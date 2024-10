Čekala je Hrvatska junaka, čekala, pa ga dočekala. Ta tko je mogao očekivati ovakav rasplet

SUBOTA, 28.9.

Cijeli niz bizarnih incidenata obilježio je osnivačku skupštinu nove političke stranke Dom i nacionalno okupljanje DOMiNO. Najprije su Radić, Peternel i brojni delegati koji su došli na osnivačku skupštinu ostali u šoku kada su ispred zgrade u kojoj se skupština trebala održati zatekli veliku skupinu molitelja, koji su molili krunicu za spas njihovih duša, dok je s druge strane ceste stajala skupina BBB-a koja je iz nepoznatog razloga urlala “pedere u logore!” Peternel je odmah pozvao policiju, koja je potjerala demonstrante, pa su šokirani članovi nove stranke polako ušli na skupštinu. Međutim, kada je skupština završila, dogodio se novi incident. Naime, svi su već bili otišli, samo su Radić i Peternel ostali i kada su izlazili vani pjevajući “još Hrvatska ni propala, dok mi živimo”, s leđa ih je napala skupina skinheada i nanijela im teške tjelesne ozljede i kolcima i lancima i bokserima u glavu. Policija je uskoro privela napadače, koji su rekli da ne shvaćaju u čemu je problem, jer su samo prebili dva pedera. Kako ni Igor ni Mario nisu pripadnici gay zajednice, policija je provela istragu i utvrdila da su se i protestanti i huligani zabunili misleći da napadaju članove udruge DOMINE, a zapravo su napali heteroseksualne turbohrvatine, Igora i Marija. Čija se stranka zove DOMiNO.

NEDJELJA, 29.9.

Cijeli nogometni svijet ostao je frapiran večerašnjom utakmicom Rijeke i Hajduk na Rujevici u kojoj nije bilo golova. Naime, splitski klub je pod vodstvom Rina Gattusa odabrao novu revolucionarno taktiku kojom pokušava igrati najdosadniji nogomet na svijetu i ekstremnom dosadom ubiti u pojam i suca i gledatelje na stadionu i one pred malim ekranima. “Sigurno nismo najjači u ovoj ligi, ali mogu reći da smo najdosadniji jer svakoga možemo izmučiti.”, izjavio je Gattuso na konferenciji za novinare prije tekme i definitivno je uspio u svom naumu. Dosadni Hajduk igrao je neinventivno, neambiciozno, naporno i ubitačno dosadno o čemu svjedoči podatak da njegovi igrači nisu niti jedan put pogodili okvir gola. Hajduk je ubio u pojam i publiku kojoj je u jednom trenutku bilo toliko dosadno da su prestali vrijeđati Livaju. Dosadna je bila i Torcida, koja je prije utakmice pokušala šetati gradom, ali su je policajci uspjeli spriječiti u tome. Torcidaši se nisu ni potukli s policijom. Dosadno.

VEZANI ČLANCI

PONEDJELJAK, 30.9.

Iz rubrike gdje si bio 91. danas s domoljubnim ponosom izdvajamo napad ministra obrane Anušića na Zoku, jer mu je Zoka spočitnuo da je izišao iz komfor zone u Antunovcu, te da nema škole i nije vidio svijeta. Aušić je blago rečeno pošizio kada je čuo da je Zoka rekao i poručio dezerteru Zoki da je on svoje škole završio samo zato što je on svoju školu napustio i krenuo u borbu i zato da bi Zoka mogao biti predsjednik države za koju se nije borio. Vrhovni zapovjednik i predsjednik udruge zamalo dragovoljaca Domovinskog rata Zoka. Čim je završio komentiranje Zokinih budalaština, Anušića su dva čovjek upala u automobil i krenuli dalje. Momci su Anušića doveli pred zgradu Vlade RH, gdje su ga ostavili u zvučno izoliranoj prostoriji. To su napravili, jer je postojala opasnost da Anušić čuje da mu ni Plenki nije branio Hrvatsku. Anemični Plenki poručio je da će Anušića pustiti vani kada zapamti da ne treba davati glupe komentare koji mu mogu naštetiti.

UTORAK, 1.10.

