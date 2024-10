'Zdravko je izvadio 20 ili 30 tisuća eura iz džepa i dao mi. Kupio mi je i dva automobila'

Bivši nogometaš Dario Zahora stigao je u Dinamo još kao dječak, a prvi profesionalni ugovor potpisao je 2001. godine i s tim je klubom bio vezan do 2009. No Dinamo ga je od 2006. slao na posudbu u druge klubove. – Menadžer mi je nekoliko godina, dok sam još bio maloljetan, bio Zdravko Mamić, a kada je prešao u Dinamo, onda me više nije zastupao. Što se tiče potpisivanja profesionalnog ugovora, nema tu pregovora, to je prvi ugovor, za dijete, imao sam tek 18 godina, u razgovorima obično sudjeluju roditelji, što klub ponudi, to prihvatiš – ispričao je Zahora na suđenju braći Mamić u Osijeku.

Nakon Zdravka Mamića o njegovoj su karijeri, dodao je, brinuli Mario Mamić, s kojim je zajedno počeo igrati nogomet i bili su prijatelji, zatim Damir Jozić i Nikky Arthur Vuksan. No ne sjeća se da je imao s njima potpisan ugovor o zastupanju. Dinamo je, rekao je, prema njemu ispoštovao sve obveze iz ugovora, na početku je sve uredno plaćano, no kada su došla teža vremena, od 2002. do 2004. godine, plaće su kasnile, a znali su novac dobiti i u gotovini. – Meni Mario Mamić nije dao nikakav novac – kazao je.

Koliko se sjeća, imao je pravo na podjelu transfernog obeštećenja u slučaju budućeg odlaska u inozemstvo, ali nije siguran u kojem omjeru. Iz Dinama je otišao u Norvešku kao slobodan igrač 2009. godine, a zastupao ga je tada Mario Mamić. – S obzirom na povijest našeg prijateljstva, posudio sam Mariju Mamiću u određenom trenutku nekakav novac, ali on je to meni sve vratio – rekao je Zahora nešto kasnije. – U moje je vrijeme bilo važno igrati u Dinamu, platio bih za to, sve ovo o čemu danas pričamo bilo je nebitno. Svjestan sam da je danas u nogometu sve drukčije – poručio je.

Što se tiče novca koji su dobivali u gotovini, pojasnio je kako ga je o tome obavijestio Zdravko Mamić, a pretpostavlja kako su razlog tome bili financijski problemi. Novac na ruke dobivao je i od samog Z. Mamića. – Plaće nisu bile redovite, Zdravko bi te nazvao da dođeš u klub i dao ti novac, a nekad bismo i sami otišli u klub tražiti novac. Ponovit ću, meni u to vrijeme nije ništa značilo hoću li novac dobiti na račun ili u gotovini. Teško mi je danas reći o kojim se iznosima radilo. Imao sam ugovorena primanja do 150.000 eura godišnje – ispričao je Zahora. – Iz Dinama sam otišao kao slobodan igrač, mislim da nisam dobio nikakav novac na ime prijevremenog raskida, potpisali smo da nijedna strana nema nikakvih potraživanja – izjavio je.

Kako piše u optužnici, po nalogu Marija Mamića Sandro Stipančić osnovao je off-shore kompaniju Corporate Advantage Limited i sudjelovao u njezinu poslovanju. Pred sam kraj 2004. godine Damir Vrbanović, uime Dinama, i Stipančić, ispred tvrtke Corporate Advantage Limited, sklopili su Sporazum o preuzimanju duga kojim se Dinamo toj tvrtki obvezao isplatiti tri milijuna eura do kraja ljetnog prijelaznog roka 2005. godine, na ime, kako se tereti, nepostojećih dugovanja prema 17 igrača. Na tom su popisu nogometaša, među ostalim, Dario Zahora, Danijel Pranjić, Mihael Mikić, Jasmin Agić, Edin Mujčin, Goce Sedloski, Eduardo da Silva... Dug prema Zahori iznosio je, prema tome, 226.000 eura. Dugovanja se igračima, prema tom sporazumu, obvezala isplatiti tvrtka CAL. Sandro Stipančić ispostavio je potom fiktivni račun Dinamu, a Zdravko Mamić naložio je plaćanje iznosa od tri milijuna eura s računa kluba na račun spomenute firme. Znali su, pak, da Dinamo tim igračima ništa ne duguje.

