Plenković proglasio kraj borbe protiv korupcije u Hrvatskoj te ukinuo USKOK kao tijelo koje više nećemo trebati

Subota 20. 7. 2024. BBC snima veliki dokumentarni serijal o najneviđenijoj i najprekrasnijoj zemlji Mediterana, našoj domovini Hrvatskoj i specifičnostima naše turističke ponude. Danas su na Šolti, na koju ih je privukao suživot turista i domorodačkog bodulskog stanovništva, koje obitava po brežuljcima nakon što se iz svojih staništa iselilo zbog sirenskog zova šuštavih eurića. Autori dokumentarca zabilježili su jedinstven fenomen. Naime, Udruga stranih vlasnika apartmana i kuća za odmor ove je godine odlučila otključati svoje privatne plaže i dopustiti domorocima da se rano ujutro, dok gosti spavaju, ili nakon zalaska sunca, kada završi gradelavanje gostiju po čelopeku, slobodno okupaju na plažama na kojima su ih nono i nona, koji su za razliku od njih živjeli u priobalju, učili plivati. "Hvala vam, novi vlasnici uvala naših djetinjstava", viknuo je u kameru BBC-ja 88-godišnji Jere i skočio u more. Predsjednik USVA zamolio ga je da zahvaljuje malo tiše, jer goste nervira buka.

Nedjelja 21. 7. 2024. Delirij u Splitu! Sletio je Raketa i bacio u trans narodne mase. Predsjednik Uprave Dinama Velimir Zajec na izvanrednoj konferenciji za novinare zatražio je da se provjeri regularnost nogoloptačkog prvenstva, jer će sada Hajduk, na raketni pogon, biti duplo bolji od Dinama. Nakon dolaska Rakete u Splitu je fizički napadnut predsjednik HNS-a Marijan Kustić. Odgovornost je preuzelo vojno krilo Torcide, koje zahtijeva da se nakon dolaska Rakete Hajduk odmah proglasi prvakom. Inače, Hajduk i dalje pregovara s Džekom o dolasku u Split, jer oprezni Gattuso želi još jedno pojačanje. Inače, Splitom se proširila vijest da i Baka Slišković razmišlja o povratku u Hajduk. Gattuso je dodatno podgrijao špekulacije kada su ga novinari pitali je li to istina. Samo im je kratko odgovorio: "Nema igrača ka šta je bija Baka." Na tu su vijest obrve podigli i u Realu i Cityju, jer ako dođu Džeko i Baka, onda je i kanta Lige prvaka realna opcija.

Ponedjeljak 22. 7. 2024. Još se ne zna lokacija na kojoj se pred povampirenim izdajnicima i mrziteljima svega što je hrvatsko, pred hordama nikad istrijebljenih jugozombija, jugounitarista, komunjaretina i srbočetnika skriva ustanik Mato Franković, dubrovački gradonačelnik koji se bandi zamjerio jer je na otkrivanju spomenika poginulom branitelju Mati Vučku-Čigri, koji je položio život u obrani hrvatskog juga, ponosno, tolerantno, nimalo nedemokratski i nadasve komemorativno uskliknuo Bog i Hrvati i za dom spremni. Antihrvatska žgadija još je nekako progutala Boga, pa i Hrvate, ali ne i komemorativni stari hrvatski pozdrav, koji zlonamjerno povezuju s istim pozdravom koji su koristili nevini hrvatski vojnici koje su preci Matinih progonitelja poubijali poslije Bleiburga. Mate je nakon svečanosti uskočio u Ivkov crveni Ferrari i preselio se u ilegalu. Ispratio ga je ministar hrvatskih branitelja Medved visoko podignutom desnicom kojom je mahao ustaniku Mati sve dok ovaj nije nestao s horizonta.

