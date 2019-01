Butković na sastanku s kineskim ministrom: 'Hrvatska je važan partner Kine'

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u nedjelju je u Pekingu s kineskim ministrom prometa Li Xiaopengom razgovarao o suradnju u području prometne infrastrukture, dolasku kineske robe u riječku luku te povezivanju Zagreba i Pekinga izravnom zračnom linijom, priopćilo je u ponedjeljak ministarstvo prometa.

Butković je na sastanku istaknuo Pelješki most kao najznačajniji poticaj intenziviranju suradnje Hrvatske i Kine. Naglasio je povoljan geostrateški položaj Hrvatske i upoznao kineskog kolegu s aktivnostima koje Hrvatska poduzima, osobito u području željezničke infrastrukture na mediteranskom koridoru. Na sastanku u Ministarstvu prometa NR Kine bilo je riječi i o važnosti dolaska kineskog tereta u riječku luku te povezivanju Zagreba i Pekinga izravnom zračnom linijom.

Kineski ministar Li Xiaopeng rekao je kako Kina potiče svoje kompanije da se javljaju na natječaje te da pritom poštuju rokove i hrvatske propise. Istaknuo je da dvije države gaje prijateljske i dobre odnose te da je Hrvatska važan partner Kine.

"Suradnja u sferi infrastrukture tek je u početnoj, ali jako dobroj fazi i nastavit će se produbljivati kroz inicijativu "Jedan pojas, jedan put" i "Kina + 16", zaključio je Li Xiaopeng. Tijekom ponedjeljka na programu su sastanci s predstavnicima tvrtke China Road and Bridge Corporation, koja gradi Pelješki most i tvrtkom China Communication Construction Company. Susret s kineskim ministrom prometa prvi je u nizu koje će hrvatsko izaslanstvo održati u Kini gdje boravi u službenom posjetu do 26. siječnja.

Službenim posjetom Kini hrvatsko izaslanstvo koje čine predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te HŽ Infrastrukture, Hrvatskih cesta i Lučke uprave Rijeka, nastavlja se proces intenziviranja odnosa dviju država i pripreme summita 16 zemalja istočne i srednje Europe i Kine kojoj je ove godine domaćin Hrvatska, kaže se u priopćenju.

>>Pogledajte video: Butković o Pelješkom mostu