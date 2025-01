Cijela EU pratila je taj intervju: Elon Musk i šefica AfD-a zazivali promjene, spominjali Hitlera, kritizirali Merkel...

Američki milijarder Elon Musk još jednom je potvrdio svoju podršku Alternativi za Njemačku (AfD) na predstojećim parlamentarnim izborima u Njemačkoj u razgovoru s predsjednicom te krajnje desne stranke Alice Weidel na platformi X u četvrtak. „Kao što sam već jednom javno rekao: mislim da samo AfD može spasiti Njemačku. Kraj priče“, rekao je Elon Musk u razgovoru s čelnicom AfD-a Alice Weidel prenošenom uživo na platformi X.

On je pritom ukazao na pobjedu Donalda Trumpa, koji dijeli desničarsko-populističke stavove s AfD-om, na predsjedničkim izborima u SAD-u. „Trumpov uspjeh pokazuje da građani SAD-a žele promjene. A moja preporuka ljudima u Njemačkoj je da glasaju za promjene ako su nezadovoljni“, rekao je Musk. Musk se u razgovoru s Weidel požalio na birokraciju u Njemačkoj.

„Kako bih otvorio svoj pogon u Njemačkoj, morao sam pribaviti 25.000 stranica dokumenata, čitav jedan kamion i svi dokumenti su morali imati pečat“, rekao je Musk. Dopredsjednica AfD-a Alice Weidel je tijekom razgovora uglavnom izražavala slaganje s Muskom, posebice kada je u pitanju ponovno vraćanje atomske energije u Njemačku.

Weidel se ogradila od nacističkog vođe Adolfa Hitlera. „On je bio jedan komunističko-socijalistički tip…mi smo upravo suprotno od toga - jedna libertarijansko-konzervativna stranka“, rekla je Weidel. Weidel je rekla kako je AfD, čije aktivnosti prati Ured za zaštitu ustavnog poretka zbog ekstremno desničarskih stavova, jedino jamstvo za nastavak židovskog života u Njemačkoj. „Sve ostale stranke su otvorile granice za ljude koji su potencijalno antisemitski i koji vrše kaznena djela protiv Židova u Njemačkoj“, rekla je Weidel aludirajući na useljavanje iz zemalja poput Sirije, Iraka i Afganistana posljednjih godina.

