Detalji eskalacije između Prištine i Beograda: 'To podsjeća na stara vremena za vrijeme balvan-revolucije u Hrvatskoj i BiH'

Napetosti između Beograda i Prištine eskalirale su posljednjih dana zbog preuzimanja zgrada srpskih institucija koje kontrolira Srbija na sjeveru Kosova i uhićenja nekolicine Srba. Kosovske vlasti svoje akcije opravdavaju potrebom uspostave ustavnog poretka na cijelom teritoriju Kosova, dok Beograd optužuje premijera Albina Kurtija za provođenje represije s ciljem protjerivanja Srba.

'Fašističke metode'

Posebni predstavnik EU za dijalog Miroslav Lajčák sastao se u Beogradu s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, no nakon tog sastanka nije objavljeno nikakvo službeno priopćenje. Lajčák je na platformi X kratko izjavio da je Vučić izrazio snažnu zabrinutost zbog položaja kosovskih Srba. Vučić je također održao sastanak s američkim veleposlanikom Christopherom Hillom, a u obraćanju medijima najavio je da će u sljedeća 72 sata javno iznijeti stavove Srbije u vezi s trenutačnom situacijom.

Vučić je optužio kosovskog premijera Kurtija za "ilegalne, kriminalne i protuzakonite odluke", kritizirajući pritom zemlje Kvinte (Sjedinjene Države, Francusku, Njemačku, Italiju i Veliku Britaniju) zbog nedovoljne akcije, istaknuvši da od njih stižu samo riječi osude, dok na djelu ne čine ništa. Poručio je da Srbija neće dopustiti "progon i pogrom" srpskog stanovništva na Kosovu. Napetosti na sjeveru Kosova dodatno su pojačane zbog uhićenja četvorice mladića srpske nacionalnosti, što je izazvalo prosvjede lokalnog stanovništva u Sjevernoj Mitrovici. Kosovska policija tvrdi da su mladići uhićeni zbog verbalnog i fizičkog napada na policajca. Ministar unutarnjih poslova Republike Kosova Xhelal Sveçla kazao je za Večernji list da na Kosovu nema ništa neobično i ništa izvanredno.

"Aleksandar Vučić ponovno pokušava na svaki način opstruirati rad institucija Republike Kosovo. Mi smo na to navikli, na takvu njegovu predstavu i to za nas nije ništa novo. Vučić obične radnje sigurnosnih institucija pokušava prezentirati kao blaćenje srpskog naroda. Četiri osobe srpske nacionalnosti vrijeđale su policiju u Sjevernoj Mitrovici, nakon čega su uhićeni i predani sudu. Nitko ne može imati imunitet od zakona. Kod nas vlada vladavina prava i suđenje građaninu bez ikakvih razlika i privilegija koji idu na štetu zakona. Srbi ne pripadaju nebeskim zakonima niti su oni nebeski narod pa da mogu napadati policajce samo zato što policajci rade svoj posao. Nitko ne može niti smije biti iznad zakona. Ne znam što tu Vučiću nije jasno – kazao je ministar Xhelal Sveçla.

"Sada u Srbiji vladaju isti ljudi koji su vladali u vrijeme Slobodana Miloševića. Vučić je bio ministar propagande, Ivica Dačić bio je desna ruka Miloševiću, a da ne govorimo o Vulinu i ostalima. Prije nekoliko dana, ono što se dogodilo na granici Kosova i Srbije, podsjeća nas na stara vremena za vrijeme balvan-revolucije u Hrvatskoj i BiH. Skupina kriminalaca, odmetnika, a rekao bih i fašista, koje je štitila srpska policija, maskirali su lica, zaustavljali automobile i legitimirali ljude te ih razdvajali prema etničkoj i vjerskoj pripadnosti i odlučivali tko može ući na Kosovo a tko ne i sve to dok policija Srbije gleda. To je fašizam. Oni nisu zaustavili sve ljude koji imaju kosovske dokumente, već isključivo Albance. Nisu dozvolili ni Kosovarima koji su došli s njemačkim i ostalim dokumentima zapadnih zemalja da uđu na Kosovo. Čak su zaustavili turskog državljanina i nisu ga pustili. To nas podsjeća ne samo na 90-e godine već na on što se dogodilo 1939. i 1940. prošlog stoljeća – naglasio je ministar Sveçla.

Optužnica protiv 45 Srba

Zauzimanje srpskih paralelnih institucija na sjeveru Kosova neovisni beogradski analitičari tumače kao jedan od završnih koraka u potpunoj uspostavi kosovskog suvereniteta i zaokruživanju državnosti. Kosovo je jučer objavilo da je podiglo optužnice protiv 45 osoba osumnjičenih za terorizam, gotovo godinu dana nakon što su naoružani etnički Srbi upali u selo na sjeveru Kosova i sukobili se s policijom u pucnjavi u kojoj su poginule četiri osobe, uključujući kosovskog policajca.

