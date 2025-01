Detalji isporuke hrvatskih tenkova Ukrajini: Naša Vlada ih je prošle godine prodala Njemačkoj

Njemački ministar obrane Boris Pistorius prošli je tjedan objavio kako je Njemačka krajem prošle godine isporučila Ukrajini tenkove i oklopna vozila koje je preuzela od Hrvatske u sklopu lanjskog dogovora o hrvatskoj kupnji tenkova Leopard 2A8 od Njemačke. Pistorius je to rekao objavljujući najnoviju donaciju njemačke vojne opreme Ukrajini.

"Dajemo doprinos zaštiti najveće logističke pretovarne točke za potporu Ukrajini. U tu svrhu premjestit ćemo dvije vatrene jedinice Patriot i ukupno 200 vojnika u Poljsku u sljedećih nekoliko tjedana", rekao je Pistorius u govoru dodavši kako to nije sve. "Tu je i 50 vođenih projektila za protuzračne sustave Iris-T", rekao je Pistorius dodavši kako je krajem prošle godine Ukrajini isporučeno 30 tenkova M-84A4 i 30 borbenih vozila pješaštva M-80 koje je Njemačka kupila od Hrvatske za Ukrajinu.

Vlada RH pristala je prošle godine 30 tenkova M-84 i 30 oklopnih vozila M-80 prodati njemačkoj vladi, koja će ih potom donirati Ukrajini. Sredstva koja je dobila za tih 60 vojnih vozila Hrvatska će namijeniti za kupnju novih njemačkih tenkova Leopard 2A8, dakako uz vrlo veliku doplatu s obzirom na različitu tržišnu vrijednost. Hrvatska ulazi u zajedničku europsku nabavu Leoparda 2A8, koji proizvodi najveći europski proizvođač oružja Rheinmetall, kako bi se postigla što niža cijena, no i dalje će to biti iznimno skupo oružje.

"Plan je prodati Njemačkoj prvih 30 naših tenkova M-84 po cijeni od 4,1 milijun eura po komadu. To je više nego odlična cijena, ali pod uvjetom da od Njemačke uzmemo najnovije tenkove, koje osim nas naručuju Norveška, Češka i Njemačka. Isporuka tih tenkova našim Oružanim snagama počet će dvije godine nakon potpisivanja ugovora, dakle u 2027. godini. Kada počne njegova serijska proizvodnja, Leopard 2 A8 bit će zasigurno najbolji, najopremljeniji i najoperativniji tenk u svijetu", rekao je tportalu prošle godine ministar obrane Ivan Anušić objavivši tako konkretnu cijenu pojedinačnog tenka M-84 koju je Hrvatskoj platila Njemačka.

Naime, u odluci Vlade iz studenoga prošle godine stoji kako će prodajom tih tenkova i 30 borbenih vozila pješaštva M-80 Hrvatska za 144,8 milijuna eura umanjiti cijenu nabave do 50 tenkova Leopard 2A8. Tolika je knjigovodstvena vrijednost tih 60 vozila, s pripadajućim pričuvnim dijelovima i streljivom. Prema tome, 21,8 milijuna eura otpada na oklopna borbena vozila M-80 te dijelove i streljivo. Njemačka je tijekom prošle godine ta sredstva uplatila Ministarstvu obrane, a krajem godine svi hrvatski tenkovi i oklopnjaci isporučeni su, preko Njemačke, Ukrajini.

Nije poznato koliko će Hrvatska platiti za ukupno do 50 najnovijih Leoparda, no cijena bi se mogla predvidjeti gledajući sličnu njemačku nabavu. Naime, njemačka je vlada bila naručila 18 Leoparda 2A8, zamjene slabijih tenkova koje je poslala Ukrajini, za 525,6 milijuna eura, što je nešto iznad 29 milijuna eura po tenku. Taj ugovor uključuje i opciju kupnje još 105 istih Leoparda za dodatne 2,3 milijarde eura, što je, u ovom slučaju, nešto manje od 22 milijuna eura po komadu. Prema tome, Hrvatska je za 30 svojih tenkova M-84 dobila oko 120 milijuna eura, pa bi tom pošiljkom pokrila cijenu četiri do šest Leoparda 2A8.