Uhićen najmoćniji Rom u Hrvatskoj Veljko Kajtazi! Kajtazija je uhitila policijska ophodnja u Puli, jer su ga zatekli kako pokušava maknuti spomenik jednom od najvećih hrvatskih sportaša u povijesti Mati Parlovu. Kada su ga pitali je li normalan i zašto miče Matu, zbunjeni Kajtazi je rekao: “Zato što će ovdje biti podignut spomenik najvećem karatašu svih plemena, meni!” Policajci su ga upitali o čemu on priča, jer ima sto puta boljih karataša. “Ako meni ne vjerujete slobodno pitajte Suzanu Krčmar, predsjednicu romsku udruge Kali Sara, na kojoj je Kajtazi često vježbao udarce nogom u pleksus.

SRIJEDA, 2.10.

Težak dan za goropadnog branitelja nacionalnih interesa, samoprijegornu zvijezdu hrvatske prilično desne političke scene, prirodno i usađeno poniznog i dostojanstvenog Igora Peternela koji gotovo pade u borbi za hrvatsku pravicu nasuprot strašnim srbljem na surčinskom polju kod zloglasnog Beograda gdje je na njena izvršen maltene atentat “skidanjem s aviona”, zbog čega moraše silom prespavati u ciganskoj prijestolnici. Kad to čuše predsjedniče Zoka, on podiže nešto Rafala, pa na strašnog krenu Vučića Hajduka. Kad poleće s hrvatske zemlje, uto stiže brzojavkoom glas što ga posla Nebeska Srbija, srpska kompanija koja tvrdo da atentat ne bješe, nego bleso malo okasnio, pa se sebi žrtvom pričiniše. Zoka tada, pritegnu Rafale, pa ih vrati na hrvatsku zemlju, dok Peternel sa Surčina neokrznut sleti u panteon našijeh junaka.

VEZANI ČLANCI

ČETVRTAK, 3.10.

Čekala je Hrvatska junaka, čekala, pa ga dočekala. Ta tko je mogao očekivati ovakav rasplet u kojem će se samozatajni i bogobojazni vjeroučitelj iz Vedrina pored Trilja prometnuti u jedan od glavnih kamena temeljaca i stupova otpora hrvatskog naroda u borbi protiv izumiranja i u borbi za spas našeg identiteta. Nakon što smo već zaboravili da postoji, Šipić je izronio na površini s još četvero vitezova pomoćnika i spasonosnim rješenjem za opstanak hrvatske nacije. Narod je to odmah prepoznao i još dok je obraćanje javnosti i predstavljanje programa Ministarstva demografije trajalo, ljudi su se počeli spontano okupljati i nadahnuti porukom kako su nam od danas djeca važnija od boškarina, junaca, telaca i magaraca puno važnija i da će Hrvatsku spasiti milijun spermonositelja iz dijaspore za koje se očekuje da dođu nadahnuti šarmom milijun domovinskih Hrvatica i da svi osokoljeni novim poticajima krenu u danonoćnu proizvodnju djece. I doista lijepo je vidjeti da su mnogi parovi okupljeni na terenu ispred ministarstva odmah krenuli na posao. Da, reći ćete i bit ćete u pravu da je taj prizor pomalo neobičan, ali je i nužan ako želimo opstati.

PETAK, 4.10.

U Hrvatskoj uvedeno izvanredno stanje! Plenki, nadahnut veličanstvenom vizijom za spas nacije na jučerašnjem obraćanju javnosti ministra demografija Ivana Šipića i potaknut istovremenim mučkim napadom Ante Tomića, izdajnika i kritičara koji se usudio dovesti u pitanje razboritost uhljebljenog eksperta za opstanak nacije, uveo je diktaturu i proglasio izvanredno stanje. Tomić je uhićen i lokacija na kojoj se nalazi je nepoznata. Možda će se nekome ova mjera učiniti pretjeranom, ali kako nam je jučer otkrio ministar najvažnijeg resora u Vladi, ili ćemo se sada okupiti početi seksati ili nas sutra neće biti. Reci nam Ivane šta da mislimo, povedi nas i spasi Hrvatsku. Plenki je uveo novi program za spas nacije: 8 sati rada, 8 sati seksanja i osam sati odmora za domovinu. Nepalci, Filipinci, Srbi, Romi i Židovi oslobođeni su obaveze seksanja, Ajmo ljudi, sad ili nikad!