

Vanda Babić Galić: Nema veće ljubavi prema Hrvatskoj od iseljeničkog hrvatskog srca

Ovogodišnja dodjela nagrada Večernjeg lista održala se pod visokim pokroviteljstvom ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana i pokroviteljstvom Hrvatske matice iseljenika.

U svoje i ime ministra Gordana Grlića Radmana goste je pozdravila posebna savjetnica ministra vanjskih i unutarnjih poslova RH Vanda Babić Galić koja je istaknula kako joj je posebno zadovoljstvo i radost u Bad Homburgu, gdje se po 16. put, od toga 15. godina u ovoj dvorani, održava Večernjakova Domovnica, prenijeti pozdrave visokog pokrovitelja ovog izbora ministra dr. sc. Gordana Grlića Radmana koji iznimno cijeni ovaj skup kao i svaki napor hrvatske iseljeničke zajednice.

- A ta naša Zajednica je uvijek bila važan, ponekad i presudna, kotač u svojoj predanosti i skrbi prema domovinskoj Hrvatskoj - koja je to znala cijeniti i koja vam je za to iskreno zahvalna. Domovinska nagrada Večernjeg lista domovnica je nešto najvrjednije dobitnicima. Ona je puno više od same nagrade i ispisanog papira. Ona je bitak vlastitosti i onoga što svi nosimo u sebi kao našu temeljnu odrednicu. Citirat ću stoga riječi jedne dobitnice kako “nema većeg ponosa od domovinske nagrade”, a ja bih još dodala “ni veće ljubavi prema Hrvatskoj od iseljeničkog hrvatskog srca”. Zato, neka ovaj “mali sabor hrvatskog iseljeništva”, kako je ovaj Večernjakov skup u ovoj dvorani u Bad Homburgu 2018. godine nazvala hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, bude i dalje svjetionik i put kojim ćemo se povezivati u zajedničkoj nakani i cilju jačanja i izgradnje na svim poljima Lijepe naše domovine. To je zahtjevan put i često se umorimo, no svaki naš kamen koji smo ugradili putokaz je našoj djeci i budućim generacijama. Hvala Večernjem listu koji ustrajno okuplja hrvatske udruge, klubove i zajednice izvan Domovine te tako povezuje iseljenu i domovinsku Hrvatsku. MVEP i Vlada Republike Hrvatske svojim radom će nastaviti brinuti ne samo o Hrvatima ovdje u Njemačkoj i svijetu već i o autohtonim Hrvatima izvan granica RH te zajedno sa svima vama živjeti Hrvatsku, rekla je Vanda Babić Galić.

Foto: Željko Tutnjević

Ministrica Marija Vučković se upisala u Zlatnu knjigu grada Bad Homburga

Domovnici je nazočila i ministrica poljoprivrede RH Marija Vučković koja je u svom govoru istaknula važnost jednog ovakvog događaja kakav je Večernjakova domovnica. Ministrica se upisala u Zlatnu knjigu grada Bad Homburga. Naime, simbolična je tradicija da se visoki uzvanici upisuju u Zlatnu knjigu grada.

Među govornicima bili su i Tomislav Šimičević, šef ureda predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića, Marko Potrebica, predsjednik Gradskog vijeća Dubrovnik, veleposlanik RH u Berlinu Gordan Bakota.

Alexander Hetjes, gradonačelnik Bad Homburga je kazao koliko mu je drago što se Večernjakova domovnica održava baš u Bad Homburgu te se prisjetio Olge Stoss koja je i zaslužna jer je Domovnica pronašla svoj "dom" u njihovom gradu.

- Gospođa Stoss je godinama dolazila na dodjelu nagrada, ali je sad bolesna i nije u mogućnosti doći. No, njezina je uloga u svemu ovome bila pokretačka i odlučujuća snaga koja je stajala iza partnerstva gradova Bad Homburg i Dubrovnik te njoj možemo zahvaliti za puno toga, rekao je Hetjes, ističući kako ponos jer je u središtu ovogodišnje dodjele nagrada Večernjakova domovnica obilježavanje 20. obljetnice prijateljstva gradova Dubrovnika i Bad Homburga, čije se prijateljstvo iz godine u godinu njeguje.

