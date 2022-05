Kotromanović: Raketiranje Rusa sve je intenzivnije jer žele uništiti najveću prijetnju

Ante Kotromanović, bivši ministar obrane RH s velikim operativnim iskustvom iz Domovinskog rata, u svojstvu vojnog analitičara Večernjeg lista bio je gost emisije na Večernji TV-u te u razgovoru s novinarkom Lanom Kovačević analizirao najnovije informacije iz Ukrajine.

U eri Putina ruski Dan pobjede praznik je koji se pretvorio u veliku paradu u kojem se prezentira vojna oprema Rusije. Ove godine taj praznik ima sasvim drugi značaj. Američki i britanski mediji uoči ovog dana najavljivali su da će Putin danas objaviti ili rat ili pobjedu. Od toga ništa. Je li Putinov govor bio mlak?

– Po mojem je mišljenju Putin u svom govoru, iako to nije izričito rekao, poslao poruku da se rat nastavlja i da neće stati dok se njegovi ciljevi ne poklope sa situacijom na terenu. Parada je bila klasična ruska, hladna, vojna, bez zračnog dijela. Ali mora se priznati kako ove godine nije bilo lako organizirati vojni mimohod u Moskvi s obzirom na rezultate na terenu koji nisu bili baš uspješni. To je ove godine napravljeno s kosti u grlu, ta Ukrajina je kost u grlu koja ih žulja već dva mjeseca i ne mogu je izbaciti. Parada je bila organizirana više za unutarnje političke svrhe, pokazivanje indoktriniranom ruskom narodu da i dalje imaju moćnu vojsku koja može rješavati sve probleme i koja je utjecajna u svijetu i ima nuklearno oružje.

Ljudi u principu ne znaju što se događa u Ukrajini jer su toliko indoktrinirani tamošnjim medijima. On je u svom današnjem govoru ponavljao teze koje spominje već dva mjeseca, a kojima opravdava agresiju na Ukrajinu, čak je spominjao i to da je NATO planirao napad na Krim, što je apsolutno suluda i potpuno netočna informacija. Ali on tako neistinama hrani narod i zakopava se sve dublje i dublje u ukrajinsko blato, s tom jednom vizijom i ciljem da u idućih nekoliko mjeseci pokuša zadovoljiti ciljeve koji su na početku agresije bili sporedni, a sada se pretvaraju u glavne.

Na paradi nije bilo preleta aviona, što je inače uobičajeno. Bilo je najavljeno i da će na paradi sudjelovati avion sudnjeg dana, a to je zrakoplov namijenjen prijevozu ruskog državnog vrha u slučaju nuklearnog rata. Naime, 15 minuta prije samog održavanja odlučili su zaustaviti sve prelete iznad Crvenog trga opravdavajući to time da je vrijeme loše, iako su 15 minuta ranije rekli da je vrijeme dobro. Što se zapravo dogodilo?

– Moguće da je vrijeme bilo takvo da dio zračne flote nije mogao letjeti. Ne vidim drugog razloga zbog čega bi se odustalo od takve zračne parade koja obično dolazi na kraju takvih događaja i to uvijek bude jako dojmljivo i upečatljivo, pogotovo zato što Rusi zbilja imaju što pokazati. Parada je doista bila skromnija nego ranijih godina, što je dalo potpuno drukčiju dimenziju i sliku same parade. Tih desetak tisuća vojnika koji su prošli užurbano i brzo tim trgom bez nekih emocija reklo je sve – to je parada koja se morala odraditi i završiti što prije.

Putin je kazao da je NATO planirao napad na Krim. Na temelju čega on to spominje?

– Nema nikakvog logičnog i razumnog objašnjenja kad se gleda s ove strane, kako to gleda zapadni svijet. Sigurno NATO nikakve planove nije imao niti je pripremao planove za osvajanje Krima s ove strane, jer to bismo znali, u takve bi planove sigurno bila uključena i Hrvatska. To je notorna laž da se takvo nešto spremalo, Putin na taj način želi držati čvrsto mobilizirano svoje glasačko tijelo u Rusiji u smislu potpore samoj agresiji na Ukrajinu. Ta agresija doživjela je relativni neuspjeh, imaju mnogo poginulih i ranjenih pa treba izvući iz rukava sve za njih opravdane razloge kojima mogu kontrolirati tu štetu. Ali bit će sve teže i teže nositi se sa situacijama koje će doći. Sad vidimo, iako ruske trupe imaju uspjeha na terenu, da će biti puno mrtvih, sankcije čine svoje, u idućih nekoliko mjeseci pola milijuna ljudi u Moskvi ostat će bez posla jer zapadne firme odlaze. Police sa zapadnom robom potpuno su prazne, ljudi koji su navikli kupovati tu robu ne mogu do nje, tako da će taj bogati i viši srednji sloj ljudi u Moskvi koja je ipak centar biznisa i u kojoj se vrtio veliki novac ipak biti glasniji nego što su bili do sada. Vidjet će da je rat uzaludan i da nema nikakvog smisla i da ekonomija i gospodarstvo jako trpe. Bit će zanimljivo pratiti kako će se svijest kod tih ljudi razvijati unatoč indoktrinaciji sljedećih tjedana i mjeseci.

