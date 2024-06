Do 10 eura po kilogramu: Poljoprivrednik objasnio zašto su trešnje toliko skupe i kada dolazi do pada cijene

Iako su se prve trešnje ove sezone, koja je uranila, prodavale za i do 10 eura po kilogramu, posljednjih su se dana na tržnicama ipak stabilizirale. Naime, HRT prenosi kako se trenutno mogu naći za tri do 4,5 eura, a proizvođač trešanja Zlatko Vlahek objasnio je i u kojim slučajevima dolazi do pada.

- O cijeni zavisi koliki je pritisak iz uvoza. Ako je uvoz jak, cijena pada - objasnio je, pa dodao i kako je veliki problem radna snaga: ''Trenutno je cijena radne snage od pet do sedam eura po satu. Tako da budemo morali vjerojatno ići na uvoznu radnu snagu''.

Poljoprivredne površine koje se koriste za trešnje rastu već godinama, no to nužno ne znači i veći broj trešanja jer loše vrijeme kakvo smo zabilježili u Hrvatskoj posljednjih tjedana sve uništava.

Uz to, međimurski voćari imaju problema i s noćnim krađama. Kako navode, ponekad u nekoliko sati ostanu i bez stotinjak kilograma uroda, i sve to kako bi išle dalje na preprodaju.