Među brojnim uglednim gostima bio je i bivši ministar vanjskih i europskih poslova, predsjednik Vanjskopolitičkog odbora Hrvatskog sabora i međunarodnog tajnika HDZ-a dr. Miro Kovač, potom zamjenik ravnatelja Hrvatske matice iseljenika Ivan Tepeš te brojni drugi.

Foto: Željko Tutnjević

Program su uspješno vodili studentica Međunarodnih odnosa iz Beča Dora Puđa i voditelj jutarnjeg programa HTV-a Ognjen Golubić. U glazbenom dijelu programa nastupio je poznati hrvatski pjevač Đani Stipaničev, glazbeni i bračni par Paula i Đelo Jusić Junior. Svoj premijerni nastup na Domovnici imala je dobitnica ovogodišnje Večernjakove domovnice Katarina Mihaljević iz njemačkog Darmstadta. Svojim nastupom oduševio je Folklorni ansambl Linđo zajedno sa muškom Klapom Fa Linđo.

Pobjednici Večernjakove domovnice 2022.

1. KATEGORIJA SPORT – IZBOR SPORTAŠA PROFESIONALACA:

Najpopularnija sportašica prema izboru čitatelja:

Ana Maria Marković, nogometašica, Grasshopper Club Zürich,

Najpopularniji sportaš prema izboru čitatelja:

Joško Gvardiol, nogometaš, RB Leipzig

Najpopularnija sportaš prema izboru žirija:

Andrej Kramarić, nogometaš, TSG 1899 Hoffenheim

2. AMATERSKI SPORTSKI KLUBOVI I SPORTAŠI POJEDINCI

Najpopularniji amaterski sportaš u hrvatskom iseljeništvu:

Manuel Bodrožić, kikboks, Wiesbaden

Najpopularnija amaterska sportska momčad prema izboru čitatelja:

SV Croatia Griesheim, Darmstadt

Najpopularnija amaterska sportska momčad prema izboru žirija:

Croatia Stuttgart, Stuttgart

Posebna nagrada žirija (za 50. obljetnicu kluba):

HSK Croatia Singen

3. KATEGORIJA GLAZBA

Najpopularniji glazbenik prema izboru čitatelja

Darko Capo, pjevač, Švicarska

Najpopularnija glazbenica prema izboru čitatelja:

Katarina Mihaljević, pjevačica, Darmstadt

Najpopularnija glazbena skupina prema glasovima žirija:

Ženska klapa „Filiae Croatiae“, Stuttgart

4. KATEGORIJA “GLUMA”

Najpopularniji glumac prema izboru čitatelja:

Ante Brekalo, glumac, München

Najpopularnija glumica prema izboru žirija:

Stela Katić, glumica, Stuttgart

5. KATEGORIJA: SPEKTAKLI /SHOWBIZZ

Najuspješnija u kategoriji showbizz prema izboru čitatelja:

Ana Martinović, model, Nersingen

Najuspješnija u kategoriji showbizz prema izboru žirija

Laura Amalija Žeželj, plesačica, Heilbronn

6. NAJUSPJEŠNIJE HRVATSKE UDRUGE

Najuspješnija hrvatska udruga po glasovima čitatelja

Udruga Croatia Fermoy, Fermoy, Irska

Najuspješnija hrvatska udruga po glasovima žirija

Zajednica Hrvata “Golubica” – Zollernalbkreis B-W

Tri posebne nagrade žirija:

Hrvatska nastava Mainz (promocija hrvatskog jezika i kulture)

Hrvatska kulturna zajednica Mainz (za 30. obljetnica)

Folklorni ansambl “Kolo Slavuj” iz Beča (50. obljetnica)

POSEBNE NAGRADE ZA OSTVARENI USPJEH:

Monografija “Tragovi vjere i ljubavi” – 40 godina života i rada fra Marinka Vukmana u Njemačkoj / urednici fra Šimun Markulin i fra Ante Akrap

Istraživanje „Croatan Indijanci“ / Fra Šimun Šito Ćorić i skupina američkih istraživača i autora: prof. dr. George Jure Prpich i Adam Eterovich te Jesse D. Harris, Elisabeth C. Hirschman i James A. Vance

Kategorija OSOBA GODINE

U kategoriji OSOBA GODINE ovogodišnju nagradu dobiva

Čedo Paić, hrvatski humanitarac iz Nizozemske