No to ne bi bila jedina pošiljka hrvatskih tenkova koji će ići u Ukrajinu. Naime, pretpostavka je kako bi Hrvatska sve svoje tenkove M-84 u konačnici isporučila Njemačkoj, koja bi ih zatim slala u Ukrajinu, no postupno kako Hrvatska ne bi ostala bez tenkova. Dakle, poslije, kako iz Njemačke budu stizali Leopardi, Hrvatska bi i preostale M-84 slala u suprotnom smjeru, čime bi još bila umanjena cijena nabave novih tenkova.

Prema prijašnjim informacijama, Hrvatska vojska raspolagala je s ukupno 70 tenkova M-84, od kojih je većina bila u vrlo dobrom stanju te redovito servisirana i modernizirana. To bi moglo značiti da bi desetak Leoparda Hrvatska mogla pokriti prodajom svojih starih tenkova. Uzevši u obzir neku srednju cijenu od 25 milijuna eura, za preostalih 40 Leoparda 2A8 Hrvatska bi trebala platiti otprilike milijardu eura.

Ministar Ivan Anušić rekao je kako se isporuka prvih Leoparda Hrvatskoj očekuje u 2027. godini, a prema proračunu Ministarstva obrane i projekcijama za iduće godine, u ovoj i sljedeće dvije godine za nabavu novih tenkova Ministarstvo obrane platit će 680,1 milijun eura. Ove godine bit će plaćeno 144,9 milijuna eura, što odgovara cijeni koju je Njemačka platila za isporučene hrvatske stare tenkove i borbena vozila.

Tenk M-84 jugoslavenska je verzija sovjetskog tenka T-72, dok je vozilo M-80 bilo jugoslavenski odgovor na sovjetski BMP-1. Ukrajinske oružane snage koriste na stotine tih i sličnih sovjetskih verzija pa ne bi trebale imati nikakvih problema integrirati i nova vojna vozila iz Hrvatske pa ih vrlo brzo mogu početi koristiti, što im je bitno. Uz to, s obzirom na prijašnje oslanjanje na oružje iz istočnog bloka, puno im je lakša provedba obuke novih posada za te tenkove nego za zapadne.

Ovih ukupno 60 tenkova i oklopnih vozila bit će, prema standardima, dovoljno za opremanje dvije bojne, odnosno pola brigade. Ukrajinska industrija sama može proizvesti nešto novih vozila – uglavnom izvlačenjem starih iz skladišta i njihovom nadgradnjom. Ipak, većina ratnih vozila dolazi iz inozemstva. Od početka rata saveznici Kijeva obećali su – i isporučili – Ukrajini gotovo 1000 tenkova i 1500 borbenih vozila. No gubici tih vozila u ratu također su veliki pa je konstantna isporuka tenkova i oklopnih vozila nužna za održavanje obrane.

Hrvatska je posjedovala 70-ak komada M-84, a plan je da ih se sve zamijeni modernijim zapadnim tenkovima. M-84 jugoslavenski je glavni borbeni tenk razvijen na osnovi T-72, čiju je licencu SFRJ otkupila od Sovjetskog Saveza. Ime je dobio po godini kada je ušao u serijsku proizvodnju. Proizvodio se od 1984. do 1991. godine, a proizvedeno ih je oko 650. Znatan broj tenkova prodan je Kuvajtu te su sudjelovali u nekim borbama tijekom Zaljevskog rata 1991. godine. Dio tih tenkova koji su ostali na području bivše SFRJ naveliko je korišten u borbama tijekom Domovinskog rata u Hrvatskoj te tijekom rata u Bosni i Hercegovini.

Zanimljivo je kako je prošle godine i Kuvajt spominjan u kontekstu isporuke svojih verzija tenkova M-84 Ukrajini, a u toj kombinaciji Hrvatska je trebala biti jedna od međufaza te isporuke. Naime, pisalo se kako će ti tenkovi doći u tvornicu "Đuro Đaković" na modernizaciju prije prebacivanja u Ukrajinu. Inače, Hrvatska je do sada Ukrajini poslala više od 200 milijuna eura vrijednu vojnu pomoć, uključujući svoju flotu od 14 helikoptera MI-8, mnogo pješačkog naoružanja, a na snimkama iz Ukrajine mogli su se prepoznati i hrvatski RAK višecijevni raketni sustavi.