Utorak 23. 7. 2024. Na stadionu Poljud neobičan skup. Više od 30.000 vlasnika apartmana iz Splita i okolice okupilo se na sijelu u povodu blagog podbačaja turističke sezone i uočljivog izostanka planiranog broja noćenja. Pod geslom "Kako to? Kako to?" okupljeni rentijeri, iznajmljivači penthousea, vila s privatnim plažama, stanova u neboderima, garaža, obiteljskih grobnica i svega što se upregnulo ove sezone obogatiti našu turističku pobunu gnjevno se pitaju u čemu je problem: "Maka san gumno i ugradija bazen, babu san priselio u pojatu, diga kredit od po miljona eura, kuću u Brnazama obložio benkovačkin kamenon i stavio da je noć iljadu eura i ni pasa. Kako to? Kako to", zavapio je Ante iz ponosne Cetinske krajine. Tužno mu se pridružio Mate, koji je ovo ljeto vlastiti stan na 12 katu nebodera na Pujankama "lipo opitura s kumon iz četvrte, stavija dva pitara đirana na balkon, kupija mirisne sviće i nove lancune i opet in je 300 eura za noć puno. Kako to? Kako to?". Jedini incident dogodio se kada se na pozornici pojavio Vjeko iz Supetra, koji je promucao da su "možda stavili previsoke cine apartmana". Nakon silaska s pozornice pretučen je i izbačen sa stadiona.

Srijeda 24. 7. 2024. Neobična intervencija zagrebačkih plavaca u Krajiškoj ulici u Zagrebu, gdje je susjeda Štefica prijavila remećenje javnog reda i mira. Po dolasku na poprište, redarstvenici su pozvonili na vrata stana iz kojeg se čula pjesma "Nije u šoldima sve". Nemalo su se iznenadili kada im je vrata otvorio Mladen Grdović i u vidno alkoholiziranom stanju, gol do pasa i s kravatom zavezanom oko glave, rekao da uđu i popiju bevandu. Dok su raspravljali s Grdovićem i objašnjavali da su oni predstavnici zakona te da su došli da ga zamole da pjeva "šoto voće", iznutra se zaorilo: "I nikom nije lepše neg' je nam', samo da je tak ov' saki dan". Tu je već zapovjednik patrole blago izgubio živce pa je ušao u stan i u njemu zatekao Plenkija, Njonju i Zoku kako plešu skupa sa suprugama. Kada su vidjeli namrgođenog policajca, odmah su se stišali i ispričali. Zokina supruga Sanja rekla je da nije znala da je prošla ponoć i da joj je jako žao: "Malo smo se proveselili, jer mi je suprug dobio malu povišicu pa smo okupili rodbinu i prijatelje, koji su također omastili brk."

Četvrtak 25. 7. 2024. Na svečanoj sjednici hrvatske Vlade Plenki je proglasio kraj borbe protiv korupcije u Hrvatskoj: "Nakon što sam poduplao plaće pripadnicima političke kaste u Hrvatskoj, saborskim zastupnicima, ministrima, Njonji, Zoki i sebi, ministri su mi obećali da više neće lagati i krasti, stoga smatram da je s korupcijom gotovo." U nastavku sjednice Plenki je ukinuo USKOK kao tijelo koje više nećemo trebati, a posebno se pohvalio time da su mu u njegovoj, stožernoj stranci hrvatskog naroda dali podršku i obećali da više neće pljačkati narod i domovinu. Vrh HDZ-a podržao ga je bezrezervno, doduše, s iznimkom Jope i Gabi, koje su poručile "da je sve to O. K., super da je lova poduplana, ali ta cifra i dalje ne pokriva minimum njihovih prohtjeva".

Petak 26. 7. 2024. Predsjednica Hrvatskog olimpijskog komiteta Jelena Veljača ocijenila je otvaranje Olimpijskih igara gotovo besprijekornim. "Sve je bilo savršeno, osim pojavljivanja nekoliko maskuliniziranih muškaraca na poziciji moći, poput Zinedinea Zidanea." S Veljačom su se složili i pripadnici LGBT-a i štošta udruga u Hrvata, koji su rekli da je pojava Zidanea totalno out te da su mogli ubaciti jednog paraolimpijca, po mogućnosti transrodnog mladića s bradom koji bi bio obučen kao Isus i koji bi sjeo za stol na kojem se u prijenosu režiser malo našalio s posljednjom večerom. Tada bi, recimo, po baklju koju bi držao taj mladić u roza haljinici dotrčao nebinarni Nemo i upalio vječni plamen strasti." Odmah su reagirali iz MOO-a i ispričali se zato što je nekoliko heteroseksualnih muškaraca poput Zidanea pokvarilo zabavu.