Ovlašteni za raspolaganje računom tvrtke Corporate Advantage Limited bili su njezini suvlasnici, odnosno Zdravko Mamić i Mario Mamić. Glavnina novca koja je uplaćena na račun tvrtke, konkretno 2,986.237 eura, isplaćena je potom, tereti se, na račun Zdravka Mamića. – Je li Vam Dinamo bio dužan 226.000 eura dok ste igrali u klubu? – upitala je Zahoru tužiteljica Lara Kovačević. – Teško mi je to sada reći. Dugova je bilo, plaće su kasnile, ali je na kraju sve isplaćeno – odgovorio je.

– Zdravko je u to doba bio broj jedan u klubu. Znam da je bilo govora u svlačionici o nekim stranim tvrtkama i da su došle u klub. Teško mi je reći 20 godina kasnije tko mi je kada dao novac. Moguće je da sam i potpisao neki dokument sa stranim tvrtkama, no ne sjećam se kada je to bilo – izjavio je Zahora na daljnji upit USKOK-a. – Poznajem Sandra Stipančića, ali s njim nisam surađivao. Nisam nikada čuo za tvrtku Corporate Advantage Limited – rekao je ovaj bivši Dinamovac na sudu u Osijeku.

Kazao je i kako nije nikada nikome prodao svoja prava imidža, no tužiteljica ga je potom suočila s njegovim iskazom iz istrage, kada je ispričao kako je predao prava imidža stranoj tvrtki, i to na prijedlog Marija Mamića. Ustvrdio je i kako je s Marijem Mamićem bio samo u prijateljskim odnosima i da mu on nije bio menadžer. – Već sam odgovorio, ne sjećam se ničega oko prodaje prava imidža, a što se Marija Mamića tiče, rekao sam da je brinuo o mojoj karijeri, nismo nikada potpisali nikakav ugovor, on je i danas moj veliki prijatelj – komentirao je Zahora na sudu.

Na isplate u gotovini vratila se u kasnijem dijelu ispitivanja i obrana Zdravka Mamića. Odvjetnik Zdravka Mamića predočio je šest potvrda po kojima je Zahora primio 65.000 eura od Zdravka Mamića. Zahora je potvrdio da su na njima njegovi potpisi. – Bilo je situacija kada sam primio novac, a nisam potpisao potvrdu. Rekao sam već kakva je bila situacija u klubu. Jednom sam tražio novac od Zdravka, prijetila mi je blokada računa jer nisam platio porez, on je zvao Vesnu Juraić, šeficu računovodstva, koja je rekla: "Šefe, nema novca." Zdravko je izvadio 20 ili 30 tisuća eura iz džepa i dao mi. Kupio mi je i dva automobila, mislim da je sve to bilo na ime mojih potraživanja od Dinama, ali o iznosima ne mogu danas govoriti – ispričao je svjedok.

Dario Zahora nije htio odgovarati na pitanja o posrednicima u nogometu. – Ne želim o tome, Filipe, iz tebi posebno znanih razloga. Nisam ovdje iz tih razloga. Od svih svjedoka vi mene o tome pitate? – negodovao je Zahora, pojasnivši kasnije kako ne želi o tome govoriti zbog svog spora s NK Osijekom, u kojem Filip Glavaš zastupa klub s Drave.

FOTO Nastavak suđenja braći Mamić u aferi Dinamo 2, svjedočili Joško Jeličić i Dražen Medić