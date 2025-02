Stižu prve reakcije na Trumpa: 'Podivljao je. Sve je moguće'

Donald Trump sve je šokirao svojom komunikacijom, stavovima i posljednjom objavom u kojoj je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog nazvao 'neizabranim diktatorom koji odbija održati izbore u Ukrajini'. Na njegov je ispad reagirao i bivši švedski premijer Carl Bildt koji je na X-u napisao sljedeće. - Predsjednik Trump je podivljao. Njegov zlobni napad na Volodimira Zelenskog i Ukrajinu je potpuno putinovski. Što će biti s američkom politikom nakon ovog, nitko ne zna. Sve je moguće. Sada EU, Velika Britanija, Norveška i Turska moraju pojačati podršku Ukrajini, ali i započeti razgovore kako smanjiti rizik od odnosa sa Sjedinjenim Državama.

Podsjetimo, nakon Trumpove osude oglasio se i sam Zelenski, međutim on je na svom X profilu tek opisao kako je imao 'sadržajan razgovor s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom'.

President Trump 🇺🇸 has gone wild. His vicious attack on @ZelenskyyUa and 🇺🇦 is full-Putin, and where 🇺🇸 policy heads after this is anyone’s guess. Anything can happen. Now 🇪🇺🇬🇧🇳🇴 🇹🇷 must step up support to 🇺🇦 - and probably start to discuss how to de-risk aspects of their… pic.twitter.com/rbj4CTTswX