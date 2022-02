Filmska priča umirovljenog direktora iz Istre: 'Cijelu ušteđevinu darovao sam zdravstvu, evo zašto'

Milan Grozić iz Vranje kod Lupoglava uživa posljednjih 15 godina u umirovljeničkim danima na svom imanju u rodnoj Vranji u općini Lupoglav u Istri. No, taj dragi 80-godišnji Istranin je i veliki humanitarac, čovjek zbog kojeg će zdravstvena usluga u Istri mnogima ubuduće biti puno bolja i kvalitetnija, zahvaljujući upravo njemu mnogi će pacijenti prije obaviti neke preglede ili dobiti nalaze.

Srčani sam bolesnik

Malo je danas takvih ljudi, stoga svaka takva ili slična gesta koja u Hrvatskoj dolazi od umirovljenika zaslužuje svaku pohvalu jer su oni posebno osiromašeni.

Grozić je nedavno svoju ušteđevinu od 200.000 kuna darovao Istarskim domovima zdravlja, i to, kako nam je sam rekao, pola iznosa darovao je ordinaciji Opće medicine u svom Lupoglavu, koja je iznos iskoristila za nabavu ultrazvučnog aparata, a drugih 100.000 kuna darovao je Ispostavi Pazin za palijativu i medicinsko-kemijski laboratorij.

- Lupoglav je nekada bio dio općine Pazin i taj mi je grad jako drag, stoga sam dio novca odlučio darovati njima. Znam da će sve imati dobru svrhu i to mi je najveće zadovoljstvo. Već idući tjedan planiram sve dogovoriti s ravnateljem Thalassotherapije Opatija, jer njima želim donirati iznos sličan onome koji sam dao Istarskim domovima zdravlja. Poznajem ravnatelja, s njegovom sam majkom studirao, a rodom je iz istoga mjesta kao i ja, a i sam koristim usluge Thalassotherapije jer sam srčani bolesnik, imam aritmiju srca i jednom u godinu i pol idem na pregled. Uvjeren sam da će im novac dobro doći i da će ga znati iskoristiti za dobrobit svojih korisnika, a ima ih iz cijele Istre i šire, a to će i mene usrećiti - kaže Milan Grozić. Ističe da zdravstvu uvijek treba novac, a danas pogotovo s obzirom na to da je pogođeno dodatnim troškovima u pandemiji.

Ušteđevinu je stekao tijekom radnog staža, kaže, jer je uvijek imao dobre poslove, desetljećima je bio na rukovodećim mjestima, poslodavac mu je bio u Sloveniji gdje su plaće uvijek bile bolje nego u Hrvatskoj. Puno je putovao i upoznao dosta dobrih ljudi, a sada uživa u mirnom životu na selu koje, dodaje, nikada ne bi mijenjao za grad.

- Kada odete u mirovinu, shvatite koje su sve prednosti života na selu. Barem ja tako mislim. Meni je ovdje na ranču koji sam kupio i uredio, iako nema priključka za struju i vodu, predivno. Struju dobivam preko solarnih panela, a za vodu sam se sam snašao. Zasadio sam 30-ak voćaka, stalno sam u nekom poslu i uživam. Dakle, ušteđevina mi ne treba jer imam sve što mi treba; veliki ranč, automobil. Zato sam dugo razmišljao kome da darujem taj novac. Razmišljao sam o nekoj obitelji s više djece jer sam i ja iz takve obitelji, bilo nas je petero braće i sestara, a danas demografski loše stojimo. No, ta je priča komplicirana, obitelji nemaju žiroračune, pa sam odustao. Razmišljao sam o kulturi, zdravstvu, sportu, školstvu i shvatio da je zdravstvo važno svima cijeli život. I zato sam donirao u zdravstvo - kaže naš sugovornik.

Milan je rođen u Vranju kod Lupoglava, školovao se u Puli, a Ekonomski fakultet završio je u Rijeci, gdje je proveo i radni vijek, radeći prvo u nekadašnjoj trgovačkoj tvrtki Brodomaterijal, a potom 38 i pol godina u slovenskom osiguravajućem društvu Sava osiguranje, kasnije Triglav osiguranju. Godinama je bio na rukovodećim mjestima; direktor podružnice Rijeka, predsjednik i član uprave društva. Bio je aktivan i u sportu, i to na rukovodećim mjestima; od NK Rijeke, KK Rijeke, bio je aktivan i u Atletskom klubu Kvarner i u boćarskom klubu.

Kupio izgorjelu kuću

Sagradio je kuću u Matuljima, ali ju je u mirovini prodao jer nije želio živjeti u većem mjestu zbog gužvi, pogotovo ljeti. Zato je kupio izgorjelu kuću u rodnoj Vranji i uredio je za život, a potom je kupio i ranč u blizini, bez struje i vode, uredio vikendicu, osigurao svoju struju i vodu, tako da, kako nam kaže, uživa u svom miru i zelenilu.

- Brat mi živi u Americi, u Los Angelesu, njegovoj sam kćeri namijenio svoj dom u Vranji kada me ne bude. Imam i sestru u Rapcu. Jedna sestra u Puli nedavno je preminula, kao i brat. Imam šest nećaka, a oni dvanaestero djece i svi su zbrinuti. Nešto sam darovao i toj djeci, svima jednako, a onda odlučio dio ušteđevine donirati zdravstvenoj instituciji. Mislim da je to pravi put i siguran sam da ima još ljudi koji su u sličnoj ili i boljoj situaciji od mene i mogli bi dati sredstva onome kome treba. Istra je jako lijep kraj, razvijen, ima kvalitetnu infrastrukturu, razvijen turizam, ljudi puno rade, ali su i imućni. Istra je sigurno najbogatiji dio Hrvatske. No, u ovim vremenima svima treba malo više empatije i solidarnosti - zaključio je Milan Grozić.