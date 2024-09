Nove napetosti između Srbije i Kosova: Vučić zatražio pomoć Zapada

Napetosti između Beograda i Prištine, izazvane preuzimanjem zgrada srpskih institucija koje kontrolira Srbija na sjeveru Kosova i uhićenjem nekolicine Srba u posljednja 24 sata, potaknule su nove diplomatske napore da se dvije strane vrate dijalogu o normalizaciji odnosa.

Kosovske vlasti svoje akcije objašnjavaju uspostavom ustavnog poretka na cijelom teritoriju Kosova, a Beograd optužuje premijera Albina Kurtija za represiju čiji je cilj protjerivanje Srba. Europska unija i Sjedinjene Država istaknuli su krajem kolovoza zabrinutost zbog nekoordiniranih akcija u kojima je kosovska policija na sjeveru zatvorila paralelne urede lokalne uprave koje podržava službeni Beograd i upozorile Prištinu da ne povlači jednostrane poteze.

Posebni predstavnik Europske unije za dijalog Miroslav Lajčak sastao se u utorak u Beogradu s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ali je poslije tog razgovora izostalo priopćenje. Lajčak je kratko na platformi X objavio da je Vučić "istaknuo snažnu zabrinutost za položaj kosovskih Srba". Vučić je danas odvojeno razgovarao i s američkim veleposlanikom Christopherom Hillom, a potom u kratkom obraćanju medijima rekao da će u naredna 72 sata obratiti javnosti.

In my meeting today with @predsednikrs @avucic in preparation of the next meeting of Chief Negotiators, he raised strong concerns about the situation of the Kosovo Serbs. I stressed that we need to discuss and find agreed solutions in the Dialogue. pic.twitter.com/2zLaYWNch9