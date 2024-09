Veliko slavlje u Splitu. Deseci tisuća Hajdukovih navijača vatreno proslavili Dinamov ulazak u Ligu prvaka.

Subota

24. 8. 2024.

Ne stišava se skandal oko uhidbe hrvatskog špijuna u Beogradu. Još se ne zna njegov identitet, ali se probila informacija da se možda radi o hrvatskom vojskovođi Anti Bačiću Baći, koji je u javnosti viđen prije nekoliko dana u blizini graničnog prijelaza Bajakovo. Navodno je Plenki Baću poslao u Srbiju u tajnu misiju kako bi saznao tajnu srbijanskog gospodarskog čuda, a zanimalo ga je je li točno da Aca Srbin u tajnim labaratorijama u Vinči nastavlja projekt druga Tita i da razvija srbijanski nuklearni program. Plenkija je zanimalo i kako je Aca Srbin uspio ugušiti nezavisne medije i oporbu, a u očima europskih lidera ostati rado viđen gost.

Nedjelja

25. 8. 2024.

Počelo je nogometno prvenstvo i odmah na početku bilježimo veličanstven derbi na autocesti Rijeka – Bosiljevo između Torcide koja je išla na gostovanje Hajduka s uvijek neugodnom Istrom i Armade na čvoru Vrata. U tučnjavi je sudjelovalo 100-tinjak navijača, Nažalost, derbi je kao i obično pokvarila dosadna interventna policija, koja je uletjela između zaraćenih strana, lasom pokupila par simpatičnih mladića, natiskala ih u maricu i odvela kod suca za prekršaje. A dečki su se tako lijepo mlatili. Bilo je razbijenih glava, polomljena je rampa na izlazu s autoceste, išamarali su par radnika koji su tamo samo smetali, nekoliko ih se malo odmorilo od batina ležeći po cesti. Marko Livaja se ispričao pripadnicima Torcide, jer je bio službeno odsutan. Netko je, naime, trebao odigrati i utakmicu u Puli i postići gol.

Ponedjeljak

27. 8. 2024.

Prva majka Hrvatske, nacionalna heroina nulte kategorije, naš ponos i dika, naša Severina, pala je u kandže srpskog zlotvora, diktatora i tiranina iz Beograda Ace Srbina! Zaustavili su je na granici, jer voli svoje, jer neće tuđe, prokleto je, zaustavili su je i 4 sata su je ispitivali o Srebrenici i Oluji i o tome zašto ne voli Acu Srbina. Tražili su na oda sve naše tajne, ali Seve nije odala nijednu. Zamisliti kako joj je 4 sata bilo slušati da nikada neće obući štikle, ako ne kaže sve što žele znati, ali im sve bijaše uzalud. Borkinja protiv Ace Srbina, išla je tulum povodom 18. roćkasa jednog pripadnika zlatne beogradske mladeži, čiji je tata jednog od najomiljenijih Acinih tajkuna, a na roćkasu ju je čekala i Acina prva suradnica Suzana koja je ishodila i njen puštanje. Nakon što nije uspjela doći na tulum na koji je možda malo kasnije mogao svratiti i Aco Srbin, Seve se zaklela da više štiklom neće ugaziti u Srbiju dok je Aco Srbin na vlasti.

Utorak

28. 8. 2024.

Eskalirao je sukob između zaraćenih strana u Domovinskom pokretu. Reporteri s terena javljaju da je iz Radićevog tabora puštena vijest da je Ćipe nula od katolika i da se ne zna ni prekrižiti. Krunski dokaz objavio je montažer Bujanec koji se otvoreno stavio na stranu tajkuna Marija. Iz Penavinog Glavnog stana odmah je upućen demanti. Ispalo je da je Ćipe turbokatolik i da je snimka montirana. Odgovoreno je teškom artiljerijom i poslana je vijest da je Mario jedan običan podoficir JNA i nula od Hrvata. Radićeve trupe su se prvo povukle, pa malo sabrale i ošinule po imovini veslača Penave i njegove obitelji, a onda se prava bitka razbuktala oko toga tko postavlja delegate i tko broji glasove. Vladimir Šeks je ponudio usluge Borbaša iz Osijeka, čiji su zaštitari izvojevali herojsku bitku prilikom brojanja glasova na saboru HDZ-a na kojem je ustoličen Ćaća Ivo. "Uopće nije važno tko glasuje i koliko je čijih delegata, jedino je važno tko glasove broji", rekao je Šeki.

Srijeda

29. 8. 2024.

Veliko slavlje u Splitu. Iris Livaja pojavila se na rivi u plavom dresu i povela skandiranje Di-na-mo! Di-na-mo! Deseci tisuća Hajdukovih navijača okupili su se oko nje i vatreno proslavili Dinamov ulazak u Ligu prvaka koji će napuniti i Hajdukovu blagajnu. Udruga Naš Hajduk poslala je brzojav zahvale Dinamovoj upravi, a Joško Jeličić se prvi put nakon transfera u Dinamo prošetao Splitom bez maske i perike. Slavlje se nastavilo do dugo u noć nastupima BBB-ovih DJ-a koji su i do sada prilikom okupljanja većeg broja hajdukovih navijača na rivi, puštali glazbu preko zvučnika, samo su ovoga puta to napravili legalno. Kakav lijep primjer zajedništva i sinergije iz Splita.

Četvrtak

30. 8. 2024.

Drama u Banja Luci. Predsjednik Republike Srpske, doglavnik srpskog sveta i najbliži suradnik Ace Srbina Milorad Dodik proživljava najteže dane u svojoj političkoj karijeri. Naime, nakon posjeta jednog od najvećih neprijatelja srpskog naroda, američkog zlotvora i šefa CIA-e Wiliama Burnsa Sarajevu, Milorad Dodik je zanijemio. Naime, Burns je svratio na brdoviti Balkan i donio dvije koverte. U jednoj je bila poruka za Milu, a u drugoj za Acu Srbina. Nakon što je sletio u Sarajevo, Burns je poslao kurira u Banja Luku. Milini suradnici kažu da je predsjednik RS-a nevoljko primio kurira, preuzeo kovertu, otvorio je i – zanijemio. Navodno je poruka imala samo jednu rečenicu: "Mile, prekini pričati gluposti, inače ćemo ti uzeti svu lovu". Nakon toga, Mile više glasa nije pustio.

Petak

31. 8. 2024.

Hrvatska je uzvratila Srbiji. Nakon utamničenja nacionalne heroine Severine, na noge se digla cijela Hrvatska i rezultat je odmah tu. Na cesti u Kaštel Lukšiću, hrabri hrvatski redarstvenici, nakon dojave građana, zaustavili su srpsku terorističku postrojbu koja se vozila svojim oklopljenim transporterom Range Roverom, beogradskih tablica, otvoreno pokazujući pretenzije prema našem moru i kupanju u istom. Kamere su snimile srpskog agresora kako švrlja po cesti, ali je krunski dokaz osvajanja Hrvatske Range Roverom otkrio maloljetni klinac koji je kroz otvoren prozor ispružio tuku i pokazao tri prsta. Hrvatska policija je tatu zaustavila, odvela kod suca za prekršaje, a tamo je dobio fino kaznu i za prometnu nekulturu i za zanemarivanje djeteta. "Umjesto da obučete majicu HOS-a i odete na Markov koncert, vi učite dijete pokazivati velikosrpska tri prsta", rekao je sudac obrazlažući presudu. Pokunjeni maloljetni velikosrbin obećao je sucu da će otići na najavljeni Markov koncert u Zemun i da će popraviti vladanje.