Unatoč svemu tome, Putin i dalje vjeruje u svoju pobjedu. Što je uopće ta pobjeda za njega, jesmo li to uspjeli zaključiti?

– Od te prve faze, kada su željeli sve, sad se to svelo na taj istočni dio Ukrajine gdje bi oni sigurno bili zadovoljni kada bi uspjeli riješiti sjeveroistočni dio zemlje, uključujući Harkiv i južno do Odese, a ja nisam baš siguran da će to moći napraviti. Koliko god da su ukrajinske snage iscrpljene i imaju problema u opskrbi, toliko imaju i Rusi jer su im lanci dobave dugački, puno je ljudi poginulo, a oni uz to nemaju ni motiva za rat. Ti ciljevi koji su sad postavljeni, Putin bi taj istočni dio Ukrajine potpuno anektirao i pretvorio u Rusiju i u njega uveo ruski jezik. U tim manjim mjestima i gradovima koje Rusi zauzimaju skidaju sve oznake na ukrajinskom jeziku i postavljaju one na ruskom. Nema šanse da će se on povući s prostora koji uzme.

Je li Donbas taj koji bi zadovoljio Putina pa bi rekao da je sada dosta i da zauzimanje te regije proglašava svojom pobjedom?

– Ja sam prije govorio o maksimalističkom cilju, da uzme Harkiv i Odesu i poveže se s Moldavijom i taj kompletan dio anektira i pripoji Rusiji. On će imati problema to napraviti, ali sigurno ima dovoljno snaga za osvajanje Donbasa, gdje se cijelo vrijeme vode teške bitke, i rekao bih da je to njegov primaran cilj. Tada bi mogao reći da su riješili taj prostor gdje živi većina ruskog stanovništva, da su uništili puno ukrajinskih vojnika i infrastrukture, smanjili operativni i vojni arsenal Ukrajine i da im ukrajinska vojska više ne predstavlja nikakvu prijetnju. Realno je da to kaže ako uspije osvojiti Lugansk i Donbas do kraja.

Mnoge su štete načinjene na prugama, a željeznicom Ukrajina dobiva oružje sa zapada. Kako to izgleda na terenu?

– Prije mjesec dana raketirali su željezničko čvorište, pri čemu je poginulo pedesetak djece, a od tada su raketiranja sve intenzivnija. Oni ne pokušavaju uništiti samo željezničku infrastrukturu nego i mostove i ceste koje vode ratištu jer im je to realna prijetnja jer tim smjerovima dolazi sva vojna pomoć sa zapada prema istočnom dijelu. I drugo, sva ta skladišta streljiva i goriva jako su zahvalni vojni ciljevi jer se tako slabi moć vojske. Baš mi je ukrajinski veleposlanik prije nekoliko dana rekao da nemaju ni dizela ni benzina, u zapadnoj Ukrajini kreće priprema zemljišta za usjev, ali to će biti jako problematično. Cijela Europa ima problema s gorivom, tako da je normalno da ima i Ukrajina. A ako nema dovoljno goriva i streljiva, to je jako veliki problem za obranu.

Za kraj kratki komentar na sastanak Plenkovića i Zelenskog. Kakve je to poruka Hrvatske?

– Od samog početka Hrvatska ima jedinstvenu politiku, dali smo potporu ukrajinskog Vladi, poslali smo dio oružja i streljiva i dio humanitarne pomoći. Bilo bi dobro u ovom trenutku razmišljati da uz kompenzaciju Hrvatska pošalje helikoptere. Ja sam 2014. kao ministar, predlagao da Amerikanci nama u kompenzaciju daju helikoptere Black Hawk, a mi Ukrajini dvadesetak naših helikoptera koji su u vrhunskom stanju, zato što Ukrajina ima velike remontne centre i imala je dosta rezervnih dijelova, a nama je tendencija prijeći na zapadnu tehnologiju. U sklopu tih ideja potpuno je u redu ostati na toj liniji i razumjeti ukrajinske probleme i dati im političku potporu, kao što smo vidjeli da je premijer dao i to je put kojim moramo nastaviti.