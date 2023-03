Cijenu subvencioniranja umjesto investiranja na kraju će netko ipak morati platiti

Mogu li ideje biti zaista opasne? Ili je zapravo opasnije biti bez ideja? Stara je istina da na svijetu probleme ne stvaraju zli, njih je zapravo premalo. Probleme stvaraju glupi i lijeni. Oni koji ne razumiju ili ne žele razumjeti. Oni kojima se ne da, kojima je teško, koji imaju tisuću isprika zašto nisu napravili ono što su trebali. Mi živimo u 21. stoljeću, u vremenu u kojem je upravo Vrijeme najvažniji resurs. Nekada su to bile Sirovine i Prostor, ali u doba globalne digitalizacije, samo brzi napreduju. Preživljavaju oni koji se brzo mijenjaju i mogu prilagoditi, to nas je Darwin davno naučio. U prirodi se to zove evolucija.