Zoka je uletio helikopterom pred Novu TV i upao Krešiću u studio

Subota 21. 9. 2024.

Otmice u Osijeku! Ne jedna, nego dvije! Otet je simpatični, bogobojazni, nimalo srebroljubni bivši cestograditelj i bukobranitelj Jopa Škorić, a nakon njega i njegov bratić i neimar Zoki Škorić i njegova bračna družica Sandra Bajtl. Gradom kolaju razne priče, ali svi govore o neobičnom kombiju zatamnjenih stakala zagrebačkih registracijskih oznaka. Škorići su mirni ljudi, pogotovo Josip, bivši predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, inače veliki domoljub i HDZ-ovac koji je cijeli život posvetio obitelji i obnovi skromnog obiteljskog doma u Osijeku. Takav je i Jopin bratić Zoki, građevinar koji je sa suprugom Sandrom učinio brojna dobra djela. Osječani su se počeli okupljati i paliti svijeće ispred Jopine obiteljske kuće i bukobrana koje je izgradila tvrtka vrijedne Sandre.

Nedjelja 22. 9. 2024.

Kao što se i nagađalo Jopu, Zoku i njegovu vjernu ljubu Sandru otela je antihrvatska, teroristička organizacija USKOK! Odvelo ih u Zagreb i bacilo u kazamate, a sudit će im za korupciju. Zamislite, optužuju Jopu da je bratiću s građevinskom firmom namještao poslove vezane za gradnju prometnica oko Osijeka, a Sandri je navodno namjestio gradnju bukobrana na tim istim dionicama. A kome je to, dragi teroristi iz antihrvatskog USKOK-a, Jopa trebao dati kruh u ruke? Možda stranim okupatorima iz Strabaga? Jopa se odlučio za dom i obitelj, za našeg čovjeka koji mu je zahvalio onako kako zahvaljujemo jedni drugima od stoljeća sedmog. Ti meni, ja tebi. To je filozofija koja nas je održala, njojzi hvala! Što je sporno u tome što su Zoki i Sandra našli način da zahvale Jopi i malo mu pomogli u obnovi kuće i kupnji zericu obiteljskog Audija od 66.000 eura? Gospodo iz USKOK-a, prestanite rastakati temelje našeg narodnog bića i zaustavite progon obitelji koja je sve dala za Hrvatsku i za to da bi svi u našoj domovini živjeli mirno i bez buke.

Ponedjeljak 23. 9. 2024.

OK, sada je sve jasno. Nije ovo više uobičajena antihrvatska priča iz USKOK-a, terorističke bande koja tvrdi da grčka tragedija počiva na mitu, a naša na korupciji. Mi smo, drugarice i drugovi, u ratu! Uhitiše nam i Josipa Šarića, bivšeg gradonačelnika Otoka! Pitate se što im je Josip kriv, kukala mu majka. Tvrde da je poslovnom karticom plaćao privatne račune. Da čovjek ne povjeruje! Kažu da je tako jamio 33.000 eura. I zato baciše čovjeka u okove?! Zato što je volio život, što je volio pojesti i popiti i platiti rundu? Zato što je, onako veseo i zaigran, tu i tamo znao u veselju pogriješiti i umjesto privatne izvaditi službenu karticu? Kažu da je Josip već prije uhidbe, čim su mu javili stranački drugovi da će ga privesti, pao u depru i totalno propao, povukao se u sebe. Zato je dao i ostavku na dužnost, otišao kući i čekao da bagra dođe po njega. "Pa nisam ja žderao i lokao sam, majku vam dušmansku", navodno je, nekako više za sebe, rekao istražiteljima dok su ga ubacivali u maricu....

Utorak 24. 9. 2024.

