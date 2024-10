Do kraja godine naći će način da se strani radnici sporazumiju sa svojim liječnikom

Provjera cijepnih statusa stranih radnika regulirat će se novim Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i pratećim Pravilnikom o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom, na čemu se u Ministarstvu zdravstva već radi. Doznajemo i da bi se do kraja godine trebalo naći rješenje za jezičnu barijeru između liječnika i stranih radnika koji ne govore hrvatski ni engleski, a to je veliki problem kad treba napraviti anamnezu nužnu za pravilno liječenje.

Na teškoće u radu sa stranim radnicima upozorili su obiteljski liječnici iz KoHoma, nakon što se prošlog tjedna u prvom čitanju novog prijedloga Zakona o strancima vidjelo da se taj prijedlog ni na koji način nije dotaknuo zdravstvene skrbi o stranim radnicima. A njih 143.000 imaju dozvolu za rad u RH i svi bi trebali biti zdravstveno osigurani – poslodavci bi im trebali uplaćivati doprinose (ako nisu osigurani imaju pravo samo na hitnu zdravstvenu skrb). Slijedom toga, liječnici primarne zdravstvene zaštite imaju obvezu primiti ih kao pacijente, pri čemu se javljaju problemi u sporazumijevanju. Postavlja se i pitanje provjere njihova cijepnog statusa, što inače provjeravaju mnoge zemlje EU, te testiranja na tuberkulozu.

U resornom ministarstvu svjesni su problema. Zakon o strancima nije bio njihov zakon, no do drugog čitanja možda bi se i tu dalo intervenirati. – Svakog stranog radnika kojeg upiše kao svog pacijenta liječnik obiteljske medicine treba uputiti u epidemiološku ambulantu radi provjere cijepnog statusa. Pravila će regulirati Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i prateći pravilnik, na kojima se intenzivno radi – kaže dr. Ivana Portolan Pajić, načelnica Sektora za primarnu zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravstva. U nekim branšama poput građevinske djelatnosti te u distribuciji i prodaji hrane obavezni su liječnički pregledi medicine rada, podsjeća načelnica, pa tako i svi radnici koji dostavljaju hranu moraju proći taj liječnički pregled.

Prema aktualnim epidemiološkim podacima, u RH malo raste broj novooboljelih od tuberkuloze, ali to još nije alarmantno. Od 2022. naovamo zabilježeno je pet slučajeva trbušnog tifusa i svi su bili uvezeni – u tri slučaja oboljeli su bili radnici iz Indije, jedan je bio iz Nepala i jedan hrvatski državljanin.

Teškoće koje zbog jezične barijere imaju obiteljski liječnici u radu sa stranim radnicima itekako su opravdane, kažu u Ministarstvu. – Dobra obiteljska anamneza jako je važna, a ako je liječnik zbog jezične barijere ne može postaviti, to nije siguran rad ni za pacijenta ni za liječnika – kaže dr. Portolan Pajić. Većina stranih radnika, napominje, teško uči hrvatski iako dobiju vaučere za besplatno učenje, a najčešće ne znaju ni engleski. Njihovi poslodavci često inzistiraju da uđu s radnicima u ambulantu i posreduju u njihovoj komunikaciji s liječnikom, no to se ne može dopustiti, ističe načelnica, zbog povjerljivosti između liječnika i pacijenta te obaveze liječnika da djeluje prema pravilima liječničke deontologije.

– Opcije su aplikacija ili online prevoditelj. Korištenje bilo koje aplikacije rizično je jer one mogu spremati podatke koji moraju biti zaštićeni. Prihvatljivije je da to bude prevoditelj koji će potpisati tajnost podataka, međutim, samo Indija ima 22 jezika, imamo li uopće u Hrvatskoj te prevoditelje? Nastojat ćemo do kraja godine riješiti taj veliki problem, a to nije lako – zaključuje dr. Portolan Pajić.