Težak je život iznajmljivača apartmana u Dalmaciji. Svi upiru prstom u njih na kraju sezone kada se broje šoldi, a nitko ne zna da je to kruh sa sedam kora. Najprije su njihovi djedovi i očevi, tamo negdje šezdesetih i sedamdesetih, često bespravno gradili svoje objekte u prvom redu do mora, pa onda drhtali čekajući hoće li im to netko srušiti. Pa su onda šutom od gradnje nasipali plaže, pa su ih onda bespravno betonirali, pa su po njima bespravno gradili muliće, pa su desetljećima bespravno mlatili zalutale drznike koji su se kupali ispred njihovih bespravno sagrađenih objekata, pa su onda oni otišli u mirovinu, a onda su njihova djeca na sve to nadogradila po kat ili dva za turiste, i onda im je Anka Mrak Taritaš sve to lijepo blagoslovila legalizacijom i tek su tada malo počinuli. Dok su tako počivali, uočili su da ne znaju kamo će s lovom, pa su se malo zabavili kupnjom stanova u Zagrebu u kojem ih je trenutačno 55.000 praznih. I sada je zlatnom dobu došao kraj. Plenki je udario porez na nekretnine. Stvarno je to bez veze.

Srijeda 25. 9. 2024.

A ludog Zoke, Bože dragi! Uletio helikopterom pred Novu TV i upao Krešiću u studio. Sreća da je predsjednik, a ne opet premijer. Mrtav-hladan provalio je da bi on priznao Palestinu. Zar da se zamjerimo našim prijateljima Amerima, zar da se zamjerimo simpatičnom Bibiju i njegovim jurišnicima samo zato što su potamanili oko 35.000 ljudskih bića u Gazi, od toga 11.000 klinaca i klinceza, a ostalo su nečije mame i tate, djedovi i bake. I sada kad se Izrael namečio na Libanon, kada se događa novi egzodus, kada gori Bejrut, sada kad će se svi okrenuti novom ratištu, novom zločinu protiv čovječnosti, novom etničkom čišćenju, evo ti njega s Palestinom. Pa nije ti Palestina Kosovo, moj Zoka.

Četvrtak 26. 9. 2024.

Uf, dobro smo prošli! Ameri uvalili Zelenskom 8 milijardi dolara i nekoliko kliznih bombi umjesto dozvole da mogu lansirati zapadne dalekometne projektile i njima tući ciljeve po Rusiji. Nuklearna katastrofa je tako odgođena, jer je Vladimir Vladimirovič zeru priprijetio bacanjem nuklearnih bombi padne li jedna raketa na Moskvu. Zelenski je tako dobio lovu, Ukrajinski borci će dobiti nove uniforme u kojima će ih majke nastaviti pokapati kao i do sada, Rusi će nastaviti polako napredovati, a svijet je spašen uništenja. Dobro, ne baš cijeli svijet. Recimo, Ukrajina nije.

Petak 27. 9. 2024.

Prometni kolaps na Črnomercu. Stotine crnih audija zakrčilo je cijelu Ilicu, parking Superkonzuma izgleda kao salon za prodaju Audijevih automobila, a pred zgradom u koju se preselio Sabor veliki prosvjedni skup vozača tih automobila, HDZ-ovih župana, gradonačelnika, načelnika i dužnosnika na svim razinama, koji su došli dati podršku šefu DORH-a Turudiću koji je stigao na razgovor s članovima odbora za pravosuđe, jer je neka novinarska budala otkrila da je navodno iz tužilaštva javljeno Škorićima u Osijek i Josipu u Otok da ima se sprema rešt. Turudića je dočekalo glasno skandiranje: "Ivane, Ivane", a na ulasku u zgradu HDZ-ovcima je poručio da se ne brinu i da će oporbu na sjednici "pregaziti kao plitak potok". To je malo umirilo okupljene, a Josipa Rimac obratila se antihrvatskoj novinarskoj bagri: "A šta bi vi tili? Da ne stignemo ni nekoliko papira sakrit, ni nekoliko iljada poruka obrisat